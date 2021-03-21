每日星座運勢／處女易成為矚目焦點 財運快速進出

2021-03-21

牡羊座

誠懇是好的生活態度。

整體運：★★★☆☆

選擇電話與對方聯繫，你們的溝通會更加順暢；學生族在與家人互動的過程中會有人提及你弱勢的功課，讓你陷入尷尬處境；財運平順，娛樂懂得節制，並無大的支出。

愛情運：★★☆☆☆

夫妻感情不太穩定，容易發生爭吵事件，別表現出強勢，彼此多包容。

事業運：★★★☆☆

對周圍人的要求嚴苛，稍有不滿就容易發脾氣，批評他人，對你的人際關係很不利唷！

財運：★★★☆☆

有借有還，再借不一定有還，錢借出之前想清楚後果。

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：04:00-06:00深海藍

開運方位：正南方向

金牛座

今日運勢順遂，心平氣和。

整體運：★★★★☆

單身者今天心境平和，比平常多了幾分柔情，與異性相處時也多了幾分味道，魅力大增。財運上今天容易受到外界誘惑，有瘋狂購物的念頭，小心透支。今天適合為自己的生活制定計劃，或是對自己的目標進行思考。

愛情運：★★★★☆

想戀愛的單身者不宜把要求設得過高，容易錯失好姻緣，有戀愛機會可要好好把握。

事業運：★★★★☆

精力旺盛，有利於新計劃的執行，若能接受不同的意見，成功的機會更大。

財運：★★★☆☆

錯誤的決定只會讓你陷入困局，煩惱不斷。步步為營，可使困境得到舒緩。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：17:00-18:00珊瑚橙

開運方位：西南方向

雙子座

與人交流的機會多，會接觸到各種類型的人。

整體運：★★★★☆

今天有機會發揮溝通才能，期間會遇到脾氣古怪的人，雖然讓你有些莫名其妙，但對方的一言一行對你也頗有好的影響。單身者與個性獨特的異性擦出愛情火花的機率高，想戀愛還需多了解對方。

愛情運：★★★☆☆

約會不需要太費心思，與對方到公園散散步、到小吃店品嘗美食，同樣能感受到濃情蜜意。

事業運：★★★☆☆

顯得無精打采，不過，一有好玩的事馬上又活力十足，讓人摸不著頭緒。

財運：★★★★★

有中獎、得禮金、分紅、收紅包的機會。當有意外收穫時，不妨拿一點出來請客、行善。

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：20:00-22:00薔薇粉

開運方位：正南方向

巨蟹座

有得也有失，內心易滿足。

整體運：★★★★☆

單身者有機會接觸異性，能得異性幫助，但多為工作往來，戀愛機會不多；戀愛中的人有機會進行甜蜜約會，若能多聽聽對方的意見，更能討對方歡心。財運旺盛，與異性客戶較投緣，易達成交易。

愛情運：★★★☆☆

覺得越來越不了解情人的想法，感情有所停滯。別著急，多與對方聊聊心事會有所改善。

事業運：★★★★☆

與人交流互動的慾望強烈，在溝通中讓你體會到團體的力量是多麼強大，收穫頗多！

財運：★★★★☆

借出的款項可望回收，還有機會收到禮物。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：09:00-10:00脆梅青

開運方位：東南方向

獅子座

尊重他人也是尊重自己。

整體運：★★★☆☆

當著眾人面前責罵自己的配偶，會讓他顏面盡失，對你也產生怨恨，感情易出現危機；應酬時不宜喝太多酒，容易失態並因此降低在他人心目中的好感程度；今天上班的朋友可得到一份豐厚的補助。

愛情運：★☆☆☆☆

夫妻感情有不和的傾向，外界干擾很多，在心浮氣躁之下，不宜處理感情問題。

事業運：★★★★☆

外界助力很強，喜歡與人群接觸者，特別容易在與人互動中感受到快樂。

財運：★★★☆☆

較惜財，能腳踏實地的做好理財規劃。

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：13:00-14:00夕陽橙

開運方位：正西方向

處女座

易成為眾人矚目的焦點，很有優越感。

整體運：★★★★★

平時不太熟悉的人都會主動地向你示好，讓你有點意外的興奮。已婚者也能靜下心來與另一半促膝談心，對家庭的未來充滿信心，共同描繪生活的藍圖。找一些有關證券的訊息看看，為下一輪的投資做好準備。

愛情運：★★★★☆

對週遭的異性容易產生好奇心，有擦出火花的機緣。

事業運：★★★★★

精力旺盛，有利推行新計劃，若能接受不同的意見，成功的機率會更大。

財運：★★★★☆

財運還不錯，可是卻有快速進出的跡象，想要周轉金錢、討債的人，快利用今天的吉運，只要勇於開口多能心想事成！

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：20:00-22:00淺海藍

開運方位：西北方向

天秤座

比較幸運的一天。

整體運：★★★★☆

今天你很善解人意，也很樂於對他人施以幫助，令你的人氣迅速上升；晚上可約情人到健身房活動筋骨；財運頗旺，學生族可望透過他人的介紹獲得一份兼職，上班族則可望獲得外快。

愛情運：★★★☆☆

適合獨處，享受一個人的快樂生活，即使一個人在街上閒逛，也會感覺很愜意。

事業運：★★★★☆

能以輕鬆的態度面對突如其來的變故，讓原本複雜的事情變得簡單了許多。

財運：★★★★★

哇！這麼棒的財運真令人羨慕，正財大於偏財，是個一分耕耘三分收穫的一天。

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：19:00-20:00檸檬綠

開運方位：正北方向

天蠍座

留意身心健康是關鍵。

整體運：★★★☆☆

約會、應酬是今天的主調，朋友相聚不亦樂乎，也讓你大飽了口福，不過，嘴巴過癮了，胃卻要受折騰，隨身攜帶有助消化的食物或藥物是明智之舉。感情會有小小波動，多是因為聽信旁人的讒言，不信任另一半所造成。

愛情運：★★☆☆☆

情人有時候會表現得漫不經心，但千萬別因此而跟情人發生爭執，小心小摩擦被激化喔！

事業運：★★★☆☆

精神不太集中，容易受到外界事物的影響，時刻提醒自己，不要分心才好。

財運：★★★★☆

小有偏財運，財運雖然有些不穩定，然今日有利於尋找新的財路，改變賺錢的方式！

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：23:00-24:00朝霞紅

開運方位：東南方向

射手座

將事情簡單化，心情會快樂許多。

整體運：★★★★☆

對情人你不太放心，要試著信任對方，兩情相悅不是要背負精神枷鎖，而更多的是要享受被疼愛的感覺。有機會在家會友，給來家中拜訪的親友準備一份特別的見面禮，能促進雙方感情的交流。

愛情運：★★★☆☆

如何正確表達情感是重要的課題，過於隨性容易給人不可靠的感覺喔！

事業運：★★★★☆

優點容易被關注，易成為身邊人學習的對象，並且常獲得他人的讚揚，很有滿足感。

財運：★★★★☆

宜運用良好的社交手腕來開創財源，特別有利於公眾人物、知名人士。

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：09:00-10:00秋葵綠

開運方位：正西方向

摩羯座

得了面子失了裡子。

整體運：★★★☆☆

今天比較拉不下臉，不肯在對方面前承認自己犯下的錯誤，小心因此與戀人進入冷戰；理解能力增強，他人傳授的知識能夠很快的收為己用；財運頗旺，收集的訊息大為合用，投資收益不錯。

愛情運：★☆☆☆☆

追求愛情容易四處碰壁的一天，別想著談情說愛了，好好享受獨處時光會更自在。

事業運：★★★☆☆

由於受到矛盾心理的煎熬而讓手中的事有停滯不前的現象，適時調整好情緒才好。

財運：★★★★★

財運暢通無阻，想要周轉金錢、討債的人，趕快利用今天的吉運吧，只要勇於開口，大多能心想事成！

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：20:00-22:00桐花白

開運方位：正西方向

水瓶座

別把健康不當回事，要有正常的作息時間。

整體運：★★★☆☆

雖然是休息日，但也不宜玩通宵，這對身體沒好處。已婚者晚上要早點回家，不然另一半會產生不滿的情緒，與其吵吵鬧鬧，還不如防患於未然。可以適當地買點保健品進補，對增加身體營養的吸收有促進作用。

愛情運：★★★☆☆

夫妻之間別吝嗇付出與表達愛意；單身者別為了追求一時的歡娛而放縱自己。

事業運：★★★☆☆

有機會成為核心人物，同時也身負重任，除了好好表現外，還得小心應付！

財運：★★★★☆

金錢上有支援者。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：19:00-21:00翡翠綠

開運方位：正北方向

雙魚座

甩開精神包袱，好好休息的日子。

整體運：★★★☆☆

愛情運較差，戀人之間不宜整天膩在一起，給彼此留一些自由的空間，既能避免發生口角，又能讓雙方心情愉快。購物運一般，少到商場閒逛，小心禁不住誘惑而買回一堆東西，在不知不覺中超支。

愛情運：★★☆☆☆

在另一半面前不用偽裝自己，把內心的苦悶和對方說說吧，對方會給你溫暖的力量喔！

事業運：★★★★☆

表現熱情大方，看到身邊的人有困難就會伸出援手，很受歡迎，人際關係和諧。

財運：★★★☆☆

小心因猶豫不決而與財神擦肩而過。

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-11:00遠洋藍

開運方位：西北方向





