每日星座運勢／天秤易草率作出決策 信任感打折扣

2021-03-26

牡羊座

釋放下感情的壓力。

整體運：★★★☆☆

兩人拋下所有的煩惱和壓力，痛痛快快的玩樂，感情可在歡聲笑語中昇華；觸犯公司或部門規定，易受到罰款或警告的懲罰；投資方面錯失先機，易造成手中的證券滯留，遭遇貶值。

愛情運：★★★★☆

可以到外國人士常去的PUB轉轉，有機會譜寫一段異國戀曲喔！

事業運：★★☆☆☆

要積極與老客戶保持聯繫，否則很容易要面臨失去他們的危機。

財運：★★☆☆☆

今日有花錢的衝動性，花錢有不計成本的傾向，要注意仔細評估，免得買到不好的貨色！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：05:00-06:00櫻桃紅

開運方位：西南方向

金牛座

幸運指數頗高，會有意外驚喜。

整體運：★★★★☆

今天有機會獲得財神眷顧，有利賺取異性財，多與異性互動可增加財氣。愛情運平順，單身者有機會結識不錯的異性朋友，但想戀愛還得耐心等待。工作上易有小人使壞，放下得失心方可趨吉避凶。

愛情運：★★★☆☆

關心對方固然是好事，如果掌控得太緊，反而會令對方吃不消喔！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，是個辛苦耕耘的日子，要憑著個人的實力來處理手邊的工作，有先苦後甘的傾向。

財運：★★★★★

理財計劃得宜，生活過得很寬裕。不妨逛街買些喜歡的物品，開心一下。

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：13:00-15:00秋葵綠

開運方位：東北方向

雙子座

口舌紛爭多，少加入講人是非的漩渦中。

整體運：★★★☆☆

人際運較差，與左鄰右舍的交往還是要保持距離才好，閒話說得太多容易惹來紛爭。購物運還算順利，但是在交易的過程中，應多留意物品的保存期限，小心讓劣質商品敗壞了今天的心情。

愛情運：★☆☆☆☆

伴侶間吵架機率高，兩人容易為了雞毛蒜皮的小事鬧彆扭，雙方都需要控制好情緒。

事業運：★★★★☆

喜歡追求新鮮刺激，對新事物頗感興趣，挑戰新領域或新任務能讓你精神亢奮。

財運：★★★☆☆

購物慾望強烈，應加以控制。

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：17:00-19:00香吉士黃

開運方位：正北方向

巨蟹座

很有主見，頗為堅持自我。

整體運：★★☆☆☆

今天你在工作上顯得獨斷，聽不進人勸，說話比較衝，易得罪人而不自知。愛情相對平淡，主動製造小驚喜，可讓感情生活更精彩。投資者不宜大額投資，小心慘遭虧損。與人有金錢交易時，多留意細節問題。

愛情運：★★★☆☆

愛情運還不錯，另一半喜歡在你面前吹噓自己，希望獲得你的讚賞，你可別打擊對方喔。

事業運：★★☆☆☆

運勢較低迷，對人對事都顯得有些斤斤計較，內心難得平靜，放下得失心將能雨過天晴！

財運：★★☆☆☆

財運較弱，與人交往多具有功利性質，錢財進出頻繁，投資難見成效。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：14:00-15:00遠洋藍

開運方位：東南方向

獅子座

好運隨身，貴人助力強。

整體運：★★★★☆

感情有失而復得的好運，但仍需多做一點改變才能真正留住對方。以他人的經驗作為自己投資的方法並非明智之舉，且今天的財運平平，難有突破。工作上易得他人相助，進步頗為明顯。

愛情運：★★★★☆

伴侶之間宜多包容，面對對方的火氣應冷處理，給予對方更多的體貼、諒解，可讓感情升溫。

事業運：★★★★☆

事業運還不錯，完成份內事後，不妨多與同事溝通，伸出援助之手。

財運：★★★☆☆

財運不佳，易漏財。有錢最好別露白，偶爾裝裝窮可讓你避開厄運。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：14:00-15:00遠洋藍

開運方位：正北方向

處女座

很有志氣，不服輸的一天。

整體運：★★★☆☆

想要證明自己的能力，你便卯足了勁埋頭苦幹，對於旁人的挑釁也滿不在乎，辛苦付出頗有成效，也獲得了不少掌聲，讓你很有成就感。財運平順，適合開源。愛情運較弱，單身者會有心儀對象出現的機遇，但需主動才有希望。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中人少跟其他異性朋友互動接觸，否則會引來情人的不滿及妒意。

事業運：★★★★☆

事業進展得十分順利，良好的口才使得他人都願意和你在工作上積極配合。

財運：★★★☆☆

潛藏的貪念一被引動時，恐因好大喜功導致判斷錯誤的危機。

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：11:00-12:00蘑菇灰

開運方位：正南方向

天秤座

今天你的疑心病太重。

整體運：★★★☆☆

對另一半有些疑慮重重，不太明白對方的好意，有疑問不妨直接說出來，這樣反倒利於矛盾的解決；得財快但散財也較頻繁，今天還是記下帳目的好，可避免錢財花費太隨意；易草率作出決策，使同事對你的信任感大打折扣。

愛情運：★★☆☆☆

你與戀人雖然不缺交流，卻難以達到默契。你表露自己的喜怒哀樂時常常無所顧忌，雖然能讓人相信你的真誠，同時卻擾亂了對方的心境。

事業運：★★☆☆☆

在決策上易受到他人左右，不夠果斷。反覆拖延容易錯過時機，對自己多一點信心，不要想太多。

財運：★★★☆☆

破財的機會不大，真要破財也是從小財流失。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：07:00-08:00鈦晶金

開運方位：東南方向

天蠍座

錢財上要把握好用度。

整體運：★★★★★

金錢上有破財的可能，付錢之前最好先想想，這個東西是否真的值得購買；今天是事業上實際行動的好日子，同仁齊心協力，共同幫助你打開新的局面；愛情方面充滿溫情，最佳的約會地點是有藝術氣息的展覽館。

愛情運：★★★★☆

誤會化解日，彼此間如果有什麼誤會，趁今日講清楚、說明白，今日容易感受到對方的誠意。

事業運：★★★★★

事業運正旺，今日頗適合與人競爭，努力的表現自己！

財運：★★★☆☆

財運很旺，有利動口生財，巧妙的推銷策略能為你贏得一筆可觀的收入。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：14:00-16:00深海藍

開運方位：正西方向

射手座

困難較多，應用平和的心態看待。

整體運：★☆☆☆☆

感情易起風波，已婚者對另一半不聞不問的態度會讓對方很惱火，抽時間陪伴對方可化解衝突。面對工作中遇到的疑難問題，別著急，多向有經驗的人士請教，若悶悶不樂、借酒澆愁，不但於事無補還會損失不少錢財哦！

愛情運：★★☆☆☆

已婚者對另一半易產生審美疲勞，常因不滿而爭吵，需及時調整好心態唷！

事業運：★★☆☆☆

思緒有些雜亂，工作時很容易想一些與工作無關的事情，既影響了工作思路，也會降低你的工作情緒。

財運：★☆☆☆☆

面對錢財易感情用事，不宜做風險性投資，適合保守理財。

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：19:00-21:00萊姆黃

開運方位：正西方向

摩羯座

遇到小阻力，需理性處理。

整體運：★★☆☆☆

工作上會遇到一些麻煩，不過，只要調整好心態，找出問題的癥結，就不難擺脫困境。單身者面對心儀的對象缺乏自信，要想俘獲對方的心，還需積極表現，用行動來征服對方，才能美夢成真。

愛情運：★★☆☆☆

夫妻關係較緊張，小心戰爭一觸即發。兩人在一起容易爭吵，雙方都應少說兩句才好！

事業運：★★☆☆☆

很多事情會需要獨自處理，使得壓力增加。雖不能得到實質幫助，但請教有經驗者的意見會少走很多冤枉路。

財運：★★★☆☆

小賭怡情，開心就好，不宜太投入！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：09:00-10:00朝霞紅

開運方位：東南方向

水瓶座

適時的改變也是一種情調。

整體運：★★★★☆

平時大剌剌的你突然對他特別溫柔，會讓他受寵若驚；工作中你的固執己見會成為絆腳石，同事也容易因此發火；經濟許可的朋友可以去戶外活動，跑過幾圈你會覺得通體舒暢。

愛情運：★★★★☆

恭喜你，你的表白正是他所期待的。加油啊！

事業運：★★★☆☆

今日腦袋瓜似乎空空的，不太容易專心，會不經意地恍神；被上司逮到，不免是一番責備喔！

財運：★★★☆☆

花錢慾望強烈，容易把錢花在吃喝玩樂的享受上。別忘了把該繳的帳單繳清唷。

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：19:00-21:00珍珠白

開運方位：正南方向

雙魚座

說話放溫柔點。

整體運：★★☆☆☆

行為過於任性，讓戀人無法繼續縱容，再不改變下態度，將有一場爭鬥；在誘惑之下會不知不覺的購買許多沒用的東西，付帳之前先確認一下再買比較好；工作任務的加重使你變得異常的忙碌，合理安排一下工作效率會提高很多。

愛情運：★★★☆☆

較為被動，不想接觸異性，對於他人的邀約無動於衷，不利於感情的發展。

事業運：★★☆☆☆

工作上的壓力會很大，讓你很難吃得消，會感覺疲憊不堪。

財運：★★☆☆☆

小心破財，只要看得開，喜神會在其他的地方給予補償喔！

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：09:00-11:00檸檬綠

開運方位：西南方向





