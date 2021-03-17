「下次約吃飯」是真心約還是客套話？這些星座告訴你

【文‧科技紫微網】

朋友之間許久未見面，閒聊中偶而會脫口而出一句「下次約吃飯！」雖然這是經常可以聽到的話，但是對方到底是認真的，還是說說而已呢？各星座的內心話究竟是什麼？就讓科技紫微網為大家來揭曉！

真心組代表

金牛座：早早約起來

金牛座信守承諾，而且還是天生吃貨、美食專家。他們的朋友不多，能成為朋友的多半是至交，因此，當他們說「下次約吃飯」時，絕對是真心話！為了約吃飯，他會早早上網看哪間餐廳評價好，並時刻惦記著聚餐日期，還不忘在群組裡提醒大家要記得幾月幾號的約定！

巨蟹座：主動訂餐廳

基本上巨蟹座不太喜歡主動約吃飯，如果他開口說「下次約吃飯」，那會是很認真，也相當慎重的邀約。基本上，他會早早讓對方知道能夠相約的日子，訂餐廳時也會列出好幾間讓對方挑選，並主動打電話訂位。聚餐當天，他還有可能準備驚喜小禮物，完全真心誠意。

獅子座：保證吃好料

獅子座重情重義，個性海派。他很重承諾，不隨口說話，因此，他既然說「下次約吃飯」必定是真心的。只是獅子座日子過得很忙碌，又比較喜歡主導一切，如果遲遲沒進度，記得提醒他一下！一旦成行，你將感受到他滿滿的誠意，吃好料只是最基本的。

客套組代表

雙子座：當下很想約

幽默、風趣、善交際的雙子座，交友廣闊，可以說是四海之內皆兄弟。朋友一多，飯局自然少不了，身為交際界翹楚的雙子，面對熱情的朋友，當然很容易就會說出「下次約吃飯」這樣的話。只是，他們說的當下都很真心，至於能不能排得上時間，那又另當別論了。

射手座：不必太認真

射手座熱情直爽，不拘小節，很好相處，能夠在短時間與人熱絡起來。他們說的「下次約吃飯」多半是客套話，說完就結束，不太會有行動。這是因為一方面，他們覺得「下次約吃飯」很適合用來當做與剛認識的朋友結束話題的句子，另一方面，如果對方很認真的約起來，再赴約也不遲啊！一切開心隨意就好。

水瓶座：完全看心情

水瓶座的個性難以捉模，「下次約吃飯」到底是真心或是客套，完全看他們當時的心情而定。真心時，朋友如果忘記這回事，水瓶可能會不開心的碎念個幾句；客套時，朋友如果來追問何時約吃飯，瓶子就會失憶症發作，完全想不起來曾經有約吃飯這回事，搞不好還會找藉口飄走。

朋友親疏之間所說的「下次約吃飯」夠不夠真心，說到底不過也就是一頓飯的距離。只要彼此的時間等等條件都對頻，就有機會約上啦！所以，我們也不用太在意這句話背後的真心實意，你說呢？

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