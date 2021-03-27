快訊

魚油不等於魚肝油！ 差1個字差很大學會分辨秒懂吃

聽新聞
test
0:00 / 0:00

運勢就像開外掛！今年「4生肖」最走運

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock

【文‧科技紫微網】

　

對2021年，大家有什麼樣的期待呢？除了希望大環境疫情退散以外，一定也想要祈禱個人運勢興旺吧！科技紫微網現在就來揭曉今年最走運的四大生肖，他們的運勢簡直就像開外掛一樣順風順水、前途光明。趕快來看看有誰上榜！

　

Top 1：生肖鼠

諸事皆宜

子丑六合，鴻運當頭。生肖鼠今年運勢全面開掛，一路高歌猛進，可以說是2021年的大贏家。2021年你們所行之事多能順遂安然，稱心如意。桃花運整體運勢強，雖然要發展親密穩定的正緣桃花會有些費時費力，但機緣大好、戀愛機會眾多。

另外，事業運穩中有升，辛苦不會付諸東流，努力皆有回報；財富運興旺發達，不但正財豐盈，又有走偏財運、賺到外快的機會，各領域都得好運守護。

　

Top 2：生肖雞

事業興盛

生肖雞在2021年可謂吉星臨門，是好運照拂、事業運開外掛的一年。這一年在工作中會有亮眼表現，能受上司賞識和獎勵，升職加薪的機率很高唷！此外，也可能在今年結交到有大助益的貴人，讓你的事業發展事半功倍。

不過，事業運開掛也不意味著你就可以高枕無憂。今年八月份可能因逞口舌之快而得罪小人，埋下禍根，應小心避免。

　

Top 3：生肖蛇

財源廣進

生肖蛇2021年受吉星影響，在財運方面將會一路開掛，正是你抓緊機會發財致富、充實錢包的好時機。除了正財工作旺，偏財運也很不錯，投資理財往往都能獲得不錯的回報，也會有彩券中獎等等收穫意外之財的機會。

另外，生肖蛇這一年亦有貴人星的庇佑，與太歲相合，有極大的可能會得貴人幫扶、並受上司賞識，在賺錢大業上更進一步。

　

Top 4：生肖兔

桃花朵朵

2021年是生肖兔的桃花年，人緣好，經營人脈十分順利，愛情機緣也不少。單身者脫單的機率大增，很容易遇到適宜的對象而展開戀情。不過，正因桃花眾多，可要擦亮眼睛，仔細分辨，不要選到劣質爛桃花。

至於已有伴侶者，在今年會因為多照顧對方感受，並經常傳達出愛的訊號，而讓關係更加堅定。

　

以上運勢開外掛的生肖裡有沒有你呢？其實，運勢總是風水輪流轉，只要你審時度勢，敢於抓住機遇，付出努力，就能靠自己的雙手創造一個美好的2021年喔！

　

【延伸閱讀】

該換工作嗎？上班族必算跳槽運

日本名師鑒定，你的事業轉運占

　



更多命理分析，請前往 科技紫微網

運勢 偏財運

延伸閱讀

爛桃花退散！風水命理大師教妳贏回他的心

本周星座誰最幸運？3/22～3/28前三名好運星座大解密！

你熬出頭了嗎！今春「5星座」事業突飛猛進

三月水象星座運勢：巨蟹建議調整心態、雙魚保持心情平靜

相關新聞

心理測驗／4種美食當前先挑哪個吃？ 了解自己最適合哪種對象

在情場世界裡面，比起找尋一個完美的人，不如找一個適合自己的人。日本網站「DRESS」最近就分享一則心理測驗，可以瞭解自己跟什麼樣的人最情投意合。

運勢就像開外掛！今年「4生肖」最走運

對2021年，大家有什麼樣的期待呢？除了希望大環境疫情退散以外，一定也想要祈禱個人運勢興旺吧！科技紫微網現在就來揭曉今年最走運的四大生肖，他們的運勢簡直就像開外掛一樣順風順水、前途光明。趕快來看看有誰上榜！

每日星座運勢／雙子好情緒帶好運勢 有財運勿貪多

2021-03-27 牡羊座 按計劃行事，切忌強出頭。 整體運：★★★☆☆ 今天與朋友在一起的時間較多，會聽到一些議論，讓你心潮起伏，若一時衝動出手會釀成惡果，忍一口氣則能風平浪靜

假新聞滿天飛 專家點出這類星座最容易上當

網路資訊爆炸，假新聞被快速被傳播，影響閱聽大眾判斷訊息來源與真偽。文化大學廣告系今天舉辦「跟著網路訊息，錯了嗎？！」民調...

塔羅：一眼入魂！你看人的眼光有多準？

「眼見為憑」雖然是大家都了解的道理，不過，眼睛也有騙人的時候喔！畢竟人心隔肚皮，如果一不小心看走眼，就很可能被欺騙、被辜負，付出錯誤的代價。你想知道自己看人的眼光有多準嗎？就跟著科技紫微網一起占卜看看吧。

測字：今年你會遇到值得等的人嗎？

人海茫茫，相遇已是緣份，若能相知相識，更是難得了。在2021年，你會遇到那個有緣人嗎？他是值得等的人嗎？科技紫微網現在就透過測字為你揭曉答案，願你歷經山河，覺得人間值得。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。