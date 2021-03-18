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改名鮭魚他衝第一！外表看似正常 但你永遠不知道腦子裝什麼5大星座

聯合新聞網 / 安妞‧星座
你身邊也有人，因為想吃免費壽司，而衝去改名字的嗎？ 圖／ingimage
你身邊也有人，因為想吃免費壽司，而衝去改名字的嗎？ 圖／ingimage

最近社會有個現象，為了吃優惠的食物，而去改名字，如此的行為舉動，不知道你身邊是否有這樣的人呢？恐怕是讓戶政事務所的人員，非常的納悶吧！正常人會有這樣另類的想法，是為了優惠，還是為了展現自我呢？12星座裡，到底是哪幾位星座，會是這類人物，看起來正常，卻不知道他腦袋在想什麼？我們就來湊熱鬧，了解一下吧！

第五名:雙魚座 - 裝著異想天開

雙魚座有一個不同於其他星座的頭腦，異想天開，結合著幻想和現實，但有時卻又與現實脫鉤，喜歡把不可能的化為可能，只要他們有興趣的、想做的，不管別人說什麼，他們都不在意。想法時好時壞，朋友都認為雙魚是不是一個常吃錯藥的人。特別的是，他們的抗壓性還真高，別人越說雙魚的不是，就會覺得你們這些人都給他壓力，批評、指責樣樣來，雙魚因此更加忍耐，要證明給你們看，壓力越大，越能激發雙魚們的能力。

第四名:處女座 - 裝著不可思議

外貌看似正常的處女座，心思細膩，喜歡講求完美，要求也嚴格，腦袋瓜裡面裝著無數計畫，可說是相當複雜。同時在內心深處愛幻想，幻想著無限的可能，並把這些可能裝進腦袋裡面來執行。偶爾發作瘋瘋癲癲的特質，不是指他們真的發瘋，而是說他們喜歡做些不可思議的事情，會讓人感到懷疑的行為，有時候根本搞不懂自己想幹嘛。所以身邊的人無不訝異著，處女座的腦袋到底有什麼，為什麼會想出這些點子。

第三名:雙子座 - 裝著調皮搗蛋

雙子座的想法像風一樣，突如其來的冒出來，真的有時候連他們本人，都不知道為何會這麼想，偏偏還會去執行，這就怪了吧！常常連考慮都不周全，因此惹來一身的麻煩。再加上他們天生愛玩，調皮搗蛋的個性，越是阻止他，他越是要去做，愛唱反調的個性，讓人困擾。若是看到新奇怪異的事情，更是想嘗試，因為他們是個好奇寶寶，有趣的事情，都想去碰，熱情如風一樣的來，也隨風一般的離開，熱情隨時會消失。不得不說雙子座真的是腦洞大開。

第二名:射手座 - 裝著巧妙聰明

你覺得射手座奇怪嗎？不! 射手座才覺得你很奇怪! 射手座他們對自己很有自信，而且很肯定自己所提出來的想法，認為這是個絕佳的點子，他們還會納悶，為什麼其他人都不懂得這麼做呢？射手座本身就很難被理解，性格也多元，他們其實很精明，也常常在思考，該如何巧妙的做好一件事。有時會讓人覺得他們很會耍小聰明，但又不得不承認他們可以把事情做得很好，不過常會讓人覺得他們為什麼會這樣想，除了佩服他們，其餘的應該就只有納悶吧！

第一名:水瓶座 - 裝著外太空

水瓶座天生就是有怪怪的特質，外表看起來就是地球人，但是內心永遠讓地球人摸不透。每件事都有自己獨特想法，總是走自己的路，特立獨行就是在說水瓶們。他們有時比雙子座還活潑幽默，有時又比天蠍還冷若冰霜，想法還可以比雙魚座還要夢幻天真，同時也是博愛的一個星座。我行我素的個性，不顧旁人眼光，整個世界就是他們的舞台。他們可以為了某個目的，做出讓人百思不得其解的行為舉止，而且還沾沾自喜，覺得光彩，與其說羨慕他們能活出自己，不如說是擔心他們的腦袋瓜是否正常，讓旁人驚嘆不已。

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