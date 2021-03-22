唐綺陽星座運勢週報：處女工作成果被褒獎 雙子桃花有所斬獲
【唐綺陽星座運勢週報3/22-3/28】
重要星象：日金進牡羊開創度數，水海入相中，日金合相
日金進牡羊開創度數，有想要展開新計畫及自我突破的想法，更加關注自己，想要變得更美，注意頭和臉部等狀態。在急於變化的能量中，要多點耐心、包容他人。水海入相中，注重身心靈的追求，渴望探求真相、揭穿謊言。周五日金合相，平時的鍛練與貢獻，個人的價值被看見，金牛座、天秤座的優點容易受到注意。
工作注意：巨蟹、獅子、處女、雙魚
巨蟹：與熟悉的夥伴工作更加分
獅子：在細節上多琢磨，能達成完美效果
處女：工作成果被褒獎，有許多好機會
雙魚：有過勞跡象，責任分擔出去比較好
桃花注意：金牛、雙子、天蠍、水瓶
金牛：優點容易被看見，能輕易擄獲人心
雙子：展現可愛的一面，桃花能有所斬獲
天蠍：感情上反求諸己，仔細判斷合適與否
水瓶：與對方互相支援，充滿感激與感動
財運注意：天秤、魔羯
天秤：不宜有大動作，穩健路線比較好
魔羯：工作雖然辛苦，但報酬很有收穫
健康注意：白羊、射手
白羊：別矯枉過正太固執，反而不健康
射手：當心肢體扭傷，或撞到東西
週運影片連結：YT唐綺陽官方專屬頻道
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