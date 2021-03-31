每日星座運勢／射手工作創意提出來 獲得上司認可

2021-03-31

牡羊座

運勢旺盛，諸事順利的一天。

整體運：★★★★☆

適合表白，有暗戀對象的人多花些心思，用特別的方式勇敢表白，會獲得令你滿意的效果。工作上能掌握重點，管理者與下屬相處和諧，溝通頗為順暢。財運平穩，雖然收入不如預想，但相對平衡。

愛情運：★★★★☆

單身者多留意關係良好的異性朋友，從友情發展成為愛情的機率高。

事業運：★★★★☆

運勢較好，諸事皆順利，認真處理手中的工作會收到不錯的效果，但切忌急功近利。

財運：★★★☆☆

今日在財務、帳單、利潤計算等方面的問題特別多，雖然有點小狀況，但遇到問題多能迎刃而解！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：09:00-10:00琥珀橙

開運方位：正西方向

金牛座

感情出現微妙變化，應加強溝通。

整體運：★★☆☆☆

有伴侶的人與異性朋友交往應分清界線，伴侶易打翻醋罈子，被對方誤會你也別大動肝火，等對方氣消了再好好解釋。工作上會有一兩個同事老挑你毛病，但也有很多支持、幫助你的人存在，多留意身邊的貴人。

愛情運：★★☆☆☆

糾纏不清的感情，給你增添了不少煩惱。有些感情該斷則斷，以免造成彼此傷害！

事業運：★★★☆☆

有點犯迷糊，容易曲解上司的話，犯錯的機率增高，得趕緊清醒才行唷！

財運：★★☆☆☆

開銷多，金錢流動性強。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：23:00-24:00碧空藍

開運方位：西南方向

雙子座

不同場合不同表現。

整體運：★★★☆☆

正處在矛盾中的伴侶，若還一昧講求面子不肯放低身段，將會進入很長的冷戰期；求職者面試時易有緊張感，難有最佳表現；今天適合洽談生意，落落大方的表現將留給對方穩重可信的印象。

愛情運：★★☆☆☆

容易忽略伴侶的感受，產生矛盾、衝突的機率高。應主動示好，聽一聽伴侶的想法。

事業運：★★★☆☆

運勢還好，只要能克服自卑心理就好。若再多下些功夫將專業能力表現出來，還有機會獲得上司表揚。

財運：★★★★☆

財運佳，可以相信直覺碰碰運氣，有小利可圖。

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：13:00-15:00薔薇粉

開運方位：西南方向

巨蟹座

比起新買的物品，舊東西反而更好用。

整體運：★★★☆☆

今天有些頭腦昏沉，無論另一半提出什麼樣的要求，你都是有求必應，縱容不見得是好事哦！財運欠佳，看見家裡的舊東西便有扔掉的衝動，引起的損失不小。面對工作肯吃苦，收穫不錯。

愛情運：★★★★☆

愛情方面會有所發展，已婚者願意遷就另一半，兩人的感情很甜蜜。

事業運：★★★☆☆

勇於表現者，可獲得讚賞與認同；多與長輩互動，可得到照顧。

財運：★★☆☆☆

不適合投資理財的一天，除了容易收到錯誤的訊息外，萬一操作錯誤也容易心生懊悔。

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：14:00-16:00蘭花紫

開運方位：西北方向

獅子座

做事要保持理智。

整體運：★★★☆☆

今天情緒比較穩定，情感出現問題的夫妻或情侶可以靜下心來與對方深談，透過溝通你們能找到問題的源頭再設法解決；進行面談的頭腦要保持清醒，理智是你的取勝關鍵；投資理財上切忌跟風，市場的大趨勢會讓你放鬆警惕，帶來的危險、隱患較多。

愛情運：★★★★☆

單身者如果不想出門，用電話或E-mail傳情也很不錯，會與異性聊得很開心喔！

事業運：★★★☆☆

事務繁多，要加班超時完成任務的機率很高，將要考驗到你的體力和毅力。

財運：★★☆☆☆

外出時身上別帶太多現金，小心破財。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：15:00-16:00瑪瑙黑

開運方位：正西方向

處女座

順其自然反而能強化運勢。

整體運：★★☆☆☆

感情的事順其自然就好，該放手時便放手，這樣不僅使你重獲自由，且還能增強桃花哦；注意保管好自己的錢包和貴重物品，小心身邊的陌生人；出去踏青吧，換個環境，呼吸新鮮氧氣，這是淨化心靈的最好方法。

愛情運：★★☆☆☆

另一半忙裡忙外，很少關心到你，讓你有些生氣。多理解對方吧，用心感受他對你的愛。

事業運：★★★☆☆

運勢平順，如果想拓展業務，可借助外力放手一博，易成功。

財運：★☆☆☆☆

財氣不足，運氣不佳，不宜玩金錢遊戲，也別做發大財的白日夢，一旦資金周轉不靈時，宜暫停運作。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：08:00-09:00艷棗紅

開運方位：正東方向

天秤座

被溫暖的感覺所包圍。

整體運：★★★★☆

相親時與相親對象很投緣，公園或休閒廣場都是深入了解的有利場所；今天正財運良好，但不宜參與金錢遊戲，有損兵折將的危險；工作量大對你而言都不是問題，今天可是幹勁十足呢！

愛情運：★★★★☆

適合表白的日子，只要結果令人滿意，過程曲折一點也沒有什麼大不了。

事業運：★★★★★

今天是事業忙碌的一天，這會讓你感到辛苦喔！不過，辛苦中能得到快樂的成就感。

財運：★★★☆☆

進財頗為順利的一天，有機會得到貴人幫助並提供賺錢機會。

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：14:00-15:00櫻桃紅

開運方位：東南方向

天蠍座

好心有時也不是件好事。

整體運：★☆☆☆☆

你的同情心有遭人利用的可能，有破財危機，一定要睜大雙眼謹防受騙；感情上面對競爭對手顯得不夠勇敢，畏首畏尾，小心讓你的情敵捷足先登；心裡苦悶的話就找個朋友來傾訴，可別借酒消愁，不然愁更愁。

愛情運：★☆☆☆☆

戀愛運不太好，莫名其妙就想動怒，易看對方不順眼，保持距離為妙。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，尤其在與同事、上司、客戶溝通時，宜修正自己的態度，謙虛婉轉是你今日的必修課題。

財運：★★☆☆☆

今天財運不佳，如果你的賭資非常豐厚而且按捺不住想賭的慾望，最好還是請一個槍手！

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：05:00-07:00薔薇粉

開運方位：西北方向

射手座

很有自己的主見，易有好運降臨。

整體運：★★★★★

特別有想法的一天，適合開發智慧。工作上有好的創意可大膽提出來，會得到上司、同事的認可，可望好好表現一番。晚上有機會與崇拜已久的異性約會，交談時別緊張，自然地表現會讓對方留下好印象。

愛情運：★★★★☆

今日是談理想、心靈溝通的好日子，說說你的心裡話讓對方知道吧！

事業運：★★★★☆

今日事業運還不錯，會比平時忙碌些，而且疑難雜症也比較多，只要冷靜地應對，相信難不倒你的。

財運：★★★★☆

財運還不錯，只要願意四處奔波，不斷向外拓展業務，就有機會進財。

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：06:00-07:00脆梅青

開運方位：正南方向

摩羯座

別把自己的想法強加於人！

整體運：★★★★☆

對家人過度關心，會把自己的想法強加於人；事業運較為低沉，低調應對是恰當的選擇；財運火紅，對於深思熟慮後選擇的投資產品，可進行積極大膽的投入，獲利空間很大。

愛情運：★★★☆☆

愛情加溫日。花點心思送一份小禮物，或是下廚準備愛心晚餐給心上人吧！

事業運：★★★☆☆

容易激動，上班族宜多注意控制自己的情緒。

財運：★★★★★

有強烈的賺錢慾望，也有許多賺錢的門路。

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：19:00-21:00珠貝白

開運方位：西南方向

水瓶座

暫時沒有結果沒關係，努力就對了。

整體運：★★☆☆☆

感情因自己的惰性而漸漸冷卻，戀人對你會有猜疑，需主動化解才能好轉。工作中的麻煩不少，但是有同事的指點和幫助，又免去不少煩惱。抽些時間與好友玩玩棋類遊戲，會讓你開懷，對身心健康也頗有助益。

愛情運：★★★☆☆

單身者可多安排一些娛樂活動，容易有艷遇；已婚者多約會，製造浪漫，可增進感情。

事業運：★☆☆☆☆

今日工作壓力較大，空降重任的機率高，要扛住壓力，及時尋求幫助。

財運：★★★☆☆

財運普通，吃喝玩樂的機會增多，而且你出手大方，顯得沒有規劃，容易透支。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：08:00-09:00古銅青

開運方位：正西方向

雙魚座

用心裝扮你的生活色彩。

整體運：★★★☆☆

有些沉悶的感覺，不如去買件顏色鮮亮的衣服穿吧，妝點生活的色彩。感情運較弱，單身者與異性約會應留意對方的表情，感覺出對方對你沒感覺時應及時抽身。業務人員收獲不錯，多與客戶聯繫會有收獲。

愛情運：★★☆☆☆

情緒變化也太大了吧！跟你相處好像在洗三溫暖，與其突然生悶氣，不如說清楚、講明白！

事業運：★★★★☆

撥雲見日的一天，心境豁然開朗，很有活力與衝勁，工作進度有超前的趨勢。

財運：★★☆☆☆

財運不穩定的一天。你對金錢的敏銳度不算太好，容易因為迷糊而失財。

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：11:00-12:00大理石灰

開運方位：正西方向





