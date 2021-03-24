4月生命靈數運勢分析：1號人慎選往來對象 5號人工作迎來新局

引用一數作為四月的開端：

釋放過往的慣性，那便是業，困住了你，

能選擇斷開的，向來只有你在地球的每個真實行動，

從無意外的，答案絕不在別人那，就在你自己手裡。

生命靈數怎麼算？ 以下運勢將以生命靈數1~9數來作為分組的依據， 例如： 1988年08月08日生， 請將所有數字加總至個位數則得到你的生命靈數。 1+9+8+8+0+8+0+8=42 4+2=6，所以範例的生命靈數為6。 若命數為10的朋友請繼續加至個位數即可， Ex：1+0=1，依此類推。 就上例而言，可以優先看「靈數6」的運勢， 再參照加總前的兩數「2、4」輔助著看， 綜合的解讀可以帶給你更多啟發噢！ 圖片由左上開始是一，依序到最右下是九。 圖片來源：巧巧提供

★生命靈數1

整體運勢：外來聲音紛雜的時節，更需要穩定好自己的界線，不要輕易修改、變更底限，態度一致，就不會被四月的洪流捲走；

本月份將與很多小團體有交手的機會，要拉你進去的、選邊站的，對一號人來說，一旦加入都是讓後續麻煩不斷，引發生多爭吵的開始，而且最嘔的可能莫過於，你一開始會答應選邊，是因為想弭平一點爭執，希望人人都好的本意。

不要輕易覺得自己可以當那個弭平爭執的人，認清自己的有限，不過度樂觀或高估自己，明哲保身，認清責任不在自己，適度的保持中立，不加入任何非自己真實意願的特定一方，方能讓四月穩定生活。

工作／學習狀況：在專業上也是多有人際紛擾，這些紛擾、關說，就容易把你的層級拉低，困在一些無謂的瑣事中，環境中持續有雜音跟爭執，但你需要做的是更重要的事，本週期將有許多「爬上更高位置」或是「被賦予重任」的機會， 如果你真想為自己的專業、或是環境中的人事盡到一點改善的力道，那麼你的位置勢必得夠高，先讓自己在適當的位置上，才能發揮影響力；

改善組織或職業生態、學習場域相關的所有，都是有順序的，如果只選擇跟眼前的麻煩周旋，覺得這更重要的話，那麼一號人勢必得去檢視自己這些選擇的背後，是否正在逃避承擔更多責任，認清事實，務實的去克服該克服的，在職業跟專業上，四月要得到認可、晉升並非難事，端看你是否願意挑戰而已。

愛情：單身者在關係中，容易遇到糾纏不清、徒生緋聞，卻無法發展成正式戀情的爛桃花，慎選你往來的對象，身旁存在一些已經不適合你的小團體、交友圈，對你而言，跟他們的互動早就成為一種負擔，但你卻因為熟悉、或害怕寂寞、不敢果決斷開，這個月該是處理的時候；篩選完朋友圈，一號人將感到無比清爽，而這些空白的時間，才能幫你儲存更多時間跟精力，保留給空白，給該看見的人。

有伴侶者在關係中，也容易有被介入的風險，一切起因都是因為你「覺得大家都可以好來好去、當好朋友」的界線不明，很容易一個太寬大、人太好，就被踩踏進紅線，招來伴侶的疑心與憤怒，帶來關係中的爭吵；

或許對你而言，這些伴侶口中「沒必要的奇怪朋友」也已經被抱怨不只一次，本週期適合、也必須刪掉，如果你堅持沒有，那麼四月生活實際發生的狀況，也會讓你直接看到「就是這些人」，如果心裡有數，化主動為被動，可以免除跟伴侶額外的爭吵，讓你更安心度日。

訊息指引：Past Lives

釋放過往的慣性，那便是業，困住了你，

能選擇斷開的，向來只有你在地球的每個真實行動，

從無意外的，答案絕不在別人那，就在你自己手裡。

★生命靈數2

整體運勢：在競爭中壓力升高，很容易耽溺在負面情緒當中出不來，環境中會有許多挑戰你底限的人、事、物，對二號人來說，的確是相當辛苦的，因為跟你期待的「大家盡量保持和平」的願望幾乎相違，這段時間就是需要爭、需要主張自我意願、無論正面負面，競爭局面少不了，如果你還是習慣隱藏情緒，一切先忍、堆滿微笑再說，那這段時間一定免不了內傷之外，外部生活需要競爭的項目，也會在這樣的「希望取得平衡、希望保持和平無害、希望當個好人」的期待之中，讓局面變得更加混亂、難以收拾；

如果希望生活是真的和平，不只是表面而已，那麼你要先能當個為自己主張的人，不害怕戰爭，才有和平。

工作／學習狀況：若你在專業上是在高位者，或有較多需要發言機會的角色，在本週期都是壓力最高的族群，會有很多挑戰你、質疑的聲音，雖然不真的全是為了為難你，通常他們也有部份真心發問的成份，但在你耳裡聽來就是如此的—刺耳、挑釁、質疑、一個接一個；

但說到底，這些負面的「感受」通常只是「你覺得」卻非「全然客觀的事實」而二號人卻會因為這些不良感覺，導致火氣上升、自我評價過低，把事情弄得更糟了，如果你尚位進到四月份，那麼這就是該慎防的問題，先全盤檢視自己的內在狀態，有話要說、有氣要爆，缺乏界線感的人，更該好好的懂得明確開口拒絕自己不想要的事，才不會事到眼前，才發現情緒沒有任何可以調度的空間。

內在情緒平穩，能讓你看見一樣的被不斷發問，對方仍是善意高過於惡意，你不需要放大解讀，不是一道指令，是真的內在生不起那些不必要的漣漪。

愛情：單身者在追求新戀情上的卡關，來自於你總是先預設了一百道立場，覺得「應該不會啦、不可能、可是我比XX就比不上啊....」這類內心的台詞，總在關鍵時刻大量播放，在本週期，你將發現更多自己這類內心的獨白，更是停止不了，而這些關不掉的聲音，就會讓你明明有很多認識新朋友、或跟喜歡對象多聊聊的機會，全部斷送，凡事先退再進，跟上段工作所說的自我懷疑是同一件事，你得解決它們，才能融入團體，自在展現自我，迎來新戀情了。

有伴侶者在關係中有許多猜忌，你日夜掛著擔心的，如果不是一兩天、偶爾，而是經常感覺到的危機，在本週期爆發的可能性也高於日常；

對二號人來說，當這些危機到眼前的時候，你是否響起「看吧我就知道」，如果是，那必須要多，多數時候促成眼前溝通失利、關係受阻的關鍵者，幾乎沒有意外的，就是你本人呢～

如果這些都正中你四月故事的核心，那麼自我懷疑、價值低落的問題，是時候解決它們，讓他們停一停了。

訊息指引：Delight

生活的美好向來不存在於退讓，你的確需要更往後退，

但不是對別人，是保留更多給自己的空間，

生命的喜悅是能安然為自己留白，從不需交換來得到。

★生命靈數3

整體運勢：情緒起伏大，不穩定的本週期，會讓三號人在生活中招來許多怪人，或是自己就因為這些紛亂的狀態，進入一些奇怪的團體、吸引一些對你另有所圖，或是狀態更差的人接近；

所以比起因為煩躁、就找更多外在的刺激跟麻痺，更好的方式可能是獨處，即便這段時間對你而言，獨處更不容易，因為你就得跟自己這些負面情緒在一起、再也無處可逃了，但，與人保持一段距離，將生活中多餘、單只為了排滿而排滿的行程清空，卻是你唯一能做、而且對你現況不會再造成更多負擔、複雜麻煩需要排除的方法，試著獨處，本週期生活舒緩的解答就在那裡。

工作／學習狀況：在專業上也會有既定的工作行程、既有的位置受到挑戰的問題，讓三號人開始懷疑起自己「是否真的適合這裡」環境中的謊言、表面說法、他人的挑戰、行事無邏輯，將為三號人在專業領域上帶來極大困擾，這些不順，會讓你懷疑人生，覺得自己正陷在巨大的水逆之中；

但這些亂七八糟的挑戰之所以產生，部份可能也來自於你以往的縱容跟允許，過去故做輕鬆不在意、想創造好相處假象的、過度承擔的，這時候你都再沒有空間了，所以在既然是一片混亂，那就從拒絕不想要的，把話說清楚，把責任釐清開始吧！

別幫自己找任何藉口，話是想說就可以的，至於可能帶來的損失、或是爭吵，也不會因為你不說就免除，答案已在眼前，你看見了，想讓接續的五月恢復平靜，收拾，一定就是此刻當下，你不能逃避。

愛情：單身者在追求伴侶上，需要拉高自我保護的層級，獨處是必要的，不要被寂寞給打倒，若你堅持選擇要用不斷追求，來讓自己獲得短暫的舒緩，那麼這帖藥向來就是無效的，而在四月，你會發現它更沒用了，只會讓你更容易被欺騙、得到更大的失落感，簡言之是爛桃花多，當你內在不穩時，單身會比硬找來湊合的伴更單純幸福些。

有伴侶者在關係中得注意謊言，你看到伴侶的拒絕、停止互動、不肯坦白，通常我們不願承認，也很難察覺，自己有極高的可能性，正在跟對方做著一樣的事，當你能認清自己的現況，你才能看到對方在某部份，也跟你一樣；

不願示弱、一切都自己來、希望能承擔些什麼，期待對方也要回報卻默默不說，都是謊言的變種，你刻意隱藏了自己的弱點；

兩人之間總得有一方先停開始停止這樣的負向循環，若你有勇氣當個先行的人，就能為關係找到解答。

訊息指引：Patience

在行動之前，每一步，都需要更多的靜心跟自己待在一起，

答案與正確的指引，向來只出沒在沒有雜音的夜裡。

★生命靈數4

整體運勢：外在現況看似平穩、優雅好度日，但煩惱跟生活中的不滿足，只有四號人自己明白，這種看似平靜、不生波瀾的美好日子，正是困住你、讓你進退不得的主因，事實上，你只敢抓住某些穩當的機會，但生活中明明有更多可能性，你看到了，也知道八成可行，卻始終未去真的驗證，將會為四號人帶來許多苦惱，那種你無法向外人道，只有自己知道的苦跟混亂，將會在四月份也大量發生，無論是實際財務上的收益風光，但只有你知道那是怎樣努力堆疊才「看起來很好」，或是生活其他面向的表面和平，在四月，得要先把這些裝飾丟開，你才有機會離真正的歲月靜好更近。

工作／學習狀況：在專業上缺乏方向，如前所述，雖然在表面上看來風光、受肯定，實際上卻苦無新梗、沒辦法再有突破的方向，而且這些困局，就是因為「之前做得很好了，但也到頂了，需要換個新方向，卻很害怕沒辦法做得太好」而來；

本週期也會看到更多「舊路不通」的訊號，如果你無法斷然的將心態歸零，拋開預設立場去嘗試，那麼在後續這樣的「困」只會更明顯。

本週期財務已經開始不佳，或是收益不如預期，在做法上必須與原路完全不同，在頹式出現之前，先懂得大刀闊斧的見切換做法與路線，才是往前的最近路線。

愛情：單身者在擺脫單身，追求新伴侶方面仍難在四月有所突破，偶像包袱太重，覺得全世界都在看你，一舉一動都要仔細盤算，但拉開視角，其實沒有人真的那麼在意，說穿了大家最關心的還是自己，別人的事不過是茶餘飯後的八卦而已；

當四號人開始恢復清醒，真的覺得自己是個一般人，自然輕鬆的展現自我，認清矯柔造作故作姿態，真的沒人會理你，離桃花的遠近距離，才不會由不得你。

有伴侶者在關係中，容易耽溺於「自己覺得這樣很好」的情境中；

自己覺得自己是個體貼的人，都幫對方想到許多，卻沒問人家的意見，這恐怕是讓你在四月感到「怎麼做都不能讓對方滿意」的主因，給出不對的東西，只有讓關係更遠，不會更近，四號人們在生活各層面，都得先回到地面開始，感情當然也是，比起「我都知道我最貼心」「我好溫暖是滿分的丈夫妻子」的表象，你還是先問問旁邊那位到底需不需要這些「貼心」吧！

你會發現實際驗證後，得到的答案，應該離原先自己的想像的，有好一段距離呢！那段路，正是爭吵、冷淡、或是對方不滿意、你們對關係不滿意的主因了。

訊息指引：Healer

最好的治癒者，向來只有自己，擺脫困局的責任，你不能推拒。

★生命靈數5

整體運勢：四月份為你帶來許多「看清現實」的機會，過去覺得還可以撐一下的，想再勉強努力一下看行不行的，都會在這段時間發現「果然完全不行了」，想再勉強也勉強不下去，是本月給你最明確的指引，無論是生活各層面，如果五號人可以自行先丟開這些原本就食之無味、棄之可惜的項目，就會更省力一點，連那個「看清現實實在不行」的時間也省下，拿去做更有用的事。

對五號人來說，現況是早已不舒適的偽舒適圈，而害怕競爭、破壞表面和平，是把你困在原地的主因，才不是什麼你自稱的那些理由呢～

認清，去做該做的事，透過競爭、實證與行動上的改變，才會帶你往真正的美好生活前進。

工作／學習狀況：在專業上也有明確判斷眼前努力的事，是否值得繼續的機會，擺脫一些爛人爛事，迎來新局的時間點也在此，所以若你是考慮轉換職場的五號人，在這段時間應該就可以做出決定了，雖然在做決定的時候還是會有些被挽留、或是被用人情壓力說服，但請五號人堅持自己想要的，你要前往的方向只會比現況更好；

至於要持續手邊工作的五號人，也需要具體改變做法，為自己的立場主張、訂出明確的界線、工作表，然後當個說到做到的人，拒絕不想要的、表達想要的，只要做法改變，你會發現甚至無須轉換職場，你也擁有將職場氛圍更新的能力。

愛情：單身者在追求關係上，可望有前進的空間，對於總是想很多，幫自己預設一百種立場，卻不敢驗證的人，先拋開那些困住你的假設，實地的、開放的去跟任何人保持互動，你會在這些不預設立場的動作中，找到跟你合得來的對象，與你原本設想的不同，意外也不意外的開啟話題，就能讓你離春天更接近，找到真正合適相處的伴侶關係。

有伴侶者在關係中，可以找到改善關係品質的機會，這些機會就隱含在爭吵當中，本週期五號人可能會發現對方變得冷淡、或是一直找架吵，每個不和平，不愉快，背後都有「想要的東西」沒有被滿足，與其被動的被壓著打，你更可以當那個看到問題、解決問題的人；

記得誠實、記得看到對方張牙舞爪的憤怒背後的求救，就可以讓感情的溫度，不但止跌，更有回升的空間。

訊息指引：Gentleness

溫和的，友善的對待自己，把那些對外善意都先暫停，

更需要這些善意的，不是別人，正是你。

★生命靈數6

整體運勢：看似美好跟穩固的表象，只有六號人知道，其實這些實際上是一灘不動的死水，生活裡還是有許多享樂的機會、愉快的聚會可以參加，但對你來說，之前還能融入的，在本週期會發現，好像沒辦法再用一樣的辦法催眠自己了，不能逃避或許會帶來短期的痛苦，不過這些過程，卻是通往解脫，不再重複過去人生的方向；

過程有點兒掙扎沒錯，但你要留在原地看著，不要跑，寂寞的確會充滿整個四月，但你也會在四月得到解答，不需要用各種外在刺激跟歡愉崇拜，獨處之中，你會看到眼前的靜止，背後隱涵無限的機會。

工作／學習狀況：在專業上，會有許多看似需要你加入、參加的聚會，需要配合的不只公領域，可能也穿戴的公領域的外衣，悄悄的跨進、把手伸進你的私人生活排程中，這些會讓你感到被踩踏、不舒適的，務必要請六號人明確的拒絕，當你不再遲疑，就能為自己在專業上面爭取更多空間，去做到想做的事、不浪費額外的時間在無謂的交際、人際應酬當中；

當然所謂的運，都關乎選擇，如果你沒能為自己主張，那就會看到生活還是有很多討厭的人、應付不完的關說、過份的要求，如果你發現這些事在這段時間，還是極度困擾你，那麼也只是在告訴你，你沒有為自己做到該做的而已。

修正路線跟做法，不分時與地，隨時都可以。

愛情：單身者在一片表象和諧的氣氛中，暫時找不到脫離單身的機會，或許也該恭喜你，沒能欺騙自己，去接受不適當的關係；

眼前的孤單我們得好好把握，去釐清自己選擇對象時，真的有仔細想過自己「喜歡、覺得怎樣的人相處才舒服」嗎？

如果你持續在單身狀態，困住你的通常是你不小心拿了普世的擇偶標準，當成自己的，當用錯了度量衡，你又怎麼能篩出、找到合適的人？

調整視角，誠實的面對自己的需求，無論它是否合於普世標準，才是脫離單身的唯一路徑。

有伴侶者在關係中，因為太在意營造表面的美好，刻意略過關係中較敏感、負面的部份、陰暗面不溝通，會讓你即便身邊有人，卻仍感到寂寞，或是少了點什麼，問題並不在對方或你，有或沒有善盡一般人認知的「伴侶的義務」

事實上伴侶並不存在義務這類的事，只有「對方真正想要的」跟「你真正想要的」東西，這些並非由別人幫你定義，需要你自己誠實的看見、表達需求；

若你感到關係失衡、或有些不公平之處，那麼顯然是需要把普世的標準丟開，認真去感受、表達自己恐懼的、或是極力隱藏、害怕不被接受的弱點的時候了。

訊息指引：Beloved

即便在獨自一人時，你仍非寂寞，獨自前行一小段路是必經的，

穿越孤獨後，才朝往和諧與融入的方向更近。

★生命靈數7

整體運勢：人際不和諧，很難再從更多的退讓，去取得共識或是溝通的空間，若七號人仍堅持讓自己當那個調停者的角色，則會遇到更多的受困、財務與精神上的大量耗損，都是因為過度高估自己能力，以為自己能夠不斷付出、不求回報的誤會所導致；

溝通失利、財務受損、怎樣用以前的應對方法，都沒辦法再達到之前有的效果，對於七號人是止住損害、讓你修復自身狀態的最佳暫停鍵，如果你遇到這麼強力的阻礙，只是在告訴你，比起過度付出跟耗竭，你更該把焦點拉回照顧自己身心狀態的節奏裡，當你能先穩定好自己，不只是強裝鎮定，你會發現不需多做什麼，生活中的許多事情，自然會移到該去的地方，跟你一味控制前往的，是截然不同方向。

工作／學習狀況：在專業上出現多重選項、蠟燭兩頭燒、（看似）多方都需要你支援，但你一個人分身乏術的意外狀況頻現，在工作中抽不開身，需要一個人當三個人用，還得不到感謝，一點意外，得到的只有更多更多的責備，這就是過度耗竭的你在本週期會面對的困局；

其實七號人不是不知道自己正在過度負荷，只是忍不住就是想承擔更多、眼前全堆積的，全是不敢說不、只好答應的事，這些雜務太多，排擠掉你要做正經事，或是真的能帶來獲益的案件的空間，你的情緒起伏不定，也是從這裡來的。

不能控制的還是快放下吧！果斷改變雖然很難，卻是讓事情變得順利唯一的路了，重新整理排程、你才能真的在工作跟學習上有實質的產出跟獲得，不只是表面看起來很忙的瞎忙而已。

愛情：單身者在追求關係上也不利，容易因為一時心軟、想安慰別人，捲入別人的戀情之中，意外成為第三者的機率極高；

務必得先知道本週期接近的異性，是否有其他交往對象，就算沒有，也要慎防對方對你另有所圖，不只是想得得愛情，可能是其它資源或有形、有價之物，小心被詐騙，與人保持安全距離，一步步的，不妄動跟躁進，才能在追求新戀情之路中避開不必要的風險。

為了愛、為了擺脫寂寞的急就章，會讓戀情來去快速，並留下後遺症，務必小心，尤其是發展神速的那種關係。

有伴侶者在關係中，也要小心介入他人戀情、或被他人介入的問題，得好好的守好界線，表明身份跟現況之外，要把話說得明確，老是想當個別人眼中的好人，會讓你在關係裡變得兩面不是人；

在與伴侶關係中，也有隱瞞真實情緒、想法，想要自己消化、或是獨自解決某些問題，不先討論的情況發生，這都是引發關係爭吵的主因，或許這些方法在你們過去的相處中，曾經適用，但本週期都是帶來風險的炸彈，希望關係平靜，務必得避開，換條路走，才不會誤踩地雷。

訊息指引：Prosperity

留下更多的資源，滋養身心，

不讓過度為他人的耗竭，虛耗了未來的幸福與生命。

★生命靈數8

整體運勢：得一支獨秀、獨挑大樑的本週期，八號人可以好好發揮之餘，內在壓力同時也不小，外在環境事多且雜，如果你一直不願站到那個發起者的位置，一直在等指令，等別人告訴你該怎麼辦的話，很可能就在這樣的局勢之中，困在這麼奇怪的地方，事件停滯、雜亂理不出章法，人際不和諧，如果你眼前正發生這樣的困境，先看看你是否把自己的定位搞錯了，才引來這一連串的風暴；

調整位置，幫自己做決定，才會讓四月順風順水，這段時間必須由你自己決定好了，出發了，行動了，該跟著你做事、該順著運轉起來的事件，才能順利，鑰匙不在別人手中，正在你手裡。

工作／學習狀況：專業上更是如此的氛圍，一種百廢待興的局面，很多需要整理的舊有項目正待終結，新的項目尚未開始，或你要說「連一點影子都沒看到啊」都是因為有些早就沒有獲利，你卻遲遲不肯了結的事在佔缺，棄之也不可惜的那些，只會壓縮你的時間，讓真正有用的事進不來；

這部份也適於延伸解釋到不適任的伙伴、或是早知無結果卻不肯放棄的學習方向，是時候把那些不對的東西清空了，為自己開一條全新的路線，就能走得又好又快。當然捨棄舊事物、做全新挑戰，壓力一定很大，但你得認清，都是壓力，留在原地也不會沒有，還更多虛耗的人生，你真的要嗎？如果答案是否定的，那麼眼前該做什麼，便再明顯不過了，不是嗎？

愛情：單身者在追求關係上得用點心，去找自己真的適合、或是有同樣興趣的交友圈，只待在日常的工作、學習範圍內，顯然因為團體中仍有各層面較複雜的牽扯、利益往來，讓你更沒辦法全然的放開心胸跟預設立場，去跟身旁的人互動，如果你也發現自己的面具難以脫掉，那麼至少在行動上，轉換環境是有幫助的，能無後顧之憂，展現個人特色的團體，會讓你成為焦點，也較能提高找到新對象的機會。

有伴侶者在關係中，則要小心因為過度堅持己見，過度自我，忘了多尊重身邊的人，在這段時間，你可能發現另一半開始很忙、沒時間，或是單純的話題沒有太多回應跟共鳴，都是警訊，因為是冷處理，淡化的方式，你得自己發現，然後去找回兩個人之間的共同交集；

雖然本週期並無大事、大變化的機會，但冷淡的氣氛就是大變化的前身，事件很少突然發生，如果覺得這句話跟你日常的經驗差很多「明明就很多突然啊」，那麼顯然你更要注意這樣的問題，多從自己的視角出來，觀照全局，你就能先一步在關係中當那個預防、貼心的人，而不總是收拾問題，問怎麼辦的那位。

訊息指引：Passion

將力量用在生命真正有用的方向，

那個讓自己與眾不同的地方，而非瑣碎不重要的日常，

調整步伐，讓真實的想望領航之後，該要跟上的，自然會跟上。

★生命靈數9

整體運勢：整體生活發展從混亂趨於穩定，看在別人眼裡的安穩無世太平，卻會造成九號人內在極度的不安、焦慮，總是不小心就過度努力、而且還習慣過度努力，沒有挑戰就覺得自己不夠有用的你，千萬在本週期煩躁、覺得自己無用時，適時的提醒自己：「上個月（昨天、上週）不是忙到都沒時間休息嗎？」再補上一句「才剛忙完，喘口氣吧！」

這些提示句都可以讓你從焦躁、一直想做點什麼的情緒中抽開，回到真實生活的節奏。

無大事，無太多變化、沒有挑戰需要解決，就是對你最大的挑戰XD

學著過點平和的日子，放下備戰的心情，會發現生活的愉快是無處不在的。

工作／學習狀況：在專業上，沒有太多麻煩事、原有的紛擾、煩人瑣事、討厭鬼都遠離的本週期，就如前述，反而很容易讓九號人有種「怎麼沒事做啊」「怎麼那麼無聊（我是不是被職場淘汰、被大家遺忘了）」的心情，但人生無大事，偶爾也得穿插一點瑣碎的平穩生活，就請你接受吧！

如此能擺脫這些壞心情跟自我懷疑之外，九號人能更客觀、全觀的看見生活的原貌，事實上正在發生的，是你的專業能力受肯定，之前也夠努力了，所以才有別人代你處理好許多事、現在的安逸，不是嗎？

幸運事件不少的四月，只需要坐享小確幸就好，的確無太多需要忙的事情，照著既定的行程走完，不要自己額外沒事找事，才是使用這段美好時光最該做做到的事情。

愛情：單身者在缺乏新對象的狀態下，現況也較難進入一段感情，需要更多的留白、獨處，來學會放鬆、不緊繃、不逼自己的進度，你才可能在情緒被舒緩，控制、預設立場被放下之後，不經意的發現新對象；

所以若你甚至從未正式進入過一段關係，關鍵點也在這裡，通常問題存在都是由來已久，可能某段時期特別明顯，但都與「你本來就這樣很久了」有關，如果想迎來戀愛的機會，就先學會在獨處時，就把那些「必須要」的想像，都先丟開吧！

有伴侶者在關係中，要學會收手，本週期會看到伴侶的各種擺爛，不溝通、自以為，可能他原本就是這樣沒錯，但....會變得那麼嚴重，自己也一定是那個推一把的人呀，你不能不承認，所以如果你的伴侶讓你感到憤怒跟各種無力，試著放生對方，冷處理一段時間，不當那個積極解決問題的人試試吧！

你很可能就意外的發現「我就爛」其實才是最佳解，事實上是，你可能真的過度努力了，當你不作為的時候，才空出一點舞台，給你的伴侶有機會發揮，快快讓出空間跟機會吧！

冷淡修復關係，收手不作為修復關係的效果不用懷疑，比較需要努力的，是你收手不能只收半套，要收就要徹徹底底。

訊息指引：Compassion

自我觀照，溫和的自我對待，緊繃的神經需要更多舒緩的空間，

才吸得進氧氣，好讓生命安然繼續。