小孟塔羅：偏財運極佳可以兌現數鈔票？測上半年名利雙收指數

有的人活在世上的動力是追逐名利，充足的財富與地位方能彰顯自己。然而名與利總是互相輝映，像是紀者的普利茲獎；演員的奧斯卡獎；運動員的奧運金牌等等。但有的人認為情感才是最珍貴的，功成名就便回歸家庭的名人不在少數。現在，請憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，上半年名利雙收指數？

請憑直覺選擇一張牌。 圖／小孟提供

塔羅牌圖作者：Catrin Welz-Stein(Tarot of Mystical Moments)

A：名利雙收指數20分。(聖杯七正位)

牌面長髮飄逸女子躺在雲朵，右手拿棒子指向天空中的星星。

A：名利雙收指數20分。(聖杯七正位)

這張牌表示你上半年，小心聰明反被聰明誤。當你看到有商機的東西時，便會付諸行動直奔主題。像是聽人說某檔基金很好，你就想要複製在自己身上，但你未必對它有足夠瞭解，很容易會發生事與願違的結果。小孟老師在此提醒你，凡事要花時間做足功課，只做自己有十足把握的事。

B：名利雙收指數80分。(權杖國王正位)

牌面男子西裝上閃著火焰，右手持鼓棒敲擊掛在身上的鼓。

B：名利雙收指數80分。(權杖國王正位)

這張牌表示你上半年，你的盡責能夠搶到先機。你對工作非常有責任感，無論是面對客戶還是事情，你都會傾盡全力去做好它。你的用心會有好的回報，可能是贏得客戶的信賴，也可能受到主管的重視，甚至是同儕的喜愛等等。小孟老師在此提醒你，一點一滴的投入將聚沙成塔。

C：名利雙收指數99分。(節制牌正位)

牌面女子裙擺好似水母的腳，右手抱鴿左手讓其展翅高飛。

C：名利雙收指數99分。(節制牌正位)

這張牌表示你上半年，擅用平衡之道達成目標。倘若對方很有自己的主見，你便投其所好很快打成一片；假使對方喜歡與眾不同的東西，你便劍走偏鋒出奇不意跳躍。你擁有觀察細微的特質，這是你走向成功的捷徑。小孟老師在此提醒你，懂得掩藏光芒謙遜待人才會長久。

D：名利雙收指數60分。(寶劍四正位)

牌面女子躺在彎月上休息，天空落下數枚白色的羽毛。

D：名利雙收指數60分。(寶劍四正位)

這張牌表示你上半年，擁有躺著也賺的被動收入。也許你之前的眼光精準，所投資的東西水漲船高，現在已到了收割的時機，可以一一兌現數鈔票囉！這也表示你的偏財運極佳，摸彩抽獎少不了你的名字。小孟老師在此提醒你，這種好運並非一直都有，見好就收不要大意失荊州。

E：名利雙收指數40分。(聖杯一正位)

牌面女子用臉跟雙手棒著碗，碗裡飛出數量驚人的金色蝴蝶。

E：名利雙收指數40分。(聖杯一正位)

這張牌表示你上半年，容易發生樂極生悲的事。也許你剛談成一筆生意，與對方一起吃飯慶賀時，酒一喝多不小心鬧事出糗，一粧喜事轉眼變成悲劇。因此，要警惕自己別得意忘形，功虧一簣實在可惜。小孟老師在此提醒你，在事情尚未完結之前，都仍存有翻盤的變數。