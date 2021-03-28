殺破狼周運勢／金牛秘密戀情曝光 摩羯工作過度勞累

白羊座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的冥王星相位良好，即便有穩定的工作，也會想開創一些副業，賺點外快，目前正一步步地經營。某些白羊座則是在職場較為低調，不想太過顯眼，免得調去更為辛苦的單位。

人際關係方面，在人際關係宮位的土星與學習、溝通宮位的火星有良好連結，在某些學習的場合會遇到良師益友，除了在知識上會有所精進，在人生的經歷上也會給予你一些金玉良言。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在感情宮位，同時金星與太陽合相在命宮，此時是桃花旺盛的時期，追求者眾多，但真正喜歡的人始終不表態，甚至有意疏離。有穩定伴侶的白羊座，容易因此大吃飛醋，雙方大吵一架，甚至因此分手。

交通運方面，在交通宮位的火星受到海王星影響，參加重要會議或課程容易遲到，駕駛車輛故障率高，當心行車糾紛或被開罰單，搭乘大眾運輸工具常常恍神，坐過站、轉錯車，或是重心不穩受傷，這段時間須注意交通安全。

金牛座：

整體運勢

工作運方面，滿月發生在工作宮位，某個任務或是案件終於塵埃落定，可卸下重擔，讓你輕鬆不少。某些金牛座會在此時辭掉目前工作，跳槽到比較理想的單位。

感情運方面，金星與太陽合相在心靈宮位，愛慕的情感被暗戀的人察覺了，對方似乎不排斥你，感覺有發展的空間。某些金牛座秘密戀情曝光，雖然不想這麼高調，但甜蜜的心情難以掩藏。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的火星受到人際關係宮位的海王星影響，交際應酬的支出增加許多，在發薪之前，生活上其他的開銷都得節省一些。這段時間會感覺金錢流失特別快，使你對經濟狀況感到焦慮。

人際關係方面，在人際關係宮位的海王星與水星合相，受到金錢宮位的水星影響，某些看起來有愛心、或是貌似需要幫助的可憐人，他們正利用你的善良，訛詐金錢，知道真相之後，會感到十分憤怒。

雙子座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的冥王星相位良好，以小額投資的方式累積財富，可把先前虧損的金錢逐漸彌補起來。某些雙子座則是會短線出入股市，少量的獲利累積起來也是很可觀的。

工作運方面，在志業宮位的海王星與水星呈現合相，會是工作執行效率極佳的時期，龐大的工作量會在這段時間消化完成，不過海王星與水星受到命宮的火星影響，當心有過勞的傾向。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在戀愛宮位，情感關係因為第三者的介入，橫生枝節，甚至造成兩人分手。戀人未滿的戀情，會有強勁的情敵出現，使得你與對方關係退回到朋友的位置。

人際關係方面，在人際關係宮位的金星與太陽受到滿月的影響，站在友情與愛情之間，寧願選擇安全的關係，這樣才能永遠待在對方身邊，即便他可能永遠不會愛上你。

巨蟹座：

整體運勢

工作運方面，金星與太陽合相在志業宮位，受到滿月能量影響，許多事務會在本週劃下完美的句點，你將登上榮耀的地位，在工作領域受到許多矚目，成為職場第一把交椅。

感情運方面，在感情宮位的冥王星相位良好，適時地展現一點佔有慾，對方會覺得受到了在乎，某些巨蟹座則是覺得對方過度保護自己，帶著一點霸道，內心感到有些微甜。

本週須注意的部分

家宅運方面，滿月發生在家宅宮位，某個家人情緒不佳，使得家庭氣氛不是太好，也會讓你感到焦躁。在外生活的巨蟹座，居住環境修繕得差不多了，吵雜與髒亂的日子終於解脫在即。

健康運方面，土星與木星齊聚在疾厄宮位，因為慢性疾病，導致身材走樣，整個人擁腫了一些。火星持續在心靈宮位行進，容易莫名感到恐慌與焦慮，睡眠狀況不佳，會是心理疾病好發的時期。

獅子座：

整體運勢

考試運、面試運方面，滿月發生在考試、面試宮位，面試新工作的錄取通知會在本週收到，可如願進入自己嚮往的組織。各類證照、國家考試、資格鑑定的成績也將在本週揭曉，可跨越門檻，獲取資格。

感情運方面，木星與土星齊聚感情宮位，與喜歡的人步入婚姻，有許多事情不再那麼浪漫，兩人對於未來有很多規劃，但都必須看得長遠與實際。單身的獅子座邂逅了想廝守一輩子的對象，兩人正在曖昧中。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的火星受到海王星與水星影響，悉心照顧每個需要幫助的朋友，卻在關鍵時刻被人背叛，愛與熱誠被狠狠澆了一桶冰水，感到心寒。對人性感到質疑。

工作運方面，在志業宮位的天王星受到土星影響，在工作領域越是出風頭，嫉妒你的人越多，團隊若是遇到麻煩，會被人推到前線背黑鍋，或是收拾殘局，凡事低調，不要引人注目，才能趨吉避凶。

處女座：

整體運勢

金錢運方面，滿月發生在金錢宮位，同時太陽與金星合相在財務宮位，某筆分期付款的帳單終於清償，經濟負擔減輕許多。有投資習慣的處女座，手上的標的會有不錯的收益，可獲利了結。

感情運方面，水星與海王星合相在感情宮位，與喜愛的人之間培養出絕佳的默契，總在情緒煩躁，沈澱完之後，他的一句話就能讓你笑顏逐開。就算兩人並沒有交往，遠遠凝望著對方也覺得很滿足。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的火星受到海王星與水星影響，受到豬隊友的拖累，原本完成的工作，可能在一瞬間化為烏有，必須重新再跑一次流程。可以的話，工作最好獨立完成會比較保險。

健康運方面，太陽與金星合相疾厄宮位，受到滿月能量影響，天氣陰晴不定，當心著涼感冒、喉嚨發炎。同時要注意心血管方面的問題。腸胃也似乎不太舒服，須注意飲食衛生。

天秤座：

整體運勢

感情運方面，滿月發生在命宮，懸而未決的情感關係會在此時有決定性的結果，有些天秤座萌生出勇氣告白，可與有情人成眷屬。然而舉棋不定的天秤座則會在此時被對方淘汰出局。

家宅運方面，在家宅宮位的冥王星相位良好，已經習慣在家辦公的生活，已然學會自律，工作效率提升。某些天秤座的家人在這段時間觀念會有些改變，過去不諒解的問題，如今都能打開心結，對你格外寬宥。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的海王星受到火星影響，處理精細的事務過於粗枝大葉，錯誤連連，資料搞得十分混亂，會使許多人對你的專業能力感到質疑，自己也會對工作感到沒自信。

學業運方面，在學業宮位的火星受到海王星影響，許多作業拖延到火燒屁股時，才開始動手趕工，卻為時已晚，要交的報告熬夜都寫不完，各種考試也因為沒好好做功課，成績堪慮。

天蠍座：

整體運勢

工作運方面，金星與太陽合相在工作宮位，受到滿月的影響，某個任務終於執行完畢，心中終於放下大石頭，人事異動也終於定案，討厭的人滾蛋，你會落得幾天清靜的好日子。

學習運方面，在學習宮位的冥王星相位良好，即便已經出社會，學習一些新的事務，除了知識的增進之外，也會結識到有好感的對象，或認識你非常崇拜的人物。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的海王星受到火星影響，親密關係不協調，雙方言明發展開放性的關係，心理卻是有些潔癖的，無法接受心靈與肉體分離的愛情。已婚的天蠍座，與另一半的家人相處不愉快，長期處在不自在的環境中生活。

金錢運方面，在財務宮位的火星受到海王星影響，在吃喝玩樂上的花費太揮霍，甚至因此負債。容易沈迷在賭博性的手遊中，不知不覺課金太多。有投資習慣的天蠍座，切勿炒短線或是融資當沖，會淪落為慘賠收場，甚至負債。

射手座：

整體運勢

金錢運方面，在金錢宮位的冥王星相位良好，收入趨向穩定，也開始有足夠的積蓄。某些射手座的家人在早年為你投資了保險或是房地產，最近這些投資的標的開始回收紅利，被動性收入增加。

學習運方面，木星與土星齊聚學習宮位，遇到嚴格的老師，開發出你不為人知的潛能，在某些比賽與應試的場合，獲得令自己驚訝的好成績。某些射手座則是自學能力很強，旁人難以理解的事物，可舉一反三，很快理解困難的功課。

本週須注意的部分

感情運方面，金星與太陽合相在感情宮位，受到滿月的影響，會有許多桃花對你表達好感，如果已經有穩定伴侶了，最好遠離這些誘惑，免得另一半大吃飛醋，甚至因此吵架分手。

人際關係方面，滿月發生在人際關係宮位，週遭有些人做事情反覆無常，即便你已經是配合度很高的人了，也會覺得執行某些事情十分困擾，此時會想把一些人封鎖掉，並找個安靜的地方穩定心緒。

摩羯座：

整體運勢

工作運方面，滿月發生在志業宮位，某個任務將在本週卸下，心情也輕鬆許多。但由於在工作宮位的火星受到水星與海王星影響，接下來會需要出差、或是外派，新的任務又會接著到來。

家宅運方面，金星與太陽合相在家宅宮位，會趁著傢俱店清倉拍賣時搶購一些便宜貨，為住宅增添幾分新意。某些摩羯座會與家人一起到外地旅行遊覽，家庭和樂融融。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的天王星持續受到土星影響，與另一半冷戰很久，其實有點想他，但此時雙方都特別倔強。感情穩定的摩羯座，則會不斷花錢在小孩或寵物身上，孩子們的突發狀況太多，令你十分牽掛。

健康運方面，在健康宮位的火星，受到交通宮位的水星、海王星影響，注意血光之災，容易發生意外傷害，特別是交通事故要特別小心。某些摩羯座工作過度勞累，需要多調養與休息。

水瓶座：

整體運勢

工作運方面，金星與太陽合相在考試、面試宮位，受到滿月能量影響，面試新工作將會有好結果，獲得錄取通知。參加資格鑑定或高普考試的水瓶座，成績也會在本週揭曉，成績跨越門檻，可望分發到穩定的單位服務。

學業運方面，滿月發生在學業宮位，報告與論文終於完成，將在公開場合闡述你的論點，可獲得不錯的評價。某些水瓶座在學校的表現十分出風頭，可能會去參加一些競賽，並獲得漂亮的成績。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的火星受到海王星、水星影響，與喜歡的人之間發生誤會，雙方有些不愉快，甚至冷戰。感情穩定的水瓶座會發現另一半或是小孩瞞著你買了件昂貴的物品，價錢遠比你想像的還高。

金錢運方面，在金錢宮位的海王星與水星受到火星影響，娛樂方面的支出太多，可能會為了追星或動漫活動買了很多週邊商品，已經成年、有家庭的水瓶座則是在小孩或是寵物身上花很多錢，有些孩子的用品容易讓你失心瘋。

雙魚座：

整體運勢

金錢運方面，滿月發生在財務宮位，某筆分期付款的債務得以清償，經濟壓力頓時減輕不少。金星與太陽持續合相在金錢宮位，花錢較為揮霍，會去品嚐昂貴的餐廳、或是買些奢侈品犒賞自己。

工作運方面，海王星與水星合相在命宮，處理任何事務的效率十分迅速，工作很快就完成了，然而海王星與水星受到火星影響，欲速則不達，此時出錯率較高，工作雖然完成了，卻常常有許多問題必須回頭修正。

本週須注意的部分

家宅運方面，火星持續在家宅宮位行進，受到命宮的海王星與水星影響，與家人發生誤會、或是有事情被隱瞞，容易與家人吵起來。居家要注意電器與爐火的使用，門戶也要當心。

交通運方面，在交通宮位的天王星長時間受到土星影響，被開罰單的機率特別高，開車容易發生行車糾紛，甚至必須要花很長的時間處理交通事故後續問題。走路以及搭乘大眾運輸工具也要注意安全。

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