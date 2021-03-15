珍惜生命需要遠離？熱戀期最短的星座Top 3 ：第一名「自帶安全感」

心懷純情的人，總是希望在一段感情中可以延長保鮮期，在他們心中，保鮮期對愛情的影響尤其重要；這些人不會因為時間的推移而發生感情上的變化。但是有一些人非常「特別」，在愛情中的「熱戀期」卻非常的短暫，無論雙方經歷了多麼濃烈的感情，一旦失去了戀情的保鮮期，就會對彼此產生強烈的沉悶感。究竟那幾個星座的「愛情保鮮期」特別短呢？

可參考太陽星座與月亮星座！

Top 3 ：牡羊座

率直又帶有衝勁的牡羊座，對待愛情時雖然有時候會比較莽撞，但優點就是積極樂觀，遇到喜歡的人就會勇敢牽手；也因此，牡羊座的人在感情方面還是非常主動的一個人。牡羊座其實並不缺乏熱情和行動力，但是缺乏考量和耐心，喜歡上一個人，就會直球狂砸去追求，不會把自己的喜歡藏起來，或者牡羊座想藏也藏不住。

可是當初期的熱情耗完，牡羊座後期的戀愛都有點後勁不足的感覺，他們消耗了所有的熱情，馬上就不想和你在一起。所以說牡羊座在感情上總是三分鐘熱度，就像火焰不可能永遠燃燒，一旦自己的熱情被現實澆滅。度過了熱戀期的甜蜜，隨之而來的戀愛保鮮期也會非常的短暫。所以牡羊座的愛情總是三分鐘熱度，就連愛情的保鮮期也是如此。

Top 2 ：雙子座

見異思遷、三分鐘熱度是大家對於雙子座的既定印象。雙子座愛玩愛鬧，看起來朋友超多，每個人好像都有機會似的；情史、戀愛經驗無數？其實大多時候只是表象而已。雙子座是一個非常喜歡新鮮事物的星座，對新鮮的事物永遠充滿好奇心，但常常是只有三分鐘熱度，新鮮感來得快，去得也快，對於那些沒有接觸過的事物，雙子座是非常感興趣的，會想辦法了解清楚。

他們在熱戀期時，有講不完的甜言蜜語，一旦熱戀期結束，他們就會開始覺得，一定要每天甜蜜才叫幸福嗎？因此時間長了之後，他們會發現自己已經厭倦了對方，很快就會提出分手。和雙子座在一起的時候很歡愉，但是幸福是很短暫的。上一秒對情人說過的永遠，下一秒轉身就離開，在愛情中三分鐘熱度。

Top 1 ：水瓶座

「自帶安全感」的水瓶座，似乎不那麼重視感情。乍看理性的水瓶座，只是對他人的事理性，而自己則是相當情緒化。「讓別人等訊息」、「消失」、「忽冷忽熱」、「感受不到水瓶的愛」，都是跟水瓶座談過戀愛的人的共通煩惱。在很多人眼中，水瓶座都有著特立獨行的行為方式，好像相處起來很難融入他們的世界，其實這最主要的原因就是他們非常在意自己的獨立空間。

在感情上也是這樣，往往和水瓶座在一起談戀愛，你通常不會感受到他們有多麼黏人或缺乏安全感，好像即使你消失一週，他們也不會有任何反應。就是這麼獨特的水瓶座，在戀愛初期可能會讓另一半帶有著好奇心去探究著他們，可時間長了以後，卻沒有人再願意談一場「熱臉貼冷屁股」的感情，甚至會變得痛苦。所以水瓶座很難談一場不分手的戀愛，他們的戀愛保鮮期都十分的短暫，與水瓶座談戀愛也只能享受到他們起初一點點的熱度。

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