遠看像蘭花，近看是桃花 - 談談常被高估的文昌和文曲

說起文昌與文曲，雖然貴為「六吉星」(文昌、文曲、左輔、右弼、天魁、天鉞)的一員，但總有一種「小時了了」的落寞與孤寂。

又有點像是每年的元宵節 - 在一年初始時備受矚目，希望有個好的開始、好彩頭。但是用完即丟(或忘記了)! 什麼時候會再想起來? 大概就是隔年的過年吧!

這是什麼意思?

通常大部分的人們只有在未成年時，才會去拜「文昌帝君」(最有可能的是被長輩帶去)，祈求讀書、考試順利。成年之後，學業表現大勢底定(或是長輩們已經認清”事實”，不再做無謂的幻想)，拜與不拜已經沒有多大差別了! (你有想過「文昌帝君」的心情嗎?)

成年之後，你會去拜什麼? 不是月老，就是財神!

拜月老的時間可能是十到十五年(甚至更長)，拜財神的時間可就更長了(甚至終其一生)!

雖然在某些人生的時期，你仍會再去拜「文昌帝君」，但原因可能是自己已經晉身為「長輩」，將期望寄託在下一代身上。(這個時候你應該可以深刻體會當年長輩們的心情!)

人們對於文昌與文曲的重視程度與期望，大概也差不多是類似的情況。

因為在人生大部份的時間裡，你只關心「紅鸞星」什麼時候會動起來，還有那一票財星(太陰、武曲、天府、祿存)什麼時候會大駕光臨。

兄弟登高，各闢蹊徑

文昌和文曲都被歸類為文星(包括文昌、文曲、天魁、天鉞、化科)，一般的看法就是: 如果命宮中有這兩顆星，讀書、考試就會是坐命者的強項。名列前茅、金榜題名是可以期待的。(但有這麼容易嗎?)

文昌所代表的意義，較偏向理性、思考，擅長以文字表達想法。文曲則是偏向感性、才藝、藝術，擅長以口語表達想法或情感。

兩顆星都代表某種程度的「文明」。所謂的「文明」，即是人們不會以最原始的本性來表達或溝通，而是以一種理性、合於規矩、經過修飾的方式來呈現。因此，當命宮中有文昌或文曲，外在也會呈現出一種文質彬彬、溫文儒雅、風度翩翩的氣質。

那麼，命宮(或身宮)中有文昌或文曲，坐命者就一定會讀書，考試一定名列前茅嗎?

這個問題要從兩個層面來探討。

文昌又稱為「文貴」。以古人的價值觀來看，能夠當上大官的人才能稱之為「貴」(有錢的人只能稱之為「富」)。想要當大官，首先必須通過科舉考試制度的層層篩選，才能登雲掌權。因此，如果嚴格地區分，會讀書、擅於寫文章(古代的科舉考試要求考生要以文章展現他們的思考能力)，才是文昌的真正強項。

文曲又稱為「文華」，代表的是一種不同於文昌的才華。而文曲又趨於感性，因此這種才華通常就會呈現在音樂、舞蹈、歌唱、口語表達，這些需要以情感做為基礎的才藝。(歌唱大賽中，評審常會批評參賽者的歌聲或音樂中只有絢麗的技巧而沒有感情，就是這個道理)

而在古代這些才藝的養成皆不是正規教育的關注重點，所以文曲常和「異途功名」(非常規教育)產生關聯，有別於著重正式考選的文昌，以及它所代表的「正途功名」(經由讀書考試而獲得)。

透過實際的命例，更能說明文昌與文曲的差異。

兩位命宮皆在午宮且巨門坐命的名人，有著類似家境貧寒的出身環境(否則怎能稱得上「石中隱玉」?)。

命宮有文昌的這一位，從小就展現驚人的學習能力，並在升學考試的制度中，一路過關斬將、名列前茅。仍在大學就讀時，即考上錄取率僅0.6%的高考。之後更在政治圈中大放異彩，寫下一頁傳奇，兌現文昌的「文貴」。

命宮有文曲的另一位，則是在青少年時期接受歌唱訓練，之後憑著自己的努力與難得的機遇，成為演藝界的風雲人物，在歌唱及主持的領域享有盛名，兌現文曲的「文華」。

被錯誤期待的文昌與文曲

無論是哪一顆(些)主星坐命，總會呈現主星(組合)相同，但是學業表現有優有劣的差異。其關鍵因素不在十四主星，而是在那些與學習、讀書、考試有關的星曜(又稱文星，包括文昌、文曲、天魁、天鉞、化科)分佈。

雖然文昌在命宮，有利於學習、讀書、考試，但是讀書考試這檔事，仍是一種需要群策群力的活動。也就是命宮的三方四正中，上述的文星愈多愈好。

但弔詭的是，除了本命的三方四正外，正值求學、考試期間(通常是第二大限)，大限命宮的三方四正也要文星愈多愈好。

問題來了: 文星也不過就那麼五顆，加上大限會有的化科，一共有六顆。既要愈多愈好，又要能夠妥善地配發至不同的大限，實在不是一件容易的事。

因此，在論命的實務上，就會產生這種詭異又奇特的現象。有人本命命宮三方四正五顆文星會齊，小時候自然是老師眼中聰明伶俐，讀書考試一把罩，學業成績名列前茅的績優生(學業成績優秀)。

只是到了第二大限(通常是國、高中時期)，大限命宮的三方四正不見一顆文星，名列前茅已成前塵往事，難免被人加註"此人小時了了"的眉批，實在讓人情何以堪! 但詳問當事者後，你也很難就以"宿命"論斷，因為他當時年少輕狂，對什麼事都有興趣，唯獨對於讀書這檔事沒興趣。

也有人因為本命文星分佈的緣故，第一(也就是本命)及第三大限大限命宮三方四正不少文星聚集，唯獨第二大限命宮三方四正沒有文星。於是坐命者並未拿到高中畢業證書(第二大限)，但是在第三大限時，卻獲得了美國名校的博士學位，並在學術單位尋得不錯的工作機會。

也有大雞晚啼型的坐命者，文星集中在第三大限命宮的三方四正，呈現出從小學到大學成績平平，常常低空飛過錄取門檻；但是最後卻能直攻博士學位，而且以極短的時間完成取得學位的各種要求及條件。

那麼，命宮中有文昌或文曲，究竟能夠代表或保證什麼?

通常兌現的是坐命者的氣質還不錯，文明有禮擅於溝通表達，對於閱讀、各種才藝有興趣。

從實際的功用來看，文昌或文曲是個情境配合要求多、效期短，食之無味，棄之可惜的雞肋；畢竟氣質好、喜歡閱讀、有才藝，對於人生追求的功名利祿沒有多大幫助。(當你鍾情於某種才藝時，你爸媽不是常對你潑水冷: 「搞這個有什麼用? 以後又不能當飯吃!」)

簡單地說，在一般人的命盤中，文昌與文曲在過了第三大限之後，便沒有什麼實質用處了嗎? (不像天魁、天鉞畢竟還代表著貴人!)

別忘了，文昌與文曲畢竟是輔星，作用力不似十四主星來得強大。

但是這兩顆輔星，卻有著難以駕馭、尺度不易拿捏的特質。

既然兩顆星是主文明、氣質、才華以及溝通與表達，最適合(需要)與其搭配的主星便天府與巨門。因此天府可以降低一些霸氣與財大氣粗的暴發之氣；而巨門的溝通與表達，層次也可因之提升，雖犀利但委婉些，不再見血封喉、潑婦罵街。

文昌與文曲皆有文明與斯文的意象，但是使用過度或是搭配不當，便會成為虛偽粉飾、擅於包裝的糖衣。尤其是以感性、才藝見長的文曲，藉由才藝(如歌曲、舞蹈)來傳達情感更是它的拿手好戲。因此，文曲已被列為準桃花星，其威力並不亞於紅鸞、天姚。

尤其是當文昌或文曲出現在帶有桃花基因主星(如廉貞、貪狼)或是柔情似水、情慾導向(如天相、天同、落陷太陰)型主星(命宮)的三方四正時，坐命者的桃花格局已經形成，其中的差異只在形態與程度的強弱。

與其怪罪文昌與文曲，倒不如說這些本來就以情感表達、溝通見長的主星，有了文昌、文曲的助威幫襯，功力更上一層樓，而讓凡夫俗子更難以抵擋桃花的吸引力。

想要金榜題名，就必須集合眾文星之力(命宮三方四正文星匯集)；但是如果要展現桃花，往往不費吹灰之力，只要沾一點邊就行了(文昌或文曲出現在命宮的三方四正)。現在你終於知道: 為什麼公職很難考，但是爛桃花到處都是了吧!

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