每日星座運勢／獅子要懂得知恩圖報 調整花錢習慣
2021-03-29
牡羊座
不要畏懼困難，要勇敢向前。
整體運：★★★☆☆
工作中會遇到一些阻礙，不要因此而垂頭喪氣，想辦法去解決才有希望。在追求愛情時會遇到一些打擊，可別洩氣，暗示自己「真愛是要靠自己主動爭取的」，會有不錯的助運功效。財運平順，收支平衡。
愛情運：★★★☆☆
閒暇之時多與另一半互動，經過一番嬉戲打鬧會感覺很溫馨，彼此的心也會更貼近。
事業運：★★☆☆☆
多與經驗豐富的前輩交流，在他們的幫助下，工作危機才有可能化解。
財運：★★★☆☆
雖然周轉錢財的功夫還不錯，但小心夜路走多了會遇到鬼。
貴人星座：天秤座
幸運數字：2
吉時吉色：04:00-06:00玉米黃
開運方位：東南方向
金牛座
多一分耐心，多一分收獲。
整體運：★★★☆☆
工作中易出現頻繁的失誤，不必找各種搪塞的理由縱容自己，其實這些也是很寶貴的經驗。受感情所困擾，不如獨處，冷靜會讓你做出更準確的抉擇。學習中困難不斷出現，謙恭地請教他人，會讓你取得事半功倍的效果。
愛情運：★★★☆☆
單身者感性的一面突顯，易被主動關心你的異性感動，與好朋友擦出愛情火花的機率高。
事業運：★★★☆☆
運勢平順，人際關係較熱絡，工作方面有機會獲得女性貴人的幫助。
財運：★★★☆☆
要留意與人合夥或共事的細節，小心有變數。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：3
吉時吉色：05:00-06:00可可棕
開運方位：東北方向
雙子座
運勢雖然一般，但很容易滿足。
整體運：★★☆☆☆
愛情運平淡，覺得一個人的生活也挺自在，難有新的奇遇。財運較普通，小投資小收獲，做點保守性投資就好。對工作期望過高，得不到預期的滿足感，易受失落的情緒困擾，影響工作效率。
愛情運：★★★☆☆
既然愛他就不要敷衍他，心裡有什麼想法都可以坦白的與對方商量，這才會有貼心的感覺！
事業運：★★☆☆☆
心神不寧，對許多事都忍不住挑剔、批判，會嚴重影響人際關係。心緒很亂時，應及時讓自己轉移注意力。
財運：★★☆☆☆
財運不佳，小心因口舌是非而損財。
貴人星座：金牛座
幸運數字：5
吉時吉色：09:00-10:00薰衣草紫
開運方位：東南方向
巨蟹座
心態好，自然覺得事事盡如人意。
整體運：★★★★★
另一半時髦的打扮，讓你有眼前一亮的感覺，讓你不由自主地重新審視對方。有機會參加朋友的派對，由於你出色的言詞，引來眾人目光的投注；可以在朋友的介紹下，認識來自不同領域的資深專業人士，可別放過請教的機會哦！
愛情運：★★★★☆
羅曼蒂克色彩濃厚的日子，在咖啡廳、舞廳等娛樂場所易遇到有緣人。
事業運：★★★★★
事業運頗優，容易得到貴人的協助扶持。適合扮演軍師的角色，能提供專業資訊或是創意靈感給同事參考。
財運：★★★★☆
有點傷神的日子，可是遇到困難多能逢凶化吉，金錢上的貴人多來自於長輩。有小小的偏財運，例如：收到小禮物！
貴人星座：獅子座
幸運數字：3
吉時吉色：15:00-16:00硃砂紅
開運方位：東南方向
獅子座
掌握資訊得先機。
整體運：★★★★☆
已婚者的異性緣過於外顯，而你的含糊其辭會給追求者留下更多的幻想空間，易引來不必要的麻煩。出門在外者可於關鍵時刻得到貴人的幫助，要懂得知恩圖報。財運一般，借助別人提供的投資消息，會讓你的財運好轉。
愛情運：★★★☆☆
享受孤單的日子。今日適合獨處，冷靜回顧相處上的優劣，並加以檢討一番。
事業運：★★★★☆
事業運不錯，是個試煉自己膽識的日子，該爭就爭，該接受就接受，要建立自己的原則。
財運：★★★☆☆
適合規劃、記帳的一天，仔細查看帳本，檢討並調整花錢的習慣。
貴人星座：金牛座
幸運數字：8
吉時吉色：11:00-12:00祖母綠
開運方位：東北方向
處女座
態度決定一切。
整體運：★★★☆☆
與戀人間平淡的感覺，難以滿足你對浪漫愛情的無限渴望，主動一點能夠獲得回應；經營店舖者，注意服務態度，將能迎來不錯的生意；工作中能夠虛心聽取他人的教導，為你博得好的人氣。
愛情運：★★☆☆☆
情緒變化也太大了吧！跟你相處好像在洗三溫暖，與其突然的生悶氣不如說清楚！
事業運：★★★☆☆
思維活躍，注意把握瞬間的靈感。在工作上若能運用一些小技巧，會有不錯的進展。
財運：★★★★☆
暗財運還算不錯，易有外人不知的暗中收入。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：6
吉時吉色：21:00-23:00寶石藍
開運方位：東南方向
天秤座
容易禁不住外界的誘惑。
整體運：★★☆☆☆
光鮮的裝扮，讓你今天顯得格外有魅力，極易吸引住異性的眼光；個性太過張揚，稍有成績就在他人面前顯露，小心在工作上遭周圍同事嫉恨；衝動的情緒讓你在消費時得不到節制，小心金錢大量的流失。
愛情運：★★★☆☆
戀愛中的人感情上的進展緩慢卻很穩定，就算有些小波折也能很快和好。
事業運：★★☆☆☆
粉飾太平或強行辯解會讓情勢更惡化，要慎防敷衍或取巧而招來懲戒。
財運：★★☆☆☆
金錢問題多多，小心借貸過頭而引發信用危機。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：6
吉時吉色：20:00-22:00雪花銀
開運方位：正北方向
天蠍座
今天諸事不順，要注意放寬心態，不要太計較得失。
整體運：★☆☆☆☆
感情上今天和對方表面相處不錯，但雙方對某些問題的理解存在著差異，隱而不發反而不是好兆頭。財運上今天不太適宜操作，很容易誤入別人佈下的陷阱。工作方面，心不在焉容易導致一些不該有的失誤，受到責備。
愛情運：★☆☆☆☆
戀愛運很背，彼此的爭執多，不要太愛比較，因為比贏了又怎樣！
事業運：★★☆☆☆
今日事業運不太好，宜平穩經營，可別胡闖瞎闖，否則會有白忙一場的跡象，尤其在與人應對時，宜謹言慎行。
財運：★★☆☆☆
過度的煩躁焦慮恐使財神遠離，貧神附身！
貴人星座：天秤座
幸運數字：6
吉時吉色：09:00-10:00墨玉綠
開運方位：正西方向
射手座
精神恍惚，工作心不在焉。
整體運：★★☆☆☆
熱心助人卻得不到感激，反而被誤會，真是費力不討好，這讓你感到內心鬱悶。事業上，別太過於執著以往的成就，稍做改變就易看到新的希望。進財管道不多，要減少不必要的應酬才能節省開支。
愛情運：★★★★☆
戀愛中人適合表白、求婚，容易獲得滿意的回應；已婚者與另一半約會，製造一些浪漫吧！
事業運：★★☆☆☆
有些三心兩意，容易被工作以外的事物所吸引，無法集中精力工作，小心無法保證工作進度。
財運：★★☆☆☆
應酬多，花錢如流水。
貴人星座：天秤座
幸運數字：7
吉時吉色：22:00-24:00夕陽橙
開運方位：正南方向
摩羯座
微笑、大方會帶給你好運。
整體運：★★★★☆
單身者可用自己的爽朗熱情來感染心儀對象，形象可望提升；職場中你自信大方的微笑讓人如沐春風，工作能力和態度也可圈可點；下班或放學後有出去放鬆的機會，朋友的邀請可別拒絕！
愛情運：★★★★☆
桃花運旺盛，易引起異性為你爭風吃醋，處理好兩性關係是今天的重點。
事業運：★★★☆☆
溝通、協調能力不錯，有機會與上司交流；保持平和的態度，可以獲得上司器重。
財運：★★★★★
財運旺盛，先前有投資計劃者可放手一搏，可望收益豐厚。
貴人星座：天秤座
幸運數字：4
吉時吉色：10:00-12:00湖水綠
開運方位：正北方向
水瓶座
包容度是愛情的重要維持力量。
整體運：★★★☆☆
你對另一半缺點和錯誤的包容，會讓他深受感動，但也不可處處容忍，長此以往反而會為感情埋下不定時炸彈；做上司的你對能力強的部屬容易產生不安感，害怕功高蓋主，胸懷應更寬廣些才好；讓室內保持通風，有利於減少病菌感染。
愛情運：★★★★☆
單身者在朋友的引薦下結識了各種類型的異性朋友，有機會發展一段戀情。
事業運：★★★☆☆
以往的工作方式已不適合你，應及時做重新的審視，更換一下自己的工作方式。
財運：★★★☆☆
缺錢時容易產生非分之想，宜多警惕自己，以免做出後悔的事。
貴人星座：處女座
幸運數字：3
吉時吉色：22:00-24:00象牙白
開運方位：東南方向
雙魚座
愛情走到盡頭，應學會放手。
整體運：★★★★☆
苦苦守候的一份愛情，不見得就是最後的結局，放開它你同樣能獲得幸福。投資時頗懂得規避風險，讓你的財運好上加好。工作熱情高亢，極易發現工作中的契機，可望有所突破。
愛情運：★★☆☆☆
戀愛運略差，今日暫時別想愛情的問題唷！
事業運：★★★★★
事業運還不錯，多能得到外界的助力，適合群策群力型或是對外接觸型的工作喔！
財運：★★★★☆
財運不錯，適合暗暗的賺，暗中處理財務問題。可別輕易洩漏得財的消息，否則錢財露白危險就來。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：6
吉時吉色：08:00-09:00葡萄紫
開運方位：正西方向
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言