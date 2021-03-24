跟風改名！他每日惡夢連連「變鮭魚被吃掉」 命理師示警：恐破財

日前日本連鎖壽司店「壽司郎」推出優惠活動，名字與「鮭魚」同音，即可於17、18日兩天到店用餐，皆為免費，不少民眾紛紛改名，引發鮭魚改名之亂。命理專家小孟老師分享，一名客人把名字改為「鮭魚」後，每日惡夢連連，被鮭魚環繞甚至還被吃掉，小孟老師也示警，改名鮭魚背後所隱含的意義。

命理專家小孟老師在臉書分享，一名客人將名字改為「鮭魚」後，每天做惡夢，夢見自己變鮭魚重複被吃，還夢到自己被超大的鮭魚群環繞，他本以為是卡到陰於是到廟裡收驚，後來小孟老師解釋，「當初你改鮭魚當名字的念頭太強，改完又去吃自己名字的鮭魚肉，當然鮭魚的磁場就會一直在你身旁」，小孟老師請客人把名字改回去，改完後立即好轉，這幾天沒有再夢到鮭魚。

小孟老師提醒，改名字時要想清楚，不要因一時好玩而隨意改名，倘若已經改名為鮭魚，因名字兩條魚都吃土，「容易真的吃土破財」，並建議改名後不要吃鮭魚，因為等於是吃自己，「不太吉祥」，最後也補充，單純夢到鮭魚是好的，「魚代表錢與地位」，夢見鮭魚環繞，「事業、金錢會不順」，夢見便鮭魚被吃，「代表有小人、被詐騙」。