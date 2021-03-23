長大了依舊孩子氣！最幼稚星座 Top5 曝光：第一名超愛捉弄身邊人

孩子的個性最沒心機，卻也最愛玩、講不聽、調皮、捉弄人，你身邊有沒有這種，不管到幾歲都有這樣行為的人呢？小時候可愛令人喜愛，長大裝可愛還勉強接受，但行性依舊孩子氣卻令人作嘔，讓人崩潰到無底洞、抓狂到皺紋橫生，到底是哪幾個星座，如此幼稚！

第五名：水瓶座 – 怪小孩

水瓶座真的很可愛，也是個好奇寶寶，個性十分調皮愛搗蛋，不過想法古靈精怪，常有天馬行空的思想，所以特別容易親近小孩，講一些腦洞大開、童心未泯的事情，因此跟水瓶座接近的人，一定要能接受他們的天真和可愛。此外水瓶座特立獨行，他們用自己的一套方法生活著，就算不被人理解和認可也無所謂，樂觀得活著自我，不喜歡跟別人一樣，對自己喜愛的、想要的，只要看到跟別人有一模一樣的，立刻換掉，因為他們就是任性的孩子氣，和樂且孺。

第四名：牡羊座 – 好天真

牡羊做事就是敢做敢衝，想到就趕快做、不愛拖拉，多半這類的行為是好事，也容易有成就。不過牡羊就是沒耐心，凡事急於求成，想要立刻有回報，以現在人來論述這樣的行為，就是思想行為不成熟，耐性不足。為人耿直也少根筋，看似天真單純、但又孩子氣，不給糖果就鬧脾氣、愛撒嬌，常常我行我素，跟著本能慾望走，非達目標不開心，給人「好傻好天真」，所做所為讓人有意外驚嚇的感想，別人都想對牡羊說：幾歲了還這樣子，幼稚。

第三名：雙魚座 – 愛撒嬌

雙魚座在幼稚榜上也不缺席。直接說吧！就是依賴心，讓雙魚們直接跟幼稚沾上邊，喜歡黏人，特別是對信任的人跟在乎的人，雙魚事事依賴你，你是雙魚的崇拜者。雙魚表現出來的行為，就像是在折磨對方一樣，明明就是小事一件，卻讓對方快發火，很愛挑戰別人的極限。尤其在愛情方面，賴在對方身上，什麼事都不做也開心；每天關心問候對方，卻又每天問〝愛不愛我、想不想我〞，對方聽了都快發瘋；撒嬌又任性，無理取鬧又孩子氣。過度幻想讓自己不夠成熟的喔！

第二名：雙子座 – 調皮鬼

雙子座被貼的標籤就是古靈精怪、十分多變、好奇心強。雙子對於沒接觸過的事物，都感到新鮮、有趣又好奇，也喜歡探索跟研究，但偏偏沒耐性，摸個皮毛就跑掉了，然後到處展現自己的所學，淺嘗輒止，可見一斑。雙子頭腦很靈活又快捷，見人說人話、見鬼話鬼話，俏皮愛廢話，卻也因此人緣不錯，尤為突出，受人喜歡。不過怪點子一堆，調皮又搗蛋，突發奇想的惡作劇，喜歡捉弄別人，被抓包之後就表現任性又假正經，冷面笑匠，標準的幼稚鬼！

第一名：射手座 – 孩子王

最幼稚的不得不提到射手座了，愛玩又愛跑，不喜歡被人管，哪裡有樂子哪裡去。活潑開朗愛打鬧、做事大膽愛冒險、熱情豪爽愛自由，像個長不大的孩子。天性調皮搗蛋找樂子、逗弄捉弄身邊人、突發奇想的惡作劇，天真樂觀，認為天塌下來也有別人頂著。像個孩子王，整天只想處玩耍，不怕苦不怕難只怕沒得玩，童心的表現，在家是爸媽頭疼的對象，在公司是上司無奈的員工，在外是朋友愛玩的伙伴，射手們不怕面對事情，因為他們心中有希望，正所謂勇者無懼啦！