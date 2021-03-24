每日星座運勢／摩羯心懷感恩得好運 投資見好就收

2021-03-24

牡羊座

頗有春風得意的感覺，但不可太過張揚。

整體運：★★★★☆

所謂的「樹大招風」不無道理，工作上雖然有可喜的成績，但謙虛謹慎才能更長久。對理財有獨到的眼光，頗能抓住機遇進行投資。查閱一些有關聯的科技資訊，對判斷投資的方向可起決定性的作用。

愛情運：★★★★☆

魅力四射的一天，異性緣很好，有許多機會跟異性朋友談天喝茶，感情增強。

事業運：★★★★☆

事業運佳，適合做點創意設計、文書計算、研究分析之類的工作，多半會達到不錯的效果。

財運：★★★★☆

能運籌帷幄，合理利用所有的資金，讓每一分錢都能發揮最大的效益。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：05:00-06:00葡萄紫

開運方位：正西方向

金牛座

多聆聽他人的聲音。

整體運：★★★☆☆

價值觀不同會造成個人對待問題的態度不同，試著多用寬容的心去面對與他人在人際關係上的分歧；工作上諸多受阻，需費時應對；熱衷於期貨的投資者可在此日跟著大眾的潮流進行投資。

愛情運：★★★★☆

單身者對異性的主動示意應多留心，有喜歡的對象別錯過戀愛的好機會。

事業運：★★★☆☆

感覺工作有點枯燥，積極性一點點被消磨。打起精神來，享受其中才會有成就感。

財運：★★★☆☆

偏財運較弱，不宜買彩券、樂透。

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：12:00-13:00琉璃銀

開運方位：西北方向

雙子座

多思考，以免做出錯誤判斷。

整體運：★★☆☆☆

感情上，今天處事過於固執，很容易因為一點小事與對方發生摩擦。投資上今天適宜學習觀察，默默地分析研究，才能確保有個良好開端。工作上你的努力難以得到上司的認同，需多反省自我。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中的人在一起的時間增多，易在金錢方面有爭執，少談論這方面的話題方可相安無事。

事業運：★★☆☆☆

似乎找不到讓你勇往直前的目標，內心感到迷惘。千萬別悲觀，調整好心態。

財運：★★★☆☆

錢財來的快去的也快，注意理財。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-11:00湖水綠

開運方位：西南方向

巨蟹座

財運較低，切忌盲目投資。

整體運：★☆☆☆☆

容易為愛傷感的一天，對舊戀情感到難以釋懷，容易思念舊情人；家庭主婦需特別留意上門拜訪的陌生人，容易引狼入室，遭遇騙子；身邊有人對你伸出援手，但易因自己缺少積極性而喪失提升機會。

愛情運：★★☆☆☆

單身者宜擦亮雙眼，避免爛桃花；已婚者宜平和對待另一半，以免發生爭執。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，把嘴巴閉緊一點，少說少錯。另外呢疑心病不要太重了，多包容同事不要去挑剔同事喔！

財運：★☆☆☆☆

破財日，千萬別在今日做出重大財務決策，容易招致大額錢財損失。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：05:00-07:00蘋果綠

開運方位：西北方向

獅子座

痛痛快快地瘋玩，也是一種不錯的減壓方式。

整體運：★★★☆☆

你的愛情五彩繽紛，但異性頻繁對你噓寒問暖反倒使你感覺不真實。財力不敵競爭對手，突出重圍的想法較難實現，另闢蹊徑才會有轉機。上司的高度要求及標準令你幹勁十足，但神經略顯緊繃。

愛情運：★★★☆☆

對另一半有一種難以言喻的無力感。心裡有不滿就與對方好好溝通，生悶氣只會傷身又傷神。

事業運：★★★☆☆

平順安穩，順勢而為易有收穫。如果急於向前衝，會讓你處處碰壁。

財運：★★☆☆☆

財運容易受到外力干擾，有亂花錢的傾向，提醒自己三思而後行，不要花了冤枉錢唷！

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：07:00-08:00冷泉藍

開運方位：東北方向

處女座

細節決定成敗。

整體運：★★☆☆☆

今天一不小心便會暴露自己的粗心大意，惹怒了對方還不自知，過馬路時牽起他的手，會讓他感到溫暖；一成不變的生活激起你對快樂的渴求，做一件沒做過又興趣濃厚的事有助於恢復激情；忘我工作讓你過得相當充實，卻也顯得相當疲憊。

愛情運：★☆☆☆☆

感情濃烈，希望被關心，獲得伴侶的陪伴，但是，與伴侶的默契實在不佳，還需明示。

事業運：★★★☆☆

運勢不錯，工作較順利，但偶爾也會遇到困難，應虛心向長輩、同事請教。

財運：★★☆☆☆

財運多變，賺錢費力，易守不易攻。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：21:00-23:00夕陽橙

開運方位：東南方向

天秤座

工作還是在公司完成便好。

整體運：★★☆☆☆

今天顯得很執著，雖然敬業值得欣賞，但將工作帶回家中，會使緊張的氣氛感染和諧的家庭氛圍，而且特別不適合你；今天很容易發火，話不投機半句多，甚至覺得對方有些多餘；無聊的話不如靜心學習吧，給大腦充電的同時，還會有不錯的收獲。

愛情運：★☆☆☆☆

面對感情難以保持冷靜，易被人牽著鼻子走，隨著別人的情緒起舞，被迷惑的機率高。

事業運：★★☆☆☆

自我意識過強，推諉卸責的心態重。會按自己的意願去做，不聽他人勸阻，遇到困難時，又把過錯歸咎於別人或環境。

財運：★★★☆☆

意氣用事，與人爭小利，會自斷財路喔！

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：12:00-13:00蘑菇灰

開運方位：西南方向

天蠍座

感情困擾多，應把重心放在其他事務上。

整體運：★★★☆☆

今天談感情易受挫，全身心投入到工作中反而能有所收獲。工作上稍微收斂強勢，特別是與上司溝通時，多表現服從才能讓工作更順利。財運佳，對現金交易特別有利，適合採取快進快出的賺錢方式。

愛情運：★★☆☆☆

你用心良苦，但一些地方差強人意。愛對方，卻往往忘記也要愛對方身邊親近的人。首先要贏得廣泛的人緣，然後才容易贏得對方的真心。

事業運：★★★☆☆

凡事別老是去做無謂的過度讓步，你的付出和寬宏大量換來的只會是對方幼稚的自得其樂。

財運：★★★★☆

財運頗優，生意人多與老客戶聯繫，有機會談成一筆大生意。

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：14:00-15:00芥末黃

開運方位：東南方向

射手座

應該從不同角度去思考問題。

整體運：★★★★☆

很不能理解他的一些想法，認為那樣的想法不但沒營養，又會影響感情的進展；別一味的反駁，試著從他的角度去設想。工作中有點固執己見，妄下定論；虛心聽取別人的意見，對工作和人和都會有幫助。不要輕易相信網友的話，更不要和網友單獨見面！

愛情運：★★★☆☆

渴望著浪漫，只是被動的態度會讓你毫無進展。用親切的態度去與情人相處吧！

事業運：★★★☆☆

今日的事業運好壞參半，壞的地方就是感覺有點辛苦，好的地方就是有做就有得！

財運：★★★★☆

可做一些短期投資，會有不錯的收穫。

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：16:00-18:00冷泉藍

開運方位：東南方向

摩羯座

心懷感恩，可得好運。

整體運：★★★★★

今天的表現很受上司賞識，但也別忘了提及同事們的幫忙，這樣不但給長官留下更好的印象，也會得到同事的肯定。投資機會很多，要善於把握並加以分析。朋友的約會不可推託，可望從交談中收集到有用的資訊。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會收到異性朋友的禮物，有機會擦出愛情火花；有伴侶者感情融洽，易產生共鳴。

事業運：★★★★★

今日是個挑戰的日子，八成會忙碌異常，雖然有被困住的跡象，只要秉持良好的耐力，不難突破困境。積極點，什麼事都難不倒你！

財運：★★★★☆

財運還不錯！投資者宜見好就收，莫貪心，免得進進出出一場空。

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：09:00-11:00古銅青

開運方位：西北方向

水瓶座

運勢平穩的一天。

整體運：★★★☆☆

工作上有外出機會，別只顧著觀光，以免遺忘重要的工作任務。戀愛中的人有機會接觸戀人的摯友，要表現成熟大方點，對你的感情有助益。資金周轉會出現吃緊的情況，可向父母求助解燃眉之急。

愛情運：★★★★☆

有伴侶者能坐下來好好溝通，遇事多能解決；單身者與性格迥異的異性特別有緣。

事業運：★★☆☆☆

上級下達給你新的任務，對你而言會感覺有點難度，甚至會認為上司是在故意針對你。如果你能認真對待，這將是表現能力的好機會。

財運：★★★☆☆

在錢財上能收能放，才能不斷增多。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：19:00-20:00薰衣草紫

開運方位：東南方向

雙魚座

賺錢容易守錢難。

整體運：★★★★☆

朋友紛紛有了另一半，你也不禁希望擺脫單身的生活，想法強烈的你今天就有很強的桃花運哦！將更多的心思花在投資上，正財運平平，但偏財運卻很不錯；學生族今天的考運佳，能在考試中獲得不錯的成績。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人約會、互動的時間較多，主動安排約會場所、營造浪漫氣氛，可討戀人歡心。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，沒有什麼大變化，步調略為緩慢，適合從事動腦又不費力的工作。

財運：★★★☆☆

金錢有進有出的一天，用平常心看待，得失心不要太重。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：21:00-23:00蘭花紫

開運方位：正南方向





