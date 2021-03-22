你熬出頭了嗎！今春「5星座」事業突飛猛進

【文‧科技紫微網】

俗話說「一年之計在於春」；挺過冬天的寒冷後，萬物就在春天裡漸漸復甦，展現無限美好的生機。在這個充滿希望的季節裡，哪些星座在事業上能夠突飛猛進呢？科技紫微網馬上就來公佈！

金牛座

工作上將迎來新的表現機會，而且正好能讓你的專長得到發揮。原本感覺很棘手的問題，此時也都將迎刃而解，不管是主動提案、或是承擔任務，都能做得很不錯，眾人的眼光會被你亮眼的表現吸引，而工作上的喜悅也會讓你心情開朗。

巨蟹座

此時的你，在職場上可說是話語權和影響力兼備，更可貴的是，你並未因此囂張得意，反而表現得更加樂於助人。這讓你的好人緣和風評都維持在高水準，同時也將迎來業務交涉、跳槽轉職、談薪酬待遇調整的最佳時機。

天秤座

最近你會有不少參加社交活動的機會，這對擅長交際應酬的你是如魚得水。你將有機會在活動中接觸到這一行的菁英，獲得寶貴的經驗和技巧，使你邁入工作能力的提升期，工作的熱情也會被點燃。

摩羯座

以往總是按部就班、一板一眼的你，這段時間在工作上將會表現出創造力，屢屢提出新觀點、新創意，讓人刮目相看。其實這都是你累積下來的經驗和實力所促成，同時也是提醒你，偶爾要跳脫過去的框架，適度刷點存在感，對你的職涯發展很有幫助。

雙魚座

最近的工作對你不算什麼問題，不管多麼複雜的難題，在你的合理安排之下，都能有條不紊的進行。這使你有餘力充實自我，而且還能昂首闊步當個開路先鋒，輕輕鬆鬆就闖出一番名號。

春天雖然是轉職旺季，但很多人因為事業上遇到難關，就覺得是時運不濟，想要換個環境重新開始。其實這樣的舉動不一定正確，因為運勢走下坡時，貿然換工作很可能越換越糟。但是相反的，當你事業運正旺，受到賞識時，又有多少人願意離開舒適圈呢？所以說，想在事業上擁有好的發展，做出正確決定，絕不能忽視運勢帶來的影響喔！

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