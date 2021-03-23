每日星座運勢／金牛事業聽前輩意見 逛網站有驚喜

2021-03-23

牡羊座

運勢起伏，心態要擺得穩當才好。

整體運：★★★☆☆

與異性約會讓你興奮異常，但對方卻姍姍來遲，讓你的好心情瞬間縮水不少。工作上需打起精神來，把百分之百的熱情都投入到工作中；此刻上司正在悄悄留意著你的一舉一動，對你日後的工作發展有很大的影響。

愛情運：★★☆☆☆

遇到討厭的人，趁今天快狠準的拒絕他吧！

事業運：★★★☆☆

顯得懶散，有放縱自我的傾向；多提醒自己，不積極的態度會讓你失去不少商機。

財運：★★★★☆

對金錢的敏銳度顯得較高，偏財運也不錯，可以玩玩樂透或是購買短線股。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：06:00-08:00象牙白

開運方位：西南方向

金牛座

保持競爭力，捨棄得失心。

整體運：★★☆☆☆

今天容易被別人的一句話激怒，因為別人一句無心的話就影響一天的好心情很不值哦。戀愛中的人有機會收到對方寄來的禮物，欣喜之餘也要記得回饋對方。財運不錯，銷售人員會有不錯的銷售業績。

愛情運：★☆☆☆☆

有遊戲愛情的傾向，要小心反被對方玩弄。有伴侶者感情問題頻起，宜請第三方調解。

事業運：★☆☆☆☆

事業運比較背，原因大多來自於腦袋瓜不清楚，負面的情緒佈滿在你腦海中，還是撇開成見，聽聽前輩的意見吧！

財運：★★★★☆

沒事逛逛網站，會有驚喜喔。

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：05:00-07:00櫻桃紅

開運方位：西南方向

雙子座

情緒低落，有種逃避的想法。

整體運：★☆☆☆☆

遇到曾傷害過自己的人會產生逃避心理，而這樣做反而會讓自己更難過，不妨大方一點，笑著告訴對方你過得很好。工作上會出現溝通不良而產生誤會的情形，所以面見客戶的話最好能親自接見，以免傳達錯誤。

愛情運：★☆☆☆☆

面對感情態度不太好，說話強勢，小心放狠話而造成伴侶間的關係緊張。

事業運：★★☆☆☆

事業運不太穩定，忙碌中難免心浮氣躁了點，要平心靜氣的用客觀角度處理事情。

財運：★☆☆☆☆

散財之日，一出門就會化身成散財童子，不如拿點錢做做人情或是購物好滿足物慾。

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：21:00-23:00芙蓉晶粉

開運方位：正西方向

巨蟹座

今天心緒不寧，容易被外界因素影響自己的判斷。

整體運：★★☆☆☆

感情投入很多，收效卻不明顯，不要將責任歸咎於對方，也得在自己身上找找原因。理財會遇到突發狀況，喜憂參半，是考驗自己應變能力的時候。工作中會遇到小挫折，克制自己的情緒，不要受其影響。

愛情運：★★☆☆☆

單身者有機會在工作應酬中結識投緣的異性朋友；已婚者易獲得另一半的關心。

事業運：★★☆☆☆

不妨暫時性的將工作方法進行一下調整，讓自己工作起來有種不一樣的感覺。

財運：★★★☆☆

在大筆金錢運轉的前夕，多搜集資訊，偷懶下草率做的決定是挺危險的唷。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：06:00-08:00可可棕

開運方位：正西方向

獅子座

經歷了風雨的彩虹最美。

整體運：★★★★★

無論有什麼風波，兩人一起面對、奮鬥，經歷過風雨磨練的愛情，能讓彼此加倍珍惜；投資進帳上頗為可觀，但不宜過於張揚，不然請客的花費會相當可觀；作為主管的你，工作之餘收起嚴肅的面孔，會讓下屬更願意接近你。

愛情運：★★★★★

愛情貴人運強，單身者有機會因朋友介紹而結識彼此心儀的對象；有伴侶者相處愉快。

事業運：★★★★☆

事業運佳，適合做點創意設計、文書計算、研究分析型的工作，多半會達到不錯的效果。

財運：★★★★☆

為賺錢而忙碌的一天。財運很不錯，出門在外容易遇到有頭有臉的有錢人，特別有利於在外洽商。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：16:00-18:00芙蓉晶粉

開運方位：正西方向

處女座

順勢而為，謀求發展。

整體運：★★★★☆

今天適合對自我形象做個鮮亮的改變，可以提高旁人對你的關注，優秀異性主動接近你的機率必會高很多；財運亨通，投資時能得到貴人的指點，幫助你找到投資的方向；工作、學習上生機勃勃，全心全意的投入可讓你向奮鬥目標邁進一大步。

愛情運：★★★★☆

異性緣很不錯。單身者在赴約時，除了帶上禮物外，也別忘了展現你的真誠與微笑。

事業運：★★★★☆

追求成功的慾望強烈，再小的機會也能好好把握，宜適時表現一番。

財運：★★★☆☆

分散投資容易散財，適合做長遠規劃。

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：21:00-23:00白鋼銀

開運方位：西北方向

天秤座

注意自己的儀表，給人留下好印象。

整體運：★★★★☆

今天在感情上有小分歧，不要忽略了戀人的感受，心平氣和地溝通，才能讓幸福指數增加。工作上運氣不錯，出門可遇見貴人，中途若發生困難，能得到旁人的無私相助。頗有偏財運，不妨買樂透碰碰運氣。

愛情運：★★★☆☆

戀愛平和日，有些許外力的小干擾，不妨放對方自由一天吧！

事業運：★★★★☆

吉星高照，特別是從事文職或者創作行業的人士，心思敏銳，有升職加薪的可能。業務工作者應加強和老客戶互動，可有不錯的斬獲。

財運：★★★★☆

保持樂觀的心態，偏財就容易走近你了！

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：20:00-22:00金桔綠

開運方位：正南方向

天蠍座

工作上順風順水，心情顯得無比暢快。

整體運：★★★☆☆

今天內心平和，乾淨、剔透，沒有太多煩擾的雜質，使你感覺悠然自得。投資上勤勉、謹慎，想法卻受到許多規則的束縛，若能打破僵局，則能發揮所長。工作上與長輩溝通融洽，很容易得到好的指引，易有絕佳表現。

愛情運：★★★☆☆

易得到伴侶的支持與照顧，讓你感到幸福；戀愛中的人別整日黏在一起，容易起爭執。

事業運：★★★★☆

工作中有機會帶領新人，扮演領導者的角色，並且能得到大家的擁護。

財運：★★★☆☆

財運不錯，已經開始為日後的投資做規劃，記得要多聽聽有經驗人士的意見。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：15:00-17:00桐花白

開運方位：正西方向

射手座

處理好人際關係是今天要做好的功課。

整體運：★★☆☆☆

顯得慷慨大方，對他人的委託多會爽快應允，但運勢不佳，輕言允諾易惹麻煩，即使是好朋友的請求，也應視實際情況做出回應，以免給人留下信口開河的印象。抽些時間瞭解伴侶的心思，你的言行對方都很在意喔！

愛情運：★★☆☆☆

因積怨太久，在伴侶面前會突然動怒，讓對方不知所措，兩人的關係易發生突變。

事業運：★★★☆☆

看問題不夠全面，易花過多精力在某一個細節上。遇到問題時多和他人商討，將能避免疏漏的出現。

財運：★★★☆☆

賺錢時務必耐著性子，否則努力恐化為烏有。

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：06:00-08:00玉米黃

開運方位：西南方向

摩羯座

細節很重要。

整體運：★★★☆☆

今天另一半容易從你貼心的小動作中發現你細心的一面，對你也會產生更深的愛意。店舖經營者展現熱情的態度，有利於多筆生意的成交。服務行業的從業者，你的微笑能獲得顧客的好評。

愛情運：★★★☆☆

感情平順，有時間多陪另一半散散步，買些小禮物表示你的心意，對方會很感動。

事業運：★★★☆☆

對上司的安排易產生不滿情緒。有意見宜好好溝通，別讓上司下不了台，小心因此讓你的工作難以開展。

財運：★★★☆☆

對於不熟悉的領域，可別斥資投入唷！

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：12:00-13:00瑪瑙黑

開運方位：東南方向

水瓶座

大膽表達自己的想法。

整體運：★★★★☆

險些錯過得來不易的緣份，因而顯得十分謹慎，唯恐再次失去；財富積累有了明顯的突破，今天是個出手的好機會哦！學習興趣倍增，效果自然顯著，願意幫助你的人也是大有人在。

愛情運：★★★☆☆

今日很適合精神交流，多點噓寒問暖，讓情人感動一下吧！

事業運：★★★★★

事業運不錯，能夠逐步完成計劃，有時間的話，也可跟同事好好互動一下。

財運：★★★☆☆

今天你在投資過程中容易產生懈怠的心態，過於鬆弛的情緒會讓你無法專心一意的投入。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：05:00-07:00金桔綠

開運方位：東北方向

雙魚座

工作時思想應集中，受干擾會讓失誤不斷。

整體運：★★★☆☆

今天情感上比較主動，一些甜蜜的事情讓你有點樂不思蜀；不過在工作中沉浸於甜蜜回想卻造成做事效率低，進度可能無法按預期時間完成，千萬不要因私忘公哦。投資者手上的金融類投資可繼續持有。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人關係發展平順；單身者在家人的有心撮合下，有機會與不錯的異性結識！

事業運：★★☆☆☆

面對客戶或參加面試時會出現考驗專業能力的情形，會面前要事先準備預想對方可能問到的專業問題並想好解答方法。

財運：★★★☆☆

今天你金錢的流失，大多是受最親密的伴侶或家人所牽連的。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：09:00-10:00玉髓紅

開運方位：東南方向





