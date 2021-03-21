殺破狼周運勢／雙子工作效率奇佳 處女發票中獎率高

殺破狼2021年3月22日～3月28日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

感情運佳，金星與太陽合相在命宮，向喜歡的人告白，心意會被對方接受，兩人會試著交往看看。感情穩定的白羊座，在生日時會收到窩心的禮物，兩人會以浪漫的方式慶生。

工作運方面，在志業宮位的冥王星相位良好，靠著平常建立良好的人際關係，拓展出許多人脈，事業發展平穩。尋求新工作的白羊座，經由朋友與熟人介紹，可進入到一個不錯的單位工作。

本週須注意的部分

交通運方面，在交通宮位的火星受到水星影響，駕駛車輛容易恍神，造成行車糾紛，或是危險的事故，被開罰單的機率也比較高。搭乘大眾運輸工具通勤的白羊座也要當心因為重心不穩，造成碰撞受傷。

金錢運方面，在金錢宮位的天王星受到土星影響，許多白羊座會靠著打零工或接案子渡日。收入不太穩定，即便收入一直都很穩定的白羊座，預期外的支出比較多，此時不要與朋友合夥投資，容易血本無歸。

金牛座：

整體運勢

感情運方面，金星與太陽合相在心靈宮位，與暗戀的對象有許多私下接觸、相處的機會，這個人總是能說中你的心事，對他的依戀更為加深。感情穩定的金牛座，為了要讓戀情穩定發展，對於目前的關係會比較低調。

工作運方面，在志業宮位的木星脫離土星影響，手中掌握著權力與資源，主宰著組織的運作方向，但相對而言壓力也特別大。某些金牛座會有外派到異地工作的機會，在海外發展會讓你覺得比較有挑戰性。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的火星受到水星影響，朋友的邀約太多，在交際應酬上的花費超支，月底荷包面臨吃土的窘境。這段時間要當心遺失錢包或貴重物品，或是掉了很有紀念意義的東西。

人際關係方面，在人際關係宮位的水星受到火星影響，當心被某些親朋好友帶去宗教團體或直銷組織，還來不及思考，就被迫買了一堆沒用的廢物。某些金牛座老是被人佔小便宜，感覺很不愉快。

雙子座：

整體運勢

人際關係方面，金星與太陽合相在人際關係宮位，會有許多特殊的活動邀約，可以認識許多知名的人士，甚至會邂逅天菜級的人物。某些雙子座遇到任何困難，都會有貴人出手相助，感覺十分幸運。

感情運方面，在慾望宮位的冥王星相位良好，目前戀愛的方式對你而言比較輕鬆，沒有太多情感上的負擔，能享受愉悅的互動就好。感情穩定的雙子座，肉體關係和諧，並能為你帶來安全感。

本週須注意的部分

工作運方面，水星與海王星齊聚志業宮位，在截止日前一定可以把該交的案件趕出來，工作效率奇佳。但水星受到命宮的火星影響，工作量太多，有過勞的傾向，很需要時間休息。

健康運方面，在命宮的火星受到志業宮位的水星影響，工作量太多，身體有過勞的傾向，當心罹患急性疾病，同時注意血光之災，容易發生意外傷害，嚴重的話可能需要動手術或住院療養。

巨蟹座：

整體運勢

工作運方面，金星與太陽合相在志業宮位，正對外展現長期以來深耕的成果，需要站在眾人面前表現專業能力，儘管不善於面對人群，也必須在人前落落大方，從容優雅地完成任務。

感情運方面，在感情宮位的冥王星相位良好，單身的巨蟹座，對於孤獨反而自在，目前不會急於尋覓伴侶，而是先學著疼愛自己。感情穩定的巨蟹座，雖然能相處的時間不多，卻總能在短暫的時光中，享受兩人世界的小確幸。

本週須注意的部分

學業運方面，在學業宮位的水星受到秘密宮位的火星影響，在校園中許多不公平的事，會被師長掩蓋掉，形勢對你不利，暫時只能忍氣吞聲。某些巨蟹座會發現學術領域中藏有利益輸送的潛規則，這種事竟已行之多年。

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星持續受到土星影響，常常不知自己做錯了什麼，莫名其妙被朋友封鎖或絕交，自我感覺會非常不良。某些巨蟹座則是感覺與週遭的人格格不入，不想社交，卻老被麻煩的人糾纏上。

獅子座：

整體運勢

學業運方面，太陽與金星合相在學業宮位，學業成績表現優異，會獲得獎學金，或是特殊的獎勵。某些獅子座會與許多來自海外的學生交流，除了交到許多朋友之外，還可能會邂逅讓你怦然心動的人物。

健康運方面，在健康宮位的冥王星相位良好，減肥比過去多了些毅力，最近會慢慢見到成效。某些獅子座先前罹患大大小小的慢性疾病，在耐心調養下，健康狀況會開始有起色。

本週須注意的部分

感情運方面，木星與土星齊聚感情宮位，你總相信愛可以很單純，全心全意付出，即便換得對方一個微笑也值得。但進入穩定關係，對於未來的安全感還不足夠，容易在猶豫之中失去進入婚姻關係的好時機。

工作運方面，在工作宮位的冥王星相位良好，擁有了許多獨自留守工作崗位的機會，做事情比較有效率。但由於在志業宮位的天王星受到土星影響，某些獅子座在職場成為邊緣人，受到同事排擠，感覺工作環境不太友善。

處女座：

整體運勢

金錢運方面，金星與太陽合相在財務宮位，偏財運頗佳，對發票中獎率高，也可買張彩券試試手氣，有投資習慣的處女座，投資標的水漲船高，可選在適當的時機獲利了結。

感情運方面，在戀愛宮位的冥王星相位良好，在某些場合會邂逅令你怦然心動的人，會交換聯絡方式，逐漸發展出戀情。感情穩定的處女座，目前正以結婚為前提與對方交往。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的火星受到夥伴宮位的水星影響，職場上有些流言蜚語令你心煩，甚至會被惡意中傷，必須得出面維護自己的名譽。某些處女座則是因為受到豬隊友拖累，使得工作量增加，需要加班熬夜幫人收拾殘局。

健康運方面，金星與太陽合相在疾厄宮位，當心著涼感冒，喉嚨發炎。同時要注意心血管方面的毛病。木星與土星齊聚健康宮位，慢性疾病纏身，身形因為內分泌失調而浮腫。

天秤座：

整體運勢

感情運方面，金星與太陽合相感情宮位，與喜歡的對象關係明朗化，雙方會以結婚為前提交往。某些天秤座，身邊不乏追求者，但容易遇人不淑，在肉體關係上須謹慎一些，才能找到真心相待的人。

家宅運方面，在家宅宮位的冥王星相位良好，與家人的關係從冷淡，轉化成默契，算是另一種形式的和解。某些天秤座多年來生活上的困擾，最近得以解決，討厭的鄰居搬走了，或是找到某種方式抵擋噪音。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的水星受到海外宮位的火星影響，這段時間，常需要與海外的人士聯絡與溝通，會深感語文能力有待加強。某些天秤座則需要到外地出差，路途不算遙遠，但會遇到重重的麻煩問題。

金錢運方面，在財務宮位的天王星相位不良，開銷嚴重超支，理財一團混亂，月底面臨斷炊的危機。有投資習慣的天秤座，若是只想炒短線，會落得慘賠出場，甚至負債累累。

天蠍座：

整體運勢

工作運方面，金星與太陽合相在工作宮位，在職場出盡風頭，專業能力令人刮目相看。某些天蠍座最近終於結束一個重大任務，日子清閒不少，可以好好休息一陣子了。

學習運方面，在學習宮位的冥王星相位良好，原本學業成績總是吊車尾，最近對於某些科目有些開竅，並了解自己未來應該發展的方向。某些天蠍座最近會開始學習新的事物，會找到一個優秀的老師，讓你持之以恆地做研究。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的水星與火星相位不良，與伴侶在性生活上不太協調，某一方可能肉體出軌，或是以開放性關係的方式各自發展。結了婚的天蠍座，與另一半的家庭在財務上的處理要謹慎，容易引起糾紛。

健康運方面，在疾厄宮位的火星相位不良，當心血光之災，容易發生意外傷害，出門遊玩當心交通事故，危險的地方與行為不要涉足，會因此危及生命安全。

射手座：

整體運勢

金錢運方面，在金錢宮位的冥王星相位良好，收入有穩定下來的趨勢，開始累積不少積蓄，生活變得比較無慮。某些射手座則是發現過去投資的某個項目，最近有穩定的利息進帳，這些錢足以讓你過著平穩的生活。

感情運方面，太陽與金星合相在戀愛宮位，會是桃花旺盛的時期，不論是否單身，都會遇到有人向你表達好感，甚至瘋狂追求。然而在伴侶宮位的火星受到水星影響，有穩定對象的射手座，當心另一半大吃飛醋，跟你吵架。

本週須注意的部分

家宅運方面，在家宅宮位的水星受到火星的影響，與家人在某些事情上溝通不良，甚至因此發生爭執。某些射手座居住的地方會有鄰居裝修房屋，生活受到嚴重的干擾，對方一點歉意都沒有。

工作運方面，在工作宮位的天王星持續受到土星影響，最近總是會遇到任性的客戶，即便很認真服務，對方還是會對你百般挑剔。在職場要注意口舌是非，容易無端捲入口水戰中。

摩羯座：

整體運勢

家宅運方面，金星與太陽在家宅宮位合相，會購置新傢俱或新家電，或是修繕家宅，生活煥然一新。需要搬家的摩羯座，會找到理想的物件，並很快地簽約搬家。

旅遊運方面，水星與海王星齊聚在旅遊宮位，不論是出差，或是純粹出遊，都可讓你暫時遠離一成不變的生活，轉換情緒壓力。某些摩羯座因為某些因素，會在家宅附近的旅店住上一晚，也能感受一點旅行的氣氛。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的火星受到溝通宮位的水星影響，與客戶或是上司有許多問題必須不斷溝通，許多事務修修改改，加重你的工作量。某些摩羯座則是與合作對象對話無法交集，難以解決的問題會自己扛下來做，比較有效率。

感情運方面，在感情宮位的天王星持續受到土星影響，愛上和自己身份或社經地位懸殊的人，陷入不被週遭人祝福的戀情中。對於現在的關係沒有把握，對方無法給你安全感，卻又很難分手。

水瓶座：

整體運勢

旅遊運佳，金星與水星合相在旅遊宮位，會選擇較為奢侈的渡假型旅店，除了放鬆心情、享受許多娛樂設施之外，沈浸在奢華的氛圍中，會使你暫且忘記生活的壓力，會是非常適合放鬆旅遊的時期。

工作運方面，面試運、考試運佳，面試新工作十分討喜，很快就可以收到錄取通知。參加高普考或證照檢定的水瓶座，成績會跨過門檻，進入公家單位服務，或是取得重要的執業執照。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的火星受到水星影響，與喜歡的對象價值觀有落差，購買某些物品會被阻止，無法隨心所欲的花錢，甚至因此和對方吵架。某些水瓶座則是與戀愛對象溝通不良，感覺兩人關係遇到瓶頸。

金錢運方面，在金錢宮位的水星受到火星影響，為了追星、寵物、看演唱會、玩樂......這類的事物，傾家蕩產也在所不惜，不過到了月底，得勒緊褲帶過日子，沒錢的生活實在不好過。

雙魚座：

整體運勢

金錢運佳，金星與太陽合相在金錢宮位，薪資會在此時略有調整，收入增加。最近有餘裕的金錢享受昂貴的美食、購買奢侈品犒賞自己，會是生活十分優渥的時期。

人際關係運勢佳，在人際關係宮位的冥王星相位良好，對於社交生活的態度其實有些孤僻，卻被許多人視為重要的知己，在遇到困難時，會有許多貴人站出來幫你解決問題。

本週須注意的部分

家宅運方面，火星持續影響家宅宮位，家宅或鄰居裝修房子，噪音嚴重干擾安寧，生活不堪其擾。某些雙魚座與家人吵架，心情不好，會想離家出走，跟家人冷戰。此時須注意居家電器與爐火的使用，避免災害發生。

感情運方面，木星、土星齊聚心靈宮位，對於戀情會盡量低調，避免不必要的麻煩。某些雙魚座陷入秘密戀情中，因為一些因素，不能公開，卻可能被有心人士揭開，對你而言會有些難堪。

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