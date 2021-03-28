每日星座運勢／雙魚想太多鑽牛角尖 適宜放空思緒

2021-03-28

牡羊座

忠言逆耳利於行。

整體運：★★★☆☆

今天容易被人當面指出缺點，有點不服氣，但是忠言逆耳利於行，既然指出了就要虛心接受。戀情狂熱，但是占有慾太強會有不少問題。學習慾望強烈，是溫故而知新的好時機。

愛情運：★★★☆☆

常聽他人吐苦水，你自己的情感困擾卻悶在心裡，不知向誰訴說。學會傾訴，你會好受些唷！

事業運：★★★☆☆

事情很多，需要你耐心處理。不過，容易得到朋友的幫助，讓你感覺輕鬆很多。

財運：★★☆☆☆

小心異性居心不良，想從你口中打探出商業秘密。

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：13:00-14:00脆梅青

開運方位：正西方向

金牛座

處事時要慎重為之。

整體運：★★★★☆

如果一時無法解讀對方的心意，不妨從他的朋友處著手，或許能找到眉目；經過深思熟慮或採取事前演練的方式是你今日處理事情時必須重視的步驟；因考慮周到，投資上可開創新的局面。

愛情運：★★★★☆

容易得到異性的主動關心和幫助，讓你很有滿足感，被愛的感覺讓你陶醉。

事業運：★★★☆☆

注意休息，放鬆緊繃的神經，精神好了才能提升競爭力，才會有更大的進步喔！

財運：★★★★☆

偏財運較旺，但不宜刻意追求，正所謂「有心栽花花不開，無心插柳柳成蔭」！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：12:00-13:00蘭花紫

開運方位：正西方向

雙子座

今天可是你的幸運日。

整體運：★★★★☆

有單身派對的人會遇到不錯的緣份，異性緣雖不高漲，但頗有種流水覓到知音的感覺；往日不太和諧的人際，今日有化干戈為玉帛的契機；雖財運尚不穩定，但也有小發一筆的機遇。

愛情運：★★★★☆

愛情上應多花心思，幽默一些、時常說說笑話，可吸引異性的注意，博得戀人的歡心喔！

事業運：★★★★☆

有機會獲得長輩的賞識，易得到庇蔭，即使有些地方做得不夠好，也能獲得包容。

財運：★★★★☆

多留心一下長線投資。但是，要注意量力而行。

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：04:00-06:00秋葵綠

開運方位：東北方向

巨蟹座

有機會等著你主動把握。

整體運：★★★☆☆

今天很容易動怒，伴侶有一點小毛病都會讓你看不慣，小心因此雙方發生爭吵；好運不會主動找上門，出去活動活動，機會更容易把握；與過去的同學取得聯繫，讓你有所受益。

愛情運：★★☆☆☆

單身者可找異性知己喝茶聊天，會談得很開心，忘掉煩惱；戀愛中的人應多與對方溝通。

事業運：★★★☆☆

需要細心處理的事比較多，你應耐住性子，一旦變得急躁就容易出錯唷！

財運：★★★☆☆

偏財運稍弱，得合理運用自己的錢財。

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：23:00-24:00珊瑚橙

開運方位：正北方向

獅子座

易感情用事，要多留意與他人的金錢往來。

整體運：★★★☆☆

單身者渴望愛情，多到熱鬧的地方走動，有機會遇到令你心動的對象；已婚者表現出強烈的家庭責任感，主動為對方付出會獲得雙倍的回饋。不夠理性，不宜處理金錢問題，與人交易時應有值得信任的人陪同。

愛情運：★★★★☆

應處理好與異性間的關係，少去拈花惹草，小心惹上爛桃花。戀愛成熟的人可籌劃結婚事宜。

事業運：★★★☆☆

忙著自己的大小事，雖然感覺好像沒有充分休息，但是至少心情是愉快的。

財運：★★☆☆☆

本末倒置，若能控制物慾、降低貪念，方能有結餘。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：09:00-10:00咖啡棕

開運方位：正南方向

處女座

消費有點盲目，支出相對較多。

整體運：★★★☆☆

購物慾望膨脹得太厲害，就容易給自己帶來經濟上的困擾，還是理性一些好。即便心中有什麼不痛快的事情也不用拿購物發洩，不妨向情人訴訴苦，對方的溫言細語能撫平你心中的創傷，讓你的心靈得到慰藉。

愛情運：★★★★☆

對另一半表示順從，對方的要求大多都能給予滿足，讓另一半感受到你的理解與寬容。

事業運：★★★☆☆

容易成為受人注目的焦點，應時時注意自己的形象，不佳的行為舉止要改掉喔！

財運：★★☆☆☆

盲目投資者易破財。

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：20:00-22:00水晶紫

開運方位：西南方向

天秤座

今天情緒不錯，做起事來也是鬥志昂揚。

整體運：★★★☆☆

展現活力四射的一面，彰顯個人魅力，得到不少異性青睞，約會外出的機會多。出去逛街有機會碰到很久沒見的朋友，開心聊天之後不要忘了互留電話哦。投資方面，你的收入穩定增長，讓旁人羨慕不已。

愛情運：★★★★☆

單身者有許多與異性接觸的機會，有利交友、戀愛；已婚者可感受到對方濃濃的溫情。

事業運：★★★☆☆

需要細心處理的事不少，應耐著性子，一件件處理，心急很容易出錯唷！

財運：★★★☆☆

財運一般，別讓你的壞情緒影響了客戶，繼而影響了你的收入。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：13:00-14:00夕陽橙

開運方位：東北方向

天蠍座

加足馬力，趁機學習。

整體運：★★★☆☆

愛情際遇不錯，參加朋友的聚會，極易遇到與你談得來的異性；今天很適合購物，能買到一些物美價廉的東西哦；學生族今天的頭腦顯得特別的靈活，有助於作業較快的完成。

愛情運：★★★★☆

愛情運很不錯，單身者懷著愉快的心情去接近身邊的異性，可提高戀愛的成功率唷！

事業運：★★★☆☆

對剌激性強、有挑戰性的事物感興趣，還會有一些出人意料的創舉或想法哦！

財運：★★★☆☆

對於個人財產警惕性較高，不會讓財產流失於無形中。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：05:00-07:00珊瑚橙

開運方位：正西方向

射手座

心情平和，做事冷靜。

整體運：★★★☆☆

戀愛運普通，單身者有機會和異性吃喝玩樂，但要從中找到可以戀愛的對象不易。適合到健身房做做運動，調劑一下自己的生活。有閒錢者可以給自己買點小禮物，愉悅自我。

愛情運：★★★☆☆

已婚者對感情生活表現得較平淡。你對另一半的冷靜也許會讓對方覺得你不在意而有所誤解喔！

事業運：★★★☆☆

昏昏欲睡，打不起精神來。找些有挑戰性的事情來做，讓自己充滿鬥志，精神抖擻。

財運：★★★★☆

小財亨通，偏財運挺不錯，不妨多收集發票用於未來對獎。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：17:00-18:00睡蓮紫

開運方位：正南方向

摩羯座

對生活充滿自信，春風滿面的一天。

整體運：★★★★☆

已婚者與另一半彼此卸下心防促膝長談，把生活中的小摩擦化解，感覺又回到了熱戀前。好好在家過兩人的世界，不宜外出玩金錢遊戲，賠了夫人又折兵的時候才心疼可就不值了。

愛情運：★★★★☆

單身者渴望戀愛，不如改變一下造型、買件新衣服，好好打扮一下可提升愛情指數唷！

事業運：★★★★☆

你容易成為他人訴苦的對象，你的熱心也讓對方感動，你自己也很有滿足感。

財運：★★★☆☆

錢財方面，應腳踏實地，切勿太急進，穩中求勝才能確保成果。

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：07:00-08:00葡萄紫

開運方位：正南方向

水瓶座

心情像花一樣盛開的一天。

整體運：★★★☆☆

學習易在今天收到成效，並受到家長的肯定，保持謙遜便會有更明顯的進步；今天隨好友聚餐，很能表現自己舉止得體、談吐風趣的一面，讓你春風得意、滿面紅光，不過也不可太張揚哦；會收到意想不到的表白，小心因興奮過頭而使自己失去判斷力。

愛情運：★★★★☆

很久沒有對心愛的人說甜言蜜語了嗎？今日就是表達愛意的時候，讓對方感受你的溫柔。

事業運：★★★☆☆

精力旺盛，期待獲得認可，有積極的行動。但要注意方式與方法，別急於求成。

財運：★★★☆☆

良好的人際關係，能為你帶來好的財運。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：23:00-24:00青金石藍

開運方位：西南方向

雙魚座

想太多易鑽牛角尖，宜放空思緒。

整體運：★★★☆☆

情緒低迷，覺得精神無所寄托的時候，與同齡的親友談心時，會產生似曾相識的錯覺，不要逃避，將自己的真實想法說出來，今天是你放下傷心往事的好機會。財運頗好，情場失意卻又換來不斷攀升的正財運。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者避免輕信他人的閒言閒語，以免引發爭吵，兩個人生活，應相互信任，互相支持。

事業運：★★☆☆☆

很有想法，但不宜急著表達，有被人潑冷水的危險，醞釀成熟後再說吧！

財運：★★★★☆

對金錢的敏銳度提高，理財有一手，有不錯的進帳。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：14:00-16:00咖啡棕

開運方位：東南方向





