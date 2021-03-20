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心理測驗／一日變身想當貓狗還是海豚？ 瞭解自己擅長什麼

聯合新聞網 / 綜合報導
每個人或許都有自己沒發覺的專長，透過動物測驗，或許就能更瞭解自己。圖片來源／ingimage
每個人或許都有自己沒發覺的專長，透過動物測驗，或許就能更瞭解自己。圖片來源／ingimage

每個人都有擅長與不擅長的事，然而自己卻未必能夠察覺。日本網站「占いHappyWeb」最近就分享一則心理測驗，從想變成什麼動物來看，就能瞭解自己有著什麼樣的性格。

請問：如果你能變成動物一天，你會選擇哪種動物？

A 狗或貓

B 鯨魚或海豚

C 孔雀或鶴

D 羊駝或水豚

選擇A狗或貓的你，擅長與人打成一片。貓狗都是常見的動物，也很容易跟人類走在一起，就像你不論遇到了誰，都能夠迅速和對方混熟，或者融入到團體之中一樣。

選擇B鯨魚或海豚的你，是擁有強烈渴望的人。說到變身，馬上就潛意識想到海洋生物，探索一望無際的大海，證明了你內心渴望著未知事物，對於挑戰躍躍欲試。隨著你大膽的舉動，更能開拓前途所在。

選擇C孔雀或鶴的你，是有著表現欲的人。無論是孔雀還是鶴，他們都是美麗的鳥類，就如同你會為了周圍的評價，展現出討人喜歡的樣子。但正是你為此所做的努力，更讓你步步高昇。

選擇D羊駝或水豚的你，是行動隨心所欲的人。你有堅強的內心，因此不容易受到他人影響，無論身處在何種環境，你總是能自得其樂，就像悠閒的水豚與羊駝一般。

日本 心理測驗

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