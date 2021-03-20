每日星座運勢／射手有不錯求職機會 別在家耗時間
2021-03-20
牡羊座
升溫的過程並不長，耐心一點就好。
整體運：★★★☆☆
積極性大大加強，個人能力也在一定的基礎上得到提高，因而獲得長輩的照顧。具備賺錢的本領還得有守錢的本事，合理支配錢財就是理財的關鍵，家人在這方面給予的幫助不容小覷。
愛情運：★★★☆☆
已婚者有較多的時間與另一半在一起，可以共同回憶之前的美好時光，為戀情加溫！
事業運：★★★☆☆
收穫頗多，有機會接手新的、更有挑戰性的任務，正是發揮才能的時候，加油！
財運：★★★★☆
有摸獎抽獎的機會，中獎的機率比較高。另外，還會有收受重禮的機會。
貴人星座：獅子座
幸運數字：6
吉時吉色：19:00-21:00蘋果綠
開運方位：正東方向
金牛座
心情愉悅，好運降臨。
整體運：★★★★☆
有沒有風度決定今天有沒有好運氣。待人接物有風度者，即使做錯一些事也能獲得諒解；風度不佳者，話說得再好也難得他人好感。單身者有機會與一起出遊的夥伴，發展成為戀人。學生族有做兼職的機會，賺取不少零用錢。
愛情運：★★★★☆
已婚者雖然會發生小吵小鬧，但能快速和好；單身者有異性主動示愛，注意把握！
事業運：★★★☆☆
平穩中求進步，不要太過閒散也不必太過緊張，一切循序漸進即可。
財運：★★★☆☆
在大筆錢財上一擲千金，導致錢財流失較快。
貴人星座：獅子座
幸運數字：9
吉時吉色：12:00-13:00秋葵綠
開運方位：東南方向
雙子座
有點懶散的一天，各方面運勢差強人意。
整體運：★★★☆☆
情緒欠佳，因此思緒也跟著遲鈍起來，一副懶洋洋的樣子，喜歡一個人獨處。對平時熟悉的事情最好也要思前想後，按部就班則難以應對突發狀況。多與家人相處，會讓你感受到親情的溫暖，排解心中的鬱悶情緒。
愛情運：★★☆☆☆
單身者戀愛的慾望強烈，即使是很普通的一次約會也能讓你找到樂趣與刺激。
事業運：★★☆☆☆
自我意識強烈，顯得固執，容易感受到周圍人的冷眼，虛心一些才能扭轉局勢。
財運：★★★☆☆
經濟上有各種細小瑣碎的支出，帳單上記的密密麻麻。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：1
吉時吉色：14:00-15:00乳酪白
開運方位：正北方向
巨蟹座
今日好運相伴。
整體運：★★★★☆
太過嚴肅會顯得你很冷漠，做一個調皮的表情反而能給心儀對象留下好印象；學生族留意校園裡的公告欄，有機會獲取到一份不錯的兼職；對金錢的嗅覺很敏感，可望在街上拾得意外之財。
愛情運：★★★☆☆
和情人一同出遊或是甜蜜約會的機會都會增加，可以讓自己輕鬆一下。
事業運：★★★★☆
沒有什麼壓力，精神格外清爽，適合與親友聚會，享受溫暖的親情和友情。
財運：★★★★☆
有意外之財，例如：彩券中獎。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：5
吉時吉色：22:00-23:00珍珠白
開運方位：正西方向
獅子座
加強人際關係之日，多進行社交活動，會有不錯的收穫。
整體運：★★★☆☆
單身者在愛情上顯得有些遲緩，不能一昧等待，主動出擊才有希望，以免讓別人捷足先登。社交運良好，參加朋友聚會可以讓對方多介紹一些不同領域的人給你認識，玩得開心的同時能交到不少新朋友。
愛情運：★★★☆☆
不想約會，只想一個人待在家中看電視、看一本好書，可偏偏有異性朋友找上門來喔！
事業運：★★★★☆
運勢很不錯，易得貴人助力，遇到難以處理的事情，可求助於親朋好友。
財運：★★☆☆☆
「明知山有虎，偏向虎山行」的行為，其精神值得讚賞，不過容易引發不可預料的事，使你破財。
貴人星座：天秤座
幸運數字：6
吉時吉色：13:00-15:00秋葵綠
開運方位：東南方向
處女座
神采飛揚，有利談感情。
整體運：★★★★★
今天異性緣佳，風趣幽默的表現為你贏來眾多傾慕的眼光，不要太過自我，順其自然便會有進一步發展的機會。今天可密切關注市場動態，會發現不錯的投資訊息，注意把握。休息時可約朋友一起去郊外踏青，感受一下大自然的美。
愛情運：★★★★☆
戀人之間情到濃時包容性減弱，雙方容易因芝麻小事而傷神傷心；單身者易有美麗邂逅。
事業運：★★★★★
適合與人競爭，主動的提出意見，即便受到質疑也該有信心的去解釋清楚。
財運：★★★★☆
為了金錢而忙碌的一天，財運很不錯，可是必須辛苦耕耘才能獲得。為了賺錢可能需要頻繁的與人社交周旋。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：9
吉時吉色：22:00-24:00翡翠綠
開運方位：東南方向
天秤座
人無完人，亡羊補牢尚不晚矣。
整體運：★★★☆☆
今天錯怪了朋友，多源於自己的疑心病過重，用最有誠意的方式向朋友道歉吧；去書店，點杯咖啡，聽著悠揚的音樂，看一本好書，可望將壞心情通通扔掉；今天的財運不錯哦，股票大漲一波讓你賺得個荷包滿滿，但是不能太貪心，還是見好就收哦。
愛情運：★★★☆☆
已婚者對愛情的需求度較低，與其和另一半待在一起無話可說，不如和好朋友熱鬧開懷。
事業運：★★☆☆☆
長輩對你有諸多要求，感覺有很多雙眼睛都在盯著你，要特別注意自己的言行舉止。
財運：★★★★☆
管理錢財有一套，適合替人管帳、理財。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：1
吉時吉色：13:00-15:00鈦晶金
開運方位：西南方向
天蠍座
藉助第三方的力量，愛情會更順利。
整體運：★★★★★
單身者對心儀的對象遲遲開不了口，何不請朋友作個媒人，在中間穿針引線，有希望得到較為滿意的結果呢。在臥室中擺一盆鮮花，有加強桃花運的作用哦。衣著打扮要光鮮明亮一些，也能為愛情加分。
愛情運：★★★☆☆
單身者展現自信的一面，許多異性主動示愛，有看對眼的對象就趕快行動吧！
事業運：★★★★★
高昂的情緒，讓你看起來活力四射，會有出人意料的出色表現。
財運：★★★★☆
財運不錯，適合默默的賺，暗中處理財務問題，可別輕易洩漏得財的消息，否則錢財露白危險就來。
貴人星座：雙子座
幸運數字：5
吉時吉色：08:00-09:00玉髓紅
開運方位：正北方向
射手座
今天宜行動，可別待在家裡浪費時間。
整體運：★★★★★
感情上一個微笑，一個眼神，對方都能感受到你濃烈的愛意。財運良好，獨特的眼光讓你發現大賺一筆的機會，看準時機，果斷出擊。處於失業中的人今天不妨出去走走，會有不錯的求職機會。
愛情運：★★★★☆
桃花紛飛，已婚者在外容易受到異性誘惑，應加強自控能力；單身者戀愛機會多。
事業運：★★★★★
運勢旺盛，嘴甜心善，易得長輩照顧，有什麼要求都可以提出來，易獲得滿足。
財運：★★★★☆
財運頗優，但花錢海派，錢財進出快速，得來的錢財大多都花在吃喝玩樂上。
貴人星座：射手座
幸運數字：8
吉時吉色：21:00-22:00深茄紫
開運方位：西北方向
摩羯座
嘴甜心善，非常受歡迎。
整體運：★★★★☆
今天你心情愉快，身邊的人也感受到你的善意與熱心，大家都很願意和你在一起，也願意幫助你。應酬較多，金錢上的花費不小，不過，也因此交到許多志同道合的朋友，花點小錢很值得。
愛情運：★★★☆☆
單身者別因感情問題而鬱悶，樂觀自信些；已婚者宜多找些娛樂活動，豐富感情生活。
事業運：★★★★☆
感覺很不錯的一天，各方面都可以做得很好，但要注意把握重點，精力不宜分得太散！
財運：★★★★☆
人際關係圓融者可獲得更多商機。
貴人星座：金牛座
幸運數字：4
吉時吉色：14:00-16:00玫瑰紅
開運方位：西南方向
水瓶座
運勢出現小高潮。
整體運：★★★★★
個人魅力在不知不覺間散發出來，在朋友的介紹下，有人主動敲你的愛情之門；聚財的能力大大增強，錢生錢，金生金；今天你自己的運勢不但能得到提升，你還能成為其他人的大貴人，有機會去成全一些事或人。
愛情運：★★★★☆
桃花運強強滾的日子，今天的你特別容易引來異性的目光，是個光芒四射的日子唷！
事業運：★★★★★
今日頗適合與人競爭，努力的表現自己，運用條理分明的說話方式來表達自己的見解，就很容易受到他人的認同。
財運：★★★★★
有機會因為有權勢的朋友幫助而獲得不錯的額外賺錢機會。
貴人星座：獅子座
幸運數字：4
吉時吉色：09:00-11:00琥珀橙
開運方位：正西方向
雙魚座
身體健康，心情愉快。
整體運：★★★★☆
精神飽滿的一天，與家人在一起的時間較多，彼此關心，其樂融融。有伴侶的人表現出溫柔體貼的一面，彼此坦誠相待，很適合討論未來發展。錢財多用於娛樂休閒，與家人、朋友享受生活樂趣。
愛情運：★★★★★
愛情運不錯，雖然有點被動，可是有機會遇到對你愛慕已久的追求者。
事業運：★★★☆☆
靈感不斷閃現，但貪圖享受，心思多變讓你沒能好好的把握，容易錯過表現的機會！
財運：★★★★☆
有機會中獎、分紅、收到禮物或禮金等。正財部分的收穫多寡，則與先前的努力有關。
貴人星座：金牛座
幸運數字：6
吉時吉色：09:00-10:00湖水綠
開運方位：西南方向
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