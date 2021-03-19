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心理測驗／遊樂園最喜歡玩什麼？測出你如何待人接物

聯合新聞網 / 綜合報導
如何待人接物，與他人共處，一直是項學問。圖片來源／ingimage
如何待人接物，與他人共處，一直是項學問。圖片來源／ingimage

如何待人接物，與他人共處，是每個人都會碰到的課題。日本網站「恋愛JP」最近就分享一則心理測驗，可以知道自己在與人相處中，會展現出什麼樣的性格。

請問：下列四種遊樂園設施，你最喜歡哪一種？

A 旋轉咖啡杯

B 雲霄飛車

C 摩天輪

D 鬼屋

選擇A旋轉咖啡杯的你，善於隨機應變對方。好比聆聽、觀察對方的談話，並適時的給出對方想要聽到的回答，博取他人的信任。因為你對答如流的性格，所以和人建立關係並不是件難事，只要和對方深談過後，相信一定能有效縮短兩人的距離。

選擇B雲霄飛車的你，善於取悅對方。每次坐上雲霄飛車，都是準備來場既期待又緊張的刺激體驗。就像你天馬行空般的想像力，總是能讓對方又驚又喜，製造出快活的氣氛。而因為你的開朗與活潑，因此得到許多人的支持，成為團體中的開心果。

選擇C摩天輪的你，善於給人安心的感覺。在摩天輪上一邊享受景色，一邊感受到心中沉澱下來，如同你是個善於傾聽，帶給人安心感的人物。藉由靜靜地瞭解對方的內心意見在哪，讓你在不知不覺中贏得了他人的信任。

選擇D鬼屋的你，善於讓對方認同你的想法。這幾年風潮改變，許多鬼屋設施也加入了故事元素。就像你善於利用起承轉合，一步步讓對方走進你的思考，瞭解到你的想法為何，進而感到認同。或許你只是覺得你單純喜歡聊天分享而已，不過那些話語對他人來說可是非常具有吸引力的，暗中崇拜你的人也不少。

心理測驗 日本

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