明天是節氣春分！啟動轉運契機 「4生肖」更是喜從天降

【文‧科技紫微網】

如果說，立春是春天的開啟，那春分便是一場春天的盛宴。春分最大的特點就在於「分」這個字，除了晝夜平分外，也恰好將春季一分為二。科技紫微網今天要和你分享春分獨有的轉運方法，另外還有四大生肖會迎來喜從天降的好運喔！趕快來看看究竟誰能上榜吧！

＃春之靈氣

春分一過，楊柳風就變成了桃李風。草色帶著輕雨，春風也似乎被染成了粉紅色，紅深紅淺之間，春色盡收眼底。這樣的春分，不僅有春天的美景，更帶著春天的靈氣。《月令七十二候集解》裡面寫道：「初候，元鳥至。」這裡說的元鳥就是燕子，古人認為燕子「春分而來，秋分而去」，牠們特意挑選一年中如此特別的兩天往來，足以見得春分的靈性。

而且春分這一日，也是釀酒的最佳時機。民間流傳：「好酒知時節，春分佳釀貴如金。」春釀便是在此期間釀出的美酒。春分的靈氣也表現在它的陰陽平衡，「陽化氣，陰成形」，在春分養生，來維持人體的陰陽平衡，也成為這天最重要的事情之一。

＃春之福運

如此充滿靈氣的春分日，當天的天然水也有特別的用途。收集這天的雨水或露水，用手指沾取後，輕點額頭和太陽穴，據說有助於提升智慧、財富和人緣。

春分是人體陰陽平衡的重要節氣，為了「養陽氣」，不妨多到戶外走走，吸收大地蓬勃回暖的能量。也可以到歷史悠久的廟拜拜，可保內心安定；輕觸廟裡的石獅、龍柱，一樣是避邪、保平安的小秘訣唷！

＃春之眷顧

天時地利已經俱備，在春風撲面的此時，春天的好運也會如期而至，尤其是接下來被點名的這四個生肖，春分一到，好運便會來眷顧。

生肖鼠：魅力大漲

春分的到來，讓生肖鼠的愛情運有如春風滿面。單身者魅力大漲，易邂逅情緣，結束單身的機率大大提升。有伴侶者，能在這段期間溫馨相伴，創造一段美好的回憶，很值得期待哦！

生肖兔：財源廣進

迎接春分之後，生肖兔會明顯感覺到賺錢機會增多，就算是和親友聊天都可以獲得商機。投資眼光也變得更為精準，若是自己熟悉的領域，該出手時就出手，可別錯過賺錢機會！

生肖猴：表現出色

春分來臨時，生肖猴有望在工作領域出類拔萃，成為眾人注目的焦點。而且這些出色的表現還能換來即時的回報喔！不但大家會對你刮目相看，工作氣氛也令你感到愉悅，整體狀態都會給生肖猴帶來很大的滿足。

生肖雞：財路通暢

生肖雞整個上半年的財運都不錯，春分時更適合投資，能憑著靈光閃現、直覺準確，有望大賺一筆。且偏財運發達，中獎機率頗高，外出時即使低頭看路說不定都能撿到錢呢！

春分之後，陽氣蓬勃，溫度上升，人也會越來越精神飽滿吧？其實，此時氣候陰晴不定，濕氣增加，太冷怕著涼感冒，太熱怕「春睏」症狀纏身。所以還是要小心保暖、生活規律，配上均衡飲食、適度運動，就是最好的養生妙招！

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