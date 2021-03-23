拒絕速食愛情！這些星座談戀愛超認真

【文‧科技紫微網】

現代社會裡有一種風氣，那就是談感情時總誇耀自己有遊戲人間的本事，時不時還要提醒別人「認真就輸了！」難道，認真真的就輸了嗎？當然不是！因為只有認真的人，才值得被認真對待。尤其是以下這些星座，每一次戀愛都超認真，科技紫微網現在就為你來揭曉，誰上榜了！

巨蟹座

巨蟹座談戀愛絕不馬虎。他們通常是感情中付出較多的那一方，一談戀愛就會忍不住想很多，比如兩人才剛牽手，他們已經想好未來孩子叫什麼名字、該念哪間學校比較好……

很多人都說巨蟹座溫柔，其實巨蟹座的溫柔可是在戀愛中被激發出來的呢。巨蟹座的本能中，只要喜歡一個人，就想努力對對方好，只要開始一段戀愛，就想全心全意的投入。這就是巨蟹座最可愛的地方——拒絕速食愛情！

金牛座

金牛座談起戀愛不會花言巧語，更不懂如何欲擒故縱。他們不走歪路，通常都是帶著一百分的誠意、和想要長久走下去的決心來面對一份戀情。跟金牛談戀愛的那種幸福感，往往是很實際的，甚至要過很久才能讓你體會到。

很多人是要等到跟金牛分手後、或結婚後，回想戀愛中的點滴，才會驚訝地發現原來金牛們默默做了那麼多事情。其實牛兒的感情不太形於言表，然而，能動搖金牛固執的本性，甚至為了愛情妥協，就是他們付出真心的證明。

處女座

凡事都比別人認真的處女座，戀愛也很少抱著玩玩而已的心態。對他們來說，談戀愛必須要在合適的時機遇到合適且值得的人，何況談戀愛需要投入那麼多時間和精力，不認真？那我談戀愛幹嘛？

認真過頭的處女座，一談戀愛就容易變得杞人憂天，總是提前擔心還沒有發生的事情。「如果同居的話會不會常常吵架？」「他對我是認真的嗎？會喜歡我多久呢？」平時又有各種大小事要規劃要操煩，難怪處女座常常有積勞過度的傾向。

天蠍座

嘴硬的天蠍通常不願意承認自己對一段感情有多投入，因為讓他們徹底信任和依賴一個人實在太難了，這艱難的滋味只有他們自己了解。他們對於戀愛的認真，就表現在那因為戀愛而上上下下的情緒裡。

蠍子們很容易因為對方準備的一個驚喜而心花怒放，連續好幾天心情都爽到起飛；也會因為一次誤會或爭吵，吃不下飯、睡不好覺。看似高冷不好接近的天蠍，在戀愛中卻成了每一個小細節都非常在意的玻璃心。

摩羯座

責任感超強的摩羯座，談起戀愛也同樣責任心爆棚。只談戀愛不考慮未來？這對摩羯來說太草率了！雖然心裡還惦著一堆事，但是摩羯座仍然能讓對方百分之百感受到他們的誠懇和愛意，讓對方充滿安全感。

摩羯座談戀愛的認真，也表現在對伴侶的挑選上。他們很少因為一時衝動，就決定與某個人談感情。不過，如果你被摩羯座選中了，那恭喜你，他不僅喜歡你，還想要永遠跟你在一起。

如果遇到喜歡的人，還是用「認真就輸了」這種心態，小心最後自己怎麼輸的都搞不清楚哦。要捍衛愛情，當然要拿出真心了！

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