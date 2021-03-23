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心理測驗／曖昧對象想更進一步嗎？ 從LINE怎麼回就能分辨

聯合新聞網 / 綜合報導
如何判斷心上人對自己有沒有那個意思，從LINE怎麼回變能探知一二。圖片來源／ingimage
如何判斷心上人對自己有沒有那個意思，從LINE怎麼回變能探知一二。圖片來源／ingimage

男女戀情總有過程階段，從認識、曖昧，到正式交往成為情侶，過程常需要慢慢醞釀。日本網站「DRESS」最近就分享一則心理測驗，從對方怎麼回LINE，分析兩人進一步展開的可能性有多少。

請問：查看你在意對象的LINE，他平時都跟你說些什麼？

A 已讀後馬上回話

B 傳吃的照片過來

C 經常噓寒問暖

D 常問你有哪些興趣

如果是A已讀後馬上回話，代表你們在一起的可能性為25%。除非特殊狀況，不然就會在LINE上馬上回話，通常代表他不想被你討厭，因此應該是抱有一定好感的。不過這也可能是細心認真的個性使然，所以不太能斷然認定為百分之百有機會，需要再多觀察看看。

如果是B傳吃的照片過來，代表你們在一起的可能性為65%。對方會送料理的照片，展現出自己「我很愛吃這個喔」或「我也會做點菜喔」的一面，代表他在某種程度上是有那個意思的。不妨也傳些照片回應他，看會不會談話加深之後，讓雙方有更進一步的機會。

如果是C經常噓寒問暖，代表你們在一起的可能性為90%。明明只是平常上下班，或者放假夜晚之類，稱不上特別重要的時刻，他卻總是像報時般，準時送來寒暄問候，這代表他非常想要獲得你的注意。此時要是能展開適當回應，你們幾乎可說是百分之百能成為一對。即使只是說聲謝謝，對方也會很開心的。

如果是D常問你有哪些興趣，代表你們在一起的可能性為40%。針對個人性的問題，有可能是帶有意圖，起碼也展現出對方想要更瞭解你一步的心情。不過在這過程中，也代表對方正在試探兩人是否契合。因此在回答上需要用點巧思，才能把主控權掌握在自己手中。

LINE 情侶 心理測驗

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