每日星座運勢／天蠍外出走走助好運 留意身邊小事

2021-03-25

牡羊座

有委屈直接說出來就好。

整體運：★★☆☆☆

伴侶對你的要求過高會使你產生不滿的情緒，不要積壓在心中，日久矛盾激化就會難以調和。財運尚可，但是參加聚會以及娛樂活動，將會增加散財的危險。不妨去工藝品大市場轉轉，美麗的物品有淨化心靈的作用哦！

愛情運：★★★☆☆

已婚者家庭責任感增強，會替伴侶著想，很少發脾氣；單身者有機會遇到成熟穩重的追求者。

事業運：★★☆☆☆

工作環境變化較大，適合重新整頓生活步調，按部就班地做事，並找回最初的方向。

財運：★★★☆☆

今日財運對於保守理財者、得失心低者的衝擊性較小。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：13:00-14:00薔薇粉

開運方位：東南方向

金牛座

有時候做事需圓滑一點。

整體運：★★★★★

工作上不宜太堅持己見，對於自己無力扭轉的事，還是保持沉默比較好，如此易得到同事或上司的另眼相看；財運上揚，不要把目光停留在當下，深思遠慮會有收穫；輕柔的音樂，能消除一天的疲勞。

愛情運：★★★★☆

愛情運很旺，別板著臉，多點自然的微笑，愛神就會眷顧你喔！

事業運：★★★★☆

今日事業運勢還不錯唷！多用腦袋瓜想想該如何運作，收起拖泥帶水的態度，多能有正面的收穫。

財運：★★★★☆

賺錢不費力！業務工作者只要先前根基穩定，今日則可水到渠成；股票族今日可以獲利了結。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：23:00-24:00萊姆黃

開運方位：正西方向

雙子座

愛情運走高的一天。

整體運：★★★☆☆

戀愛中的人一句暖心的話、一份小禮物就能哄得戀人笑容滿面，而且對你加倍的體貼；單身者別待在家中，易錯過良緣。與朋友在一起時，千萬別擺排場，錢財會很快流失，打腫臉充胖子的事情不做也罷。

愛情運：★★★★☆

單身者要勇敢、增強行動力，積極尋求親友的幫助，可加速愛情的到來。

事業運：★★★☆☆

面對紛繁、冗雜的事務，會讓你身心疲憊，感覺難於應付。只有合理安排現有的人力資源，發揮團隊合作精神，才能有所突破。

財運：★★☆☆☆

花錢容易賺錢難的一天，想賺錢就得辛苦奔波，不畏辛勞，苦力勞動者可小有進帳。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：19:00-21:00檸檬綠

開運方位：西北方向

巨蟹座

貴人運強，有機會獲得賞識。

整體運：★★★★☆

今天的運勢對求職者特別有利，有不少徵才機會可供你選擇，但要注意，別讓優厚的待遇遮蔽了雙眼，選擇適合自己的職位最重要。業務工作者因口才出色而得財的機率高，也易獲得異性金援。

愛情運：★★★☆☆

吃喝玩樂的機會變多，想要有戀愛的感覺，就必須自己主動掌握機會了。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，心思容易恍神，不太容易專心一意呢；要注意工作態度不要太鬆散，否則容易引人非議！

財運：★★★★☆

財運不錯，適合投資；若能與人合作，更容易有豐厚的回報。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：11:00-12:00鈦晶金

開運方位：正東方向

獅子座

面對工作信心十足。

整體運：★★☆☆☆

今天與情人相處的時間不多，但你們的感情並不會淡化；錢財流失較快，大部分的開銷會用在家人的身上；先前提出的方案，今天會稍有眉目，讓你對工作信心倍增。

愛情運：★★☆☆☆

感情進展頗為順利，有伴侶者遇事多與另一半商量，以免引起對方的誤會。

事業運：★★★☆☆

學習和工作方面容易陷入困境，應調整好心態，休息好了才能更理性做出判斷。

財運：★☆☆☆☆

財氣不穩定，宜進不宜出。投資判斷上要謹慎，最好按兵不動，注意莽撞之下做出衝動的決定。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：08:00-10:00大理石灰

開運方位：西南方向

處女座

不可妄加猜測別人的行為。

整體運：★☆☆☆☆

在同事的言詞還沒有表達清楚之前不要輕舉妄動，不然很容易聽錯話會錯意，從而發生不愉快的事。與朋友多聊聊天，對方的安慰與鼓勵，能讓你想開很多事情。買份報紙看看，在不經意間也許就能從中發現投資的新方向。

愛情運：★☆☆☆☆

少開尊口為妙，免得言者無心聽者有意，酸溜溜的氣話就別說了！

事業運：★☆☆☆☆

事業運不太好，易被繁雜瑣事纏身，內心煩亂異常。應平心靜氣應對，尋求外力協助。

財運：★★☆☆☆

不容易掌握賺錢機會，甚至容易抓到錯誤的機會，宜守成，以不變應萬變！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：05:00-06:00桐花白

開運方位：正南方向

天秤座

適合放鬆身心，別給自己太大的壓力。

整體運：★★☆☆☆

今天感覺不太順利，另一半會因為一點小事而與你爭吵，讓你心煩，減少與對方相處的時間可避免許多不愉快。工作遇到瓶頸，讓你難以施展，向同事求援可扭轉局勢。可以花些錢享受一番，擺脫煩惱。

愛情運：★★☆☆☆

有什麼話就直接告訴另一半，吞吞吐吐的會讓對方很反感唷！

事業運：★☆☆☆☆

遇到突發事件機率高，容易暴露固執的一面，應聽聽上司和同事的意見才會有進步。

財運：★★★☆☆

注意貪小便宜的心態，易導致因小失大的危機。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：21:00-23:00淺海藍

開運方位：西南方向

天蠍座

多外出走走，是讓今天幸運的重點。

整體運：★★★★☆

感情方面發展迅速，單身的你今天特別有自信而魅力大增。家人關懷倍增，讓自己的內心充滿溫暖，做起事來衝勁十足，能提前完成工作。財運上多留意身邊的小事，能從中挖掘出很不錯的機會。

愛情運：★★★★☆

非常注重穿著打扮，容易讓另一半感到賞心悅目，感情升溫。

事業運：★★★★☆

看似驚險萬分的任務，到了你的手裡卻會變成一樁好事，凡事都較為順利圓滿。

財運：★★★★☆

多與朋友聯絡，會有意外商機。

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：05:00-06:00雪花銀

開運方位：西南方向

射手座

從實際出發。

整體運：★★★☆☆

對金錢的收益比較看重，好高騖遠使理財的精準度有所降低，靜心多觀察反而是權宜之策；善於利用自身優勢，順利完成上司交待的任務；約朋友吃吃火鍋、烤肉類的東西能讓心情放鬆。

愛情運：★★★☆☆

在聚會中有機會認識新朋友，也有互相看對眼的異性朋友，可望發展一段感情。

事業運：★★★★☆

人緣佳，憑藉隨機應變的能力在交際場合如魚得水，有難題只要開口就能得到貴人幫助。

財運：★☆☆☆☆

有經手錢財的機會，但多是過路財神，對於投機財別抱太大希望，純當娛樂就好。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-12:00夕陽橙

開運方位：東北方向

摩羯座

結打得越久，越難解開。

整體運：★★★★☆

兩個人應認真溝通一次，解開他的心結，並告訴他有什麼事可以一起承擔；在上司的指導下，處理客戶的投訴及時又有效，也能讓客戶滿意；長時間單手接聽電話，易引起手肘等處酸痛。

愛情運：★★★☆☆

戀愛運普通，保持笑容、眼神柔和一點，才能讓愛情運加溫。

事業運：★★★★☆

頗受上司器重與賞識，適合奮發進取，突破現狀。

財運：★★★☆☆

今日比較愛錢，對於金錢問題顯得謹慎計較，適合在今日做財務規劃唷！

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：06:00-07:00蕃茄紅

開運方位：東南方向

水瓶座

快樂著他的快樂，幸福著他的幸福。

整體運：★★★☆☆

今天的情緒會受到戀人的影響，因為他的快樂而開心，因為他的悲傷而難過；投資上會出現新的契機，要善於把握；工作中要學會寬容別人的過錯，這樣自己的情緒也沒那麼激動，同事也不會因此產生反感的心理。

愛情運：★★★★☆

有暗戀對象的人戀情可望明朗化；已婚者彼此關懷，並能感受到愛的力量。

事業運：★★☆☆☆

看起來有點反應遲鈍，做起事來慢半拍，動作若不迅速點會直接影響你的績效。

財運：★★★★☆

暗財比較旺，暗財運上大多來自長輩或長者。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-12:00祖母綠

開運方位：東北方向

雙魚座

多注意休息。

整體運：★★★☆☆

借助輕柔的音樂來釋放高度緊張的神經，是你今日最為有效的休閒方式；憑藉對財經資訊的敏銳捕捉，銀行的存款數字有所增加；職場人士亦能圓滿地解決手頭上的工作。

愛情運：★★☆☆☆

今天不是約會的好時機，小心不要聊到彼此都敏感的話題。

事業運：★★★☆☆

上班族加強人際關係，可為事業發展鋪路。

財運：★★★★☆

主動與人合作，你會獲得更多的回報。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：20:00-22:00湖水綠

開運方位：正南方向





