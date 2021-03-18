想變好運嗎？快跟這3個生肖當好朋友

【文‧科技紫微網】

你是否想要提升自己的格局，讓好運願意在你身邊停留久一點？靠自己單打獨鬥很難達成，背後還需要一些助力，特別是以下這些生肖好友若能幫你一把，真有機會帶來好運唷！科技紫微網來為大家盤點生肖圈裡，能當「神助攻」的好友名單！

最佳事業助攻：生肖猴

生肖猴大多有著非凡的才能和智慧，面對錯綜複雜的職場問題，總能有條不紊的解決。做為人情世故方面的高手，生肖猴總能在恰當的時候扮演人生導師的角色。當你為了工作愁眉不展的時候；當你迷茫找不到方向的時候；當你在事業上栽了跟頭的時候，不妨去找找你身邊屬猴的朋友聊聊天，相信一定會為你找到新的突破口。

而且，生肖猴是一個充滿正能量，又樂於嘗試的族群。在嘗試中，當然免不了會有失敗的經歷。但他們很願意敞開心胸來分析，並且分享給其他人。這也能為你日後在事業上避開不少地雷。

最佳愛情助攻：生肖羊

無論你是單身、還是有伴侶，總是多多少少會遇到感情的問題。這時候身邊要是有個屬羊的朋友，就可以安心很多。溫柔而有耐心的生肖羊能夠擔任你的最佳感情顧問。若你是單身，他會不厭其煩的引導你如何擺脫單身；若你與伴侶出現了感情問題，他也會細心溫柔的開導你，甚至保護你。

別看生肖羊平時很溫柔，關鍵時刻可是正義感十足。若他知道你在感情上吃虧，受了委屈，他一定會第一個站出來為你撐腰，成為你最溫暖的依靠。

最佳理財助攻：生肖牛

「有錢不是萬能，但沒錢萬萬不能」。想要累積一定的財富，懂得理財是必不可少的技能。而生肖牛做事精細、善於思考，是圈裡不折不扣的理財高手，所以你有這方面需求的時候，大可放心的去找身邊的牛兒取經。特別是理財新手真的很適合向生肖牛討教，因為他們看的不是短期獲利，而是長期經營。

怎麼樣以錢生錢？如何把投資風險降到最低？生肖牛都有相當周密的想法，他們會認真看待你的問題，從你的角度思考，提出穩妥的方案。

身邊能有這樣的朋友，還怕沒好運嗎？或許他是你多年的老友，或許是與你並肩作戰的工作夥伴，若是遇到，就好好珍惜吧！

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