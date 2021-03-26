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獅子一開口就留深刻印象！這4個星座一開口就有笑點

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
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【文‧科技紫微網

　

如果你是個妙語如珠的幽默大師，無論是在現實生活中還是網路上，大家都會喜歡接近你。想提高自己的人氣嗎？想磨練口才，贏得好人緣？那麼科技紫微網今天就來告訴大家，哪些星座一開口就有笑點？來學學這些星座的特質吧！

　

天秤座

說到妙語如珠，怎麼能少了天秤座呢？他們擅長交際、反應又快，只要眾人的目光集中在他們身上，他們馬上展現風趣活躍的一面。天秤平常就涉獵多方知識，能引領你進入他建構的情境，再突然蹦出一個意料之外的笑點，讓大家聽得樂在其中。

　

牡羊座

牡羊座的個性雖然有點幼稚，喜歡瞎起鬨，但是該有的反應都會到位，不太會「句點」你，跟他們聊天是一件很快樂的事情。他們不但會分享最新的笑點，炒熱現場氣氛，一時興起還會展現演技，不只把笑點說給你聽，還演給你看，既幽默又自然。

　

射手座

說到射手座，他們簡直就是天生的笑點王，有些事明明很令人氣憤，從他們嘴裡講出來就特別有趣。而且由於心胸開闊，他們並不怕把自己的糗事講出來和大家分享。只要跟射手座在一起，總是會充滿歡聲笑語。

　

獅子座

別看獅子座平時總是霸氣十足，其實他們在朋友或長輩面前有著健談、愛說笑的一面喔！就連設計笑點，獅子座也要搞得很「霸氣」，一般的網路梗？太普通了！一定要加入自己的想法，改編成更好的版本，才能一出口就給眾人留下深刻的印象。

　

有人的地方就有交流，誰不想跟幽默的人當朋友呢？不過，前台的妙語如珠，後台其實是反應力、表達力與整合能力的綜合表現。想訓練口才，不妨從這些能力開始練習，假以時日，你也可以找到屬於自己的幽默風格喔！

　

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