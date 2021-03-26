塔羅：一眼入魂！你看人的眼光有多準？

【文‧科技紫微網】

「眼見為憑」雖然是大家都了解的道理，不過，眼睛也有騙人的時候喔！畢竟人心隔肚皮，如果一不小心看走眼，就很可能被欺騙、被辜負，付出錯誤的代價。你想知道自己看人的眼光有多準嗎？就跟著科技紫微網一起占卜看看吧。

占卜規則：

1、先閉上眼睛，靜心30秒鐘；

2、在心中默念：「我看人的眼光準嗎？」

3、憑直覺選擇下面一張牌。

圖片來源／科技紫微網

占卜結果：

選牌1：愚人

看人準確度：★★☆☆☆

你的內心太過善良、單純，是你看人不準的最大原因。你總帶著善意的眼光看待周邊的人事物，想著：「大家應該都沒有那麼多壞心思，不該用有色眼鏡看人」。

但，防人之心不可無，不是所有人都跟你想像中一樣那麼單純美好哦。尤其是在職場中，你更要提防被人利用、或遭人搶功等等。若總是無條件相信別人，小心到頭來受到傷害的是你自己。

選牌2：惡魔

看人準確度：★★★☆☆

你看人的眼光其實還不錯，就是不太穩定。你若是順著自己的直覺走，一般都是準的，但當你需要下決斷時，卻容易受到外界干擾。例如，你明明覺得這個人不錯，但是如果有人發表了相反的觀點，你就被牽著鼻子走了。

無法堅定立場，其實也是沒有自信的一種表現。比起看人、識人的本領，你可能更需要練習如何堅定內心，敢於面對質疑。

選牌3：聖盃六

看人準確度：★★★☆☆

你可能吃過一些虧，累積了一些經驗，所以看人的眼光滿狠準的。你不會拘泥於細節，而是更看重本質方面的觀察，比如這個人的品格和責任心等等。

但你這種看人識人的本事，放到愛情中就有點不管用了。你往往為愛沖昏頭，很多時候明明察覺到有問題，但就是不願意面對。此外你也需要注意，有時候不要自信過度，急著對一個人作出判讀，這樣往往會失誤哦。

選牌4：女祭司

看人準確度：★★★★★

你在看人識人這件事情上，可以說是天賦很高喔！這張牌意味著強大的第六感與細緻的洞察能力。哪怕你說不出個所以然，但總能夠憑著驚人的直覺作出正確的判斷。

在與人相處的時候，比起主觀情緒，你更能以旁觀者的角度去分析判斷。別人還在被傻傻牽著鼻子走的時候，你已經識破了一切。雖然這項能力幫你擋下了不少麻煩，但是如果因此自恃甚高，也要小心陰溝裡翻船喔！

培養看人的眼光，是一輩子的課題，不過，維持心態的平和也很重要。退一步海闊天空，說不定眼前的小人就是你未來的貴人呢！

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