反差好大！最悶騷的星座Top3：憨慢的他們 心裡想的都是你

一個人真正的內心情況，若他明明就是很開放的個性，可是卻很懂得偽裝自己，讓自己表面看起來很文靜、沉默，這就可以說是悶騷的人啦！而現代人幾乎每個人都有用交友app，幾乎都會遇到這種人——明明超缺朋友，但又愛吃假小心，讓人摸不著頭緒的「又被動又悶騷」的人，都讓人大翻白眼！但是通常，這種慢熟的人一旦有了安全感、熟悉之後，就會有種高反差，幾乎可說是「寶藏型」的人呢。

悶騷星座 TOP 3 ：金牛座

金牛座通常比較慢熟，而且不會太輕易的踏入感情，也會深思熟慮的考量現實面與物質方面的條件。他會悄悄地觀察你，找機會對你暗送秋波、表情達意。金牛座在喜歡的人面前，通常較為膽怯，能躲在人群中多看那個對象一眼，就已經相當滿足了。他的試探，頂多也就是無意間和你對下眼神，然後害羞躲開。

光看金牛座平時的樣子就能看得出來，這是一個非常不擅長表現自己的星座。他們不善言辭，在情緒上乍看也很少會有什麼大波動，看上去特別的冷淡，不主動，甚至有點不愛理你的感覺。其實金牛座是一個喜歡把感情放在心裡的人，他們很難隨便講出什麼海誓山盟甜言蜜語之類的，而且面對自己喜歡的人時，金牛很容易害羞緊張，所以通常只會遠遠的關心愛護。

悶騷星座 TOP 2 ：魔羯座

看起來個性有點「悶」、生活有點單調，但是工作起來又是精力十足、帶有衝勁的魔羯座，若他有點喜歡你了，也不太會有浮誇或很清楚的追求行動——但他會靜靜的、悄悄對你打開心扉，多聊聊心裡話，就會很容易會把對方當知己，再慢慢的成為穩定的愛侶。

因此，說起悶騷，又怎麼少得了土象星座的魔羯座呢。魔羯就是那種高冷氣質的人，話少但卻還是想得多，你很難知道他在想什麼，總之神秘得不得了。魔羯就像是​​一座陰冷的冰山，似乎很難被融化，其實魔羯的心裡並不是真的對你無動於衷，他們只是單純的傲嬌罷了，不願意表現出「自己很在乎」的樣子，其實心裡非常明白，自己對你是怎樣的感情。

悶騷星座 TOP 1 ：巨蟹座

在愛情中的巨蟹座，讓人依戀又頭痛。表面上看起來溫吞，但又默默地累積情緒在心裡，最後一次爆發。但在曖昧期，他會偷偷地送點小禮物給你，以表明心意。說起「孬」，巨蟹比起金牛是有過之而無不及，他也就只敢在大型節日或你生日的時候，間接約你或是悄悄的表明心意。

雖然巨蟹座不是土象星座，但是巨蟹座在感情上一直都是很內斂的人，他們暗戀一個人絕不會搞得身邊朋友都知道，大都會把那份喜歡悄悄的藏進心裡，自己品嘗那種隱秘的甜蜜感。而且巨蟹雖然極致的感性，但是這種感性和情感卻比較難釋放出來，所以看上去沒那麼火熱。但若是巨蟹真的認定的人，其實是相當珍惜的，巴不得每分每秒黏在一起不和對方分開！