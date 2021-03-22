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唐綺陽星座運勢週報：處女工作成果被褒獎 雙子桃花有所斬獲

聯合新聞網 / 唐綺陽
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供

唐綺陽星座運勢週報3/22-3/28】

重要星象：日金進牡羊開創度數，水海入相中，日金合相

日金進牡羊開創度數，有想要展開新計畫及自我突破的想法，更加關注自己，想要變得更美，注意頭和臉部等狀態。在急於變化的能量中，要多點耐心、包容他人。水海入相中，注重身心靈的追求，渴望探求真相、揭穿謊言。周五日金合相，平時的鍛練與貢獻，個人的價值被看見，金牛座、天秤座的優點容易受到注意。

工作注意：巨蟹、獅子、處女、雙魚

巨蟹：與熟悉的夥伴工作更加分

獅子：在細節上多琢磨，能達成完美效果

處女：工作成果被褒獎，有許多好機會

雙魚：有過勞跡象，責任分擔出去比較好

桃花注意：金牛、雙子、天蠍、水瓶

金牛：優點容易被看見，能輕易擄獲人心

雙子：展現可愛的一面，桃花能有所斬獲

天蠍：感情上反求諸己，仔細判斷合適與否

水瓶：與對方互相支援，充滿感激與感動

財運注意：天秤、魔羯

天秤：不宜有大動作，穩健路線比較好

魔羯：工作雖然辛苦，但報酬很有收穫

健康注意：白羊、射手

白羊：別矯枉過正太固執，反而不健康

射手：當心肢體扭傷，或撞到東西

週運影片連結：YT唐綺陽官方專屬頻道

星座運勢 唐綺陽 財運 每週星座運勢

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