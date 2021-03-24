每日星座運勢／摩羯心懷感恩得好運 投資見好就收
2021-03-24
牡羊座
頗有春風得意的感覺，但不可太過張揚。
整體運：★★★★☆
所謂的「樹大招風」不無道理，工作上雖然有可喜的成績，但謙虛謹慎才能更長久。對理財有獨到的眼光，頗能抓住機遇進行投資。查閱一些有關聯的科技資訊，對判斷投資的方向可起決定性的作用。
愛情運：★★★★☆
魅力四射的一天，異性緣很好，有許多機會跟異性朋友談天喝茶，感情增強。
事業運：★★★★☆
事業運佳，適合做點創意設計、文書計算、研究分析之類的工作，多半會達到不錯的效果。
財運：★★★★☆
能運籌帷幄，合理利用所有的資金，讓每一分錢都能發揮最大的效益。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：8
吉時吉色：05:00-06:00葡萄紫
開運方位：正西方向
金牛座
多聆聽他人的聲音。
整體運：★★★☆☆
價值觀不同會造成個人對待問題的態度不同，試著多用寬容的心去面對與他人在人際關係上的分歧；工作上諸多受阻，需費時應對；熱衷於期貨的投資者可在此日跟著大眾的潮流進行投資。
愛情運：★★★★☆
單身者對異性的主動示意應多留心，有喜歡的對象別錯過戀愛的好機會。
事業運：★★★☆☆
感覺工作有點枯燥，積極性一點點被消磨。打起精神來，享受其中才會有成就感。
財運：★★★☆☆
偏財運較弱，不宜買彩券、樂透。
貴人星座：獅子座
幸運數字：0
吉時吉色：12:00-13:00琉璃銀
開運方位：西北方向
雙子座
多思考，以免做出錯誤判斷。
整體運：★★☆☆☆
感情上，今天處事過於固執，很容易因為一點小事與對方發生摩擦。投資上今天適宜學習觀察，默默地分析研究，才能確保有個良好開端。工作上你的努力難以得到上司的認同，需多反省自我。
愛情運：★★☆☆☆
戀愛中的人在一起的時間增多，易在金錢方面有爭執，少談論這方面的話題方可相安無事。
事業運：★★☆☆☆
似乎找不到讓你勇往直前的目標，內心感到迷惘。千萬別悲觀，調整好心態。
財運：★★★☆☆
錢財來的快去的也快，注意理財。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：9
吉時吉色：10:00-11:00湖水綠
開運方位：西南方向
巨蟹座
財運較低，切忌盲目投資。
整體運：★☆☆☆☆
容易為愛傷感的一天，對舊戀情感到難以釋懷，容易思念舊情人；家庭主婦需特別留意上門拜訪的陌生人，容易引狼入室，遭遇騙子；身邊有人對你伸出援手，但易因自己缺少積極性而喪失提升機會。
愛情運：★★☆☆☆
單身者宜擦亮雙眼，避免爛桃花；已婚者宜平和對待另一半，以免發生爭執。
事業運：★☆☆☆☆
事業運不佳，把嘴巴閉緊一點，少說少錯。另外呢疑心病不要太重了，多包容同事不要去挑剔同事喔！
財運：★☆☆☆☆
破財日，千萬別在今日做出重大財務決策，容易招致大額錢財損失。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：2
吉時吉色：05:00-07:00蘋果綠
開運方位：西北方向
獅子座
痛痛快快地瘋玩，也是一種不錯的減壓方式。
整體運：★★★☆☆
你的愛情五彩繽紛，但異性頻繁對你噓寒問暖反倒使你感覺不真實。財力不敵競爭對手，突出重圍的想法較難實現，另闢蹊徑才會有轉機。上司的高度要求及標準令你幹勁十足，但神經略顯緊繃。
愛情運：★★★☆☆
對另一半有一種難以言喻的無力感。心裡有不滿就與對方好好溝通，生悶氣只會傷身又傷神。
事業運：★★★☆☆
平順安穩，順勢而為易有收穫。如果急於向前衝，會讓你處處碰壁。
財運：★★☆☆☆
財運容易受到外力干擾，有亂花錢的傾向，提醒自己三思而後行，不要花了冤枉錢唷！
貴人星座：雙子座
幸運數字：2
吉時吉色：07:00-08:00冷泉藍
開運方位：東北方向
處女座
細節決定成敗。
整體運：★★☆☆☆
今天一不小心便會暴露自己的粗心大意，惹怒了對方還不自知，過馬路時牽起他的手，會讓他感到溫暖；一成不變的生活激起你對快樂的渴求，做一件沒做過又興趣濃厚的事有助於恢復激情；忘我工作讓你過得相當充實，卻也顯得相當疲憊。
愛情運：★☆☆☆☆
感情濃烈，希望被關心，獲得伴侶的陪伴，但是，與伴侶的默契實在不佳，還需明示。
事業運：★★★☆☆
運勢不錯，工作較順利，但偶爾也會遇到困難，應虛心向長輩、同事請教。
財運：★★☆☆☆
財運多變，賺錢費力，易守不易攻。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：9
吉時吉色：21:00-23:00夕陽橙
開運方位：東南方向
天秤座
工作還是在公司完成便好。
整體運：★★☆☆☆
今天顯得很執著，雖然敬業值得欣賞，但將工作帶回家中，會使緊張的氣氛感染和諧的家庭氛圍，而且特別不適合你；今天很容易發火，話不投機半句多，甚至覺得對方有些多餘；無聊的話不如靜心學習吧，給大腦充電的同時，還會有不錯的收獲。
愛情運：★☆☆☆☆
面對感情難以保持冷靜，易被人牽著鼻子走，隨著別人的情緒起舞，被迷惑的機率高。
事業運：★★☆☆☆
自我意識過強，推諉卸責的心態重。會按自己的意願去做，不聽他人勸阻，遇到困難時，又把過錯歸咎於別人或環境。
財運：★★★☆☆
意氣用事，與人爭小利，會自斷財路喔！
貴人星座：天秤座
幸運數字：3
吉時吉色：12:00-13:00蘑菇灰
開運方位：西南方向
天蠍座
感情困擾多，應把重心放在其他事務上。
整體運：★★★☆☆
今天談感情易受挫，全身心投入到工作中反而能有所收獲。工作上稍微收斂強勢，特別是與上司溝通時，多表現服從才能讓工作更順利。財運佳，對現金交易特別有利，適合採取快進快出的賺錢方式。
愛情運：★★☆☆☆
你用心良苦，但一些地方差強人意。愛對方，卻往往忘記也要愛對方身邊親近的人。首先要贏得廣泛的人緣，然後才容易贏得對方的真心。
事業運：★★★☆☆
凡事別老是去做無謂的過度讓步，你的付出和寬宏大量換來的只會是對方幼稚的自得其樂。
財運：★★★★☆
財運頗優，生意人多與老客戶聯繫，有機會談成一筆大生意。
貴人星座：獅子座
幸運數字：8
吉時吉色：14:00-15:00芥末黃
開運方位：東南方向
射手座
應該從不同角度去思考問題。
整體運：★★★★☆
很不能理解他的一些想法，認為那樣的想法不但沒營養，又會影響感情的進展；別一味的反駁，試著從他的角度去設想。工作中有點固執己見，妄下定論；虛心聽取別人的意見，對工作和人和都會有幫助。不要輕易相信網友的話，更不要和網友單獨見面！
愛情運：★★★☆☆
渴望著浪漫，只是被動的態度會讓你毫無進展。用親切的態度去與情人相處吧！
事業運：★★★☆☆
今日的事業運好壞參半，壞的地方就是感覺有點辛苦，好的地方就是有做就有得！
財運：★★★★☆
可做一些短期投資，會有不錯的收穫。
貴人星座：雙子座
幸運數字：3
吉時吉色：16:00-18:00冷泉藍
開運方位：東南方向
摩羯座
心懷感恩，可得好運。
整體運：★★★★★
今天的表現很受上司賞識，但也別忘了提及同事們的幫忙，這樣不但給長官留下更好的印象，也會得到同事的肯定。投資機會很多，要善於把握並加以分析。朋友的約會不可推託，可望從交談中收集到有用的資訊。
愛情運：★★★★☆
單身者有機會收到異性朋友的禮物，有機會擦出愛情火花；有伴侶者感情融洽，易產生共鳴。
事業運：★★★★★
今日是個挑戰的日子，八成會忙碌異常，雖然有被困住的跡象，只要秉持良好的耐力，不難突破困境。積極點，什麼事都難不倒你！
財運：★★★★☆
財運還不錯！投資者宜見好就收，莫貪心，免得進進出出一場空。
貴人星座：天秤座
幸運數字：8
吉時吉色：09:00-11:00古銅青
開運方位：西北方向
水瓶座
運勢平穩的一天。
整體運：★★★☆☆
工作上有外出機會，別只顧著觀光，以免遺忘重要的工作任務。戀愛中的人有機會接觸戀人的摯友，要表現成熟大方點，對你的感情有助益。資金周轉會出現吃緊的情況，可向父母求助解燃眉之急。
愛情運：★★★★☆
有伴侶者能坐下來好好溝通，遇事多能解決；單身者與性格迥異的異性特別有緣。
事業運：★★☆☆☆
上級下達給你新的任務，對你而言會感覺有點難度，甚至會認為上司是在故意針對你。如果你能認真對待，這將是表現能力的好機會。
財運：★★★☆☆
在錢財上能收能放，才能不斷增多。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：5
吉時吉色：19:00-20:00薰衣草紫
開運方位：東南方向
雙魚座
賺錢容易守錢難。
整體運：★★★★☆
朋友紛紛有了另一半，你也不禁希望擺脫單身的生活，想法強烈的你今天就有很強的桃花運哦！將更多的心思花在投資上，正財運平平，但偏財運卻很不錯；學生族今天的考運佳，能在考試中獲得不錯的成績。
愛情運：★★★★☆
戀愛中的人約會、互動的時間較多，主動安排約會場所、營造浪漫氣氛，可討戀人歡心。
事業運：★★★☆☆
事業運普通，沒有什麼大變化，步調略為緩慢，適合從事動腦又不費力的工作。
財運：★★★☆☆
金錢有進有出的一天，用平常心看待，得失心不要太重。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：4
吉時吉色：21:00-23:00蘭花紫
開運方位：正南方向
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