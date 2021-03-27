運勢就像開外掛！今年「4生肖」最走運

【文‧科技紫微網】

對2021年，大家有什麼樣的期待呢？除了希望大環境疫情退散以外，一定也想要祈禱個人運勢興旺吧！科技紫微網現在就來揭曉今年最走運的四大生肖，他們的運勢簡直就像開外掛一樣順風順水、前途光明。趕快來看看有誰上榜！

Top 1：生肖鼠

諸事皆宜

子丑六合，鴻運當頭。生肖鼠今年運勢全面開掛，一路高歌猛進，可以說是2021年的大贏家。2021年你們所行之事多能順遂安然，稱心如意。桃花運整體運勢強，雖然要發展親密穩定的正緣桃花會有些費時費力，但機緣大好、戀愛機會眾多。

另外，事業運穩中有升，辛苦不會付諸東流，努力皆有回報；財富運興旺發達，不但正財豐盈，又有走偏財運、賺到外快的機會，各領域都得好運守護。

Top 2：生肖雞

事業興盛

生肖雞在2021年可謂吉星臨門，是好運照拂、事業運開外掛的一年。這一年在工作中會有亮眼表現，能受上司賞識和獎勵，升職加薪的機率很高唷！此外，也可能在今年結交到有大助益的貴人，讓你的事業發展事半功倍。

不過，事業運開掛也不意味著你就可以高枕無憂。今年八月份可能因逞口舌之快而得罪小人，埋下禍根，應小心避免。

Top 3：生肖蛇

財源廣進

生肖蛇2021年受吉星影響，在財運方面將會一路開掛，正是你抓緊機會發財致富、充實錢包的好時機。除了正財工作旺，偏財運也很不錯，投資理財往往都能獲得不錯的回報，也會有彩券中獎等等收穫意外之財的機會。

另外，生肖蛇這一年亦有貴人星的庇佑，與太歲相合，有極大的可能會得貴人幫扶、並受上司賞識，在賺錢大業上更進一步。

Top 4：生肖兔

桃花朵朵

2021年是生肖兔的桃花年，人緣好，經營人脈十分順利，愛情機緣也不少。單身者脫單的機率大增，很容易遇到適宜的對象而展開戀情。不過，正因桃花眾多，可要擦亮眼睛，仔細分辨，不要選到劣質爛桃花。

至於已有伴侶者，在今年會因為多照顧對方感受，並經常傳達出愛的訊號，而讓關係更加堅定。

以上運勢開外掛的生肖裡有沒有你呢？其實，運勢總是風水輪流轉，只要你審時度勢，敢於抓住機遇，付出努力，就能靠自己的雙手創造一個美好的2021年喔！

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