高調放閃 卻也絲毫不怕撕破臉的「5大敢愛敢恨星座女」渣男小心囉！

很多人相信愛情帶來的美好，也渴望擁有愛情的甜蜜，卻又害怕愛情帶來的不愉快，還有分手後的痛苦難耐，這些感情觀隨著年紀而有不同的想法，心理狀態隨著內心的成熟，有了不同的表現。愛恨情仇、酸甜苦辣，只有愛情中的兩人才能知曉；相信愛情就敢愛、決定離開也敢恨，究竟是哪幾位星座女孩們，有如此魄力呢？

第五名：雙子座－天生愛玩

雙子座天生愛玩，不管幾歲都有赤子之心，在感情世界的放閃，有一部份是因為好玩，喜歡看到別人投予羨慕的表情，更喜歡看到另一半害羞的樣子；還有就是雙子座們的人緣很好，社交活動很多，所以放閃這件事，多半是想分享自己的喜悅給別人知道。

天生就喜歡新鮮事，所以對於分手這件事，很放得開。舊的不去、新的不來，既然付出的愛收不回來，那就毅然決然的放開過去，轉頭離開。反正身邊的朋友很多，再找一個就行了，當然雙子座也沒那麼簡單原諒對方，可以一輩子見面時就當陌生人一樣來看待，灑脫的斷捨離，敢愛敢恨的雙子座不是浪得虛名。

第四名：獅子座－面子問題

不得不說獅子們愛面子又驕傲，喜歡被羨慕的感覺，更喜歡身上被貼金。在愛情關係確定之後，就帶著男友到處炫耀，巴不得全世界都認識她的另一半，完全不在意與另一半，在別人面前恩愛放閃。她們認為這就是愛情，喜歡讓大家認為，她就是有能力交到這麼優秀的男友。

獅子座重面子及不善溝通的原故，名列敢愛敢恨女團之一。什麼都可以給你，就是面子不行，如今遭到無情郎的背叛，獅子女孩也不可能悶不吭聲，再加上不善溝通還有原本強悍的個性，容易在一時間斷了理智線，往往會把對方逼到絕路。付出的愛愈深，恨的愈重，獅子女孩們就是有敢愛敢恨的霸氣。

第三名：雙魚座－為愛而生

雙魚座對愛情非常夢幻，當擁有愛情時，認為自己是最幸運的人，所以會想跟大家分享自己的喜悅。而且會有很多貼心小動作，讓對方驚喜，也會學著電視劇，有很多浪漫劇情舉動。任何在大家面前放閃的行為，有時候不是雙魚不在意，而是忘記要在意，因為在她們的眼裡，只有感情世界裡的另一半。

雙魚座把愛情看得特別重，付出了所有，就是為了彼此的愛情，可說是為愛而生存著。在分手時，就如同沒了水的魚，痛苦難耐，因為沒想到真心付出並公諸於世的愛情，卻換來絕情分手，雙魚們也不太能控制自己的心理，各種極端的事都可能做得出來，不怕分手成笑話，任何撕破臉的事都有可能。

第二名：牡羊座－直來直往

牡羊座受到火星守護的關係，熱情如火是非常的正常。直來直往，想到就做，在戀愛中更是常常一頭熱，也不太管別人怎麼想，感覺氣氛到位了，衝動及火熱的特質，就算在大庭廣眾之下熱吻，高調放閃也不覺得尷尬。因為她們覺得，只要沒妨礙別人就沒關係，你們不喜歡就不要看。

也因為如此，牡羊座個性直接，戀愛的時候，愛得死去活來，當要分手的時候，對另一半的不滿，完全的宣洩出來。指責、謾罵，毫不留情面，反正你們這些男生，喜新厭舊，還沒得到手前，疼得要命，得手之後，嫌得要命。牡羊女孩們也不給你們面子，敢愛敢恨的個性一覽無遺。

第一名：天蠍座－佔有慾強

天蠍座佔有慾很強，而且情慾也很強，所以會很明確的向別人宣示愛的主權，讓別的女生知道這個人就是我男友！再說當天蠍戀愛的時候，愛到情濃意深時刻，只在乎另一半，對於別人的看法其實不會在意。因此在大眾場合放閃，無所謂畏懼，親密動作也是很正常的事，一切就是「我的眼裡只有你」。

當天蠍女被受到傷害時，也是個狠角色。天蠍女們覺得，在這段感情她們付出那麼多，而你們這些渣男卻如此對待我，「既然你無情，就別怪我無義」，大吵大鬧、鬧到無法收捨也不為過，反正都要分手，天蠍女們也不怕了，一切就是你們逼我的！可說是敢愛敢恨的女性佼佼者。