每日星座運勢／獅子要懂得知恩圖報 調整花錢習慣

2021-03-29

牡羊座

不要畏懼困難，要勇敢向前。

整體運：★★★☆☆

工作中會遇到一些阻礙，不要因此而垂頭喪氣，想辦法去解決才有希望。在追求愛情時會遇到一些打擊，可別洩氣，暗示自己「真愛是要靠自己主動爭取的」，會有不錯的助運功效。財運平順，收支平衡。

愛情運：★★★☆☆

閒暇之時多與另一半互動，經過一番嬉戲打鬧會感覺很溫馨，彼此的心也會更貼近。

事業運：★★☆☆☆

多與經驗豐富的前輩交流，在他們的幫助下，工作危機才有可能化解。

財運：★★★☆☆

雖然周轉錢財的功夫還不錯，但小心夜路走多了會遇到鬼。

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：04:00-06:00玉米黃

開運方位：東南方向

金牛座

多一分耐心，多一分收獲。

整體運：★★★☆☆

工作中易出現頻繁的失誤，不必找各種搪塞的理由縱容自己，其實這些也是很寶貴的經驗。受感情所困擾，不如獨處，冷靜會讓你做出更準確的抉擇。學習中困難不斷出現，謙恭地請教他人，會讓你取得事半功倍的效果。

愛情運：★★★☆☆

單身者感性的一面突顯，易被主動關心你的異性感動，與好朋友擦出愛情火花的機率高。

事業運：★★★☆☆

運勢平順，人際關係較熱絡，工作方面有機會獲得女性貴人的幫助。

財運：★★★☆☆

要留意與人合夥或共事的細節，小心有變數。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：05:00-06:00可可棕

開運方位：東北方向

雙子座

運勢雖然一般，但很容易滿足。

整體運：★★☆☆☆

愛情運平淡，覺得一個人的生活也挺自在，難有新的奇遇。財運較普通，小投資小收獲，做點保守性投資就好。對工作期望過高，得不到預期的滿足感，易受失落的情緒困擾，影響工作效率。

愛情運：★★★☆☆

既然愛他就不要敷衍他，心裡有什麼想法都可以坦白的與對方商量，這才會有貼心的感覺！

事業運：★★☆☆☆

心神不寧，對許多事都忍不住挑剔、批判，會嚴重影響人際關係。心緒很亂時，應及時讓自己轉移注意力。

財運：★★☆☆☆

財運不佳，小心因口舌是非而損財。

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：09:00-10:00薰衣草紫

開運方位：東南方向

巨蟹座

心態好，自然覺得事事盡如人意。

整體運：★★★★★

另一半時髦的打扮，讓你有眼前一亮的感覺，讓你不由自主地重新審視對方。有機會參加朋友的派對，由於你出色的言詞，引來眾人目光的投注；可以在朋友的介紹下，認識來自不同領域的資深專業人士，可別放過請教的機會哦！

愛情運：★★★★☆

羅曼蒂克色彩濃厚的日子，在咖啡廳、舞廳等娛樂場所易遇到有緣人。

事業運：★★★★★

事業運頗優，容易得到貴人的協助扶持。適合扮演軍師的角色，能提供專業資訊或是創意靈感給同事參考。

財運：★★★★☆

有點傷神的日子，可是遇到困難多能逢凶化吉，金錢上的貴人多來自於長輩。有小小的偏財運，例如：收到小禮物！

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：15:00-16:00硃砂紅

開運方位：東南方向

獅子座

掌握資訊得先機。

整體運：★★★★☆

已婚者的異性緣過於外顯，而你的含糊其辭會給追求者留下更多的幻想空間，易引來不必要的麻煩。出門在外者可於關鍵時刻得到貴人的幫助，要懂得知恩圖報。財運一般，借助別人提供的投資消息，會讓你的財運好轉。

愛情運：★★★☆☆

享受孤單的日子。今日適合獨處，冷靜回顧相處上的優劣，並加以檢討一番。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，是個試煉自己膽識的日子，該爭就爭，該接受就接受，要建立自己的原則。

財運：★★★☆☆

適合規劃、記帳的一天，仔細查看帳本，檢討並調整花錢的習慣。

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：11:00-12:00祖母綠

開運方位：東北方向

處女座

態度決定一切。

整體運：★★★☆☆

與戀人間平淡的感覺，難以滿足你對浪漫愛情的無限渴望，主動一點能夠獲得回應；經營店舖者，注意服務態度，將能迎來不錯的生意；工作中能夠虛心聽取他人的教導，為你博得好的人氣。

愛情運：★★☆☆☆

情緒變化也太大了吧！跟你相處好像在洗三溫暖，與其突然的生悶氣不如說清楚！

事業運：★★★☆☆

思維活躍，注意把握瞬間的靈感。在工作上若能運用一些小技巧，會有不錯的進展。

財運：★★★★☆

暗財運還算不錯，易有外人不知的暗中收入。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：21:00-23:00寶石藍

開運方位：東南方向

天秤座

容易禁不住外界的誘惑。

整體運：★★☆☆☆

光鮮的裝扮，讓你今天顯得格外有魅力，極易吸引住異性的眼光；個性太過張揚，稍有成績就在他人面前顯露，小心在工作上遭周圍同事嫉恨；衝動的情緒讓你在消費時得不到節制，小心金錢大量的流失。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人感情上的進展緩慢卻很穩定，就算有些小波折也能很快和好。

事業運：★★☆☆☆

粉飾太平或強行辯解會讓情勢更惡化，要慎防敷衍或取巧而招來懲戒。

財運：★★☆☆☆

金錢問題多多，小心借貸過頭而引發信用危機。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：20:00-22:00雪花銀

開運方位：正北方向

天蠍座

今天諸事不順，要注意放寬心態，不要太計較得失。

整體運：★☆☆☆☆

感情上今天和對方表面相處不錯，但雙方對某些問題的理解存在著差異，隱而不發反而不是好兆頭。財運上今天不太適宜操作，很容易誤入別人佈下的陷阱。工作方面，心不在焉容易導致一些不該有的失誤，受到責備。

愛情運：★☆☆☆☆

戀愛運很背，彼此的爭執多，不要太愛比較，因為比贏了又怎樣！

事業運：★★☆☆☆

今日事業運不太好，宜平穩經營，可別胡闖瞎闖，否則會有白忙一場的跡象，尤其在與人應對時，宜謹言慎行。

財運：★★☆☆☆

過度的煩躁焦慮恐使財神遠離，貧神附身！

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：09:00-10:00墨玉綠

開運方位：正西方向

射手座

精神恍惚，工作心不在焉。

整體運：★★☆☆☆

熱心助人卻得不到感激，反而被誤會，真是費力不討好，這讓你感到內心鬱悶。事業上，別太過於執著以往的成就，稍做改變就易看到新的希望。進財管道不多，要減少不必要的應酬才能節省開支。

愛情運：★★★★☆

戀愛中人適合表白、求婚，容易獲得滿意的回應；已婚者與另一半約會，製造一些浪漫吧！

事業運：★★☆☆☆

有些三心兩意，容易被工作以外的事物所吸引，無法集中精力工作，小心無法保證工作進度。

財運：★★☆☆☆

應酬多，花錢如流水。

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：22:00-24:00夕陽橙

開運方位：正南方向

摩羯座

微笑、大方會帶給你好運。

整體運：★★★★☆

單身者可用自己的爽朗熱情來感染心儀對象，形象可望提升；職場中你自信大方的微笑讓人如沐春風，工作能力和態度也可圈可點；下班或放學後有出去放鬆的機會，朋友的邀請可別拒絕！

愛情運：★★★★☆

桃花運旺盛，易引起異性為你爭風吃醋，處理好兩性關係是今天的重點。

事業運：★★★☆☆

溝通、協調能力不錯，有機會與上司交流；保持平和的態度，可以獲得上司器重。

財運：★★★★★

財運旺盛，先前有投資計劃者可放手一搏，可望收益豐厚。

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-12:00湖水綠

開運方位：正北方向

水瓶座

包容度是愛情的重要維持力量。

整體運：★★★☆☆

你對另一半缺點和錯誤的包容，會讓他深受感動，但也不可處處容忍，長此以往反而會為感情埋下不定時炸彈；做上司的你對能力強的部屬容易產生不安感，害怕功高蓋主，胸懷應更寬廣些才好；讓室內保持通風，有利於減少病菌感染。

愛情運：★★★★☆

單身者在朋友的引薦下結識了各種類型的異性朋友，有機會發展一段戀情。

事業運：★★★☆☆

以往的工作方式已不適合你，應及時做重新的審視，更換一下自己的工作方式。

財運：★★★☆☆

缺錢時容易產生非分之想，宜多警惕自己，以免做出後悔的事。

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：22:00-24:00象牙白

開運方位：東南方向

雙魚座

愛情走到盡頭，應學會放手。

整體運：★★★★☆

苦苦守候的一份愛情，不見得就是最後的結局，放開它你同樣能獲得幸福。投資時頗懂得規避風險，讓你的財運好上加好。工作熱情高亢，極易發現工作中的契機，可望有所突破。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運略差，今日暫時別想愛情的問題唷！

事業運：★★★★★

事業運還不錯，多能得到外界的助力，適合群策群力型或是對外接觸型的工作喔！

財運：★★★★☆

財運不錯，適合暗暗的賺，暗中處理財務問題。可別輕易洩漏得財的消息，否則錢財露白危險就來。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：08:00-09:00葡萄紫

開運方位：正西方向





