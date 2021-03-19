每日星座運勢／雙子工作意見獲採納 善用智慧得財

2021-03-19

牡羊座

運勢不錯，易有貴人相助。

整體運：★★★★☆

今天情緒控制得宜，對另一半多花點心思，雙方能相處愉快。財運方面表現一般，陪朋友打打麻將當作消遣尚可，但不可把得失看得太重，不然會讓自己精神緊張。工作方面，今天適宜商談，會有不錯的結果。

愛情運：★★★☆☆

享受孤單的日子。今日適合獨處，冷靜回想相處上的是是非非，好好自我檢討一番吧！

事業運：★★★★☆

傾向於獨立作業，能在發揮天賦、創意的工作領域有所突破。

財運：★★★☆☆

今日花錢的慾望很大，看到喜歡的東西很難克制不買，如果想省錢，今日就別逛街囉！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：06:00-07:00玫瑰紅

開運方位：正北方向

金牛座

總運不佳。

整體運：★☆☆☆☆

今天對戀人提出新要求，易引起對方的不滿，注意表達的方法，效果會比較好；上班宜早出門，方可避免塞車或其他交通事件；今天荷包盡量看緊一點，碰到朋友借錢也別輕易應允，最好是立下字據，否則將來不易追回。

愛情運：★★☆☆☆

感情生活開始變得平淡，有時也需要找點樂子刺激一下，生活才有激情，感情也會升溫。

事業運：★☆☆☆☆

事業運較不順，本身就已經有點欠缺方向感，再受到壓力時會顯得更緊張，自己得自求多福囉！

財運：★☆☆☆☆

金錢問題多多，有為錢煩惱的跡象，想要守住財富卻又力不從心。

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：09:00-11:00鉑金灰

開運方位：正北方向

雙子座

充滿激情，很有鬥志。

整體運：★★★★★

與伴侶和睦相處，兩人更加融洽，共進晚餐也能增進彼此的感情。今天旺盛的財運和身邊貴人的指點，讓你能在投資市場上大有斬穫。工作上能與同事合作愉快，群策群力之下，讓你大展身手。

愛情運：★★★★☆

有利花心思在生活情趣上，比如：綻放的百合花、曖昧的燈燭等等，在浪漫中感情升溫。

事業運：★★★★☆

今日很適合扮演軍師的角色，提出的意見多能得到同事的肯定和上司的採納。

財運：★★★★☆

善用智慧得財的一天。有點賭運，適合去賭需要分析、計算的活動遊戲，例如：股票、賭馬等等。

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：05:00-06:00琥珀橙

開運方位：東南方向

巨蟹座

與「難過」絕緣！

整體運：★★★☆☆

今天發生的小摩擦反而會令戀愛中的人感情增進不少，對方挑釁的話也別太當真！好財運難得顯露，但多多與人交流會是提升財運的好途徑；課業太繁重也不可馬虎了事，慢工出細活唷！

愛情運：★★★★☆

魅力四射，異性緣很好，有許多機會與異性朋友談天喝茶，單身者要把握住戀愛機會。

事業運：★★★☆☆

人際關係上有易合易離的現象，只要感覺對了馬上一拍即合，但也會因為一句話不中聽而撕破臉。

財運：★★☆☆☆

吃得飽飽睡得飽飽，把財務問題拋諸九霄雲外吧！不要讓現實的財務問題破壞今日的心情！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：08:00-10:00大理石灰

開運方位：正西方向

獅子座

參加聚會談吐幽默，能活躍氣氛。

整體運：★★★☆☆

為了維持好人際關係，稍微取悅一下眾人也沒關係。對遠距離的朋友，不妨多打電話進行溝通，不可因時空的距離而疏遠了對方。若不是急於用的物品，改天再買吧，不然花錢買到劣質商品，心裡會很不舒服。

愛情運：★★★★☆

夫妻關係和諧，彼此關心、支持，家庭裡洋溢著濃濃的溫情；單身者戀愛機率很高。

事業運：★★★☆☆

企圖心強烈，想要表現、證明實力，但越想表現心越急，頻頻發生狀況，收到反效果。

財運：★★☆☆☆

財務上容易出現小狀況，要用保守、理智的態度來處理，以降低風險與損失。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：14:00-15:00寶石藍

開運方位：西南方向

處女座

放棄便也是開始。

整體運：★★☆☆☆

看似已經出局的愛情又會出現轉機，再多給他一點時間，你們的愛情便又會有開始的機會哦！人際關係趨於緊張，略欠圓融，還是拿出點誠意好；今天無法單憑自己的實力獲得更多，需改善工作態度及工作方法才好。

愛情運：★★☆☆☆

另一半顯得有些嘮叨，你可別表現出不耐煩的神情，他是為你好才會嘮叨說你喔！

事業運：★★☆☆☆

在上司面前過於表現，小心讓別人誤以為你愛出風頭。

財運：★★★☆☆

稍有不慎易因官災而破財。

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：08:00-09:00杜鵑粉

開運方位：正東方向

天秤座

易得好運之神眷顧。

整體運：★★★★☆

今天的桃花運很旺盛，有時間到人多的場所轉轉，遇到意中人的機率高。在投資理財上，不要局限在眼前的利益，其實更大的財富還在遠方等著你。在工作中能與同事融洽相處，讓你工作倍感輕鬆。

愛情運：★★★★★

今日機緣一級棒！戀愛中人，快約心上人去郊外踏青、賞月吧！單身者千萬別待在家理，多跟人接觸，就有機會邂逅良緣喔！

事業運：★★★☆☆

事業運不錯，有利放鬆心態，注重工作效率。完成自己的任務後，可以多協助同事唷。

財運：★★★★☆

令人羨慕的財運，有付出三分、得到七分的幸運，對商務、業務、開發工作者的影響較大。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：17:00-19:00大理石灰

開運方位：正西方向

天蠍座

戀情會起小風波。

整體運：★★☆☆☆

一丁點大小的事情不必放在心上，與戀人相處要懂得調和，才能讓感情進展得更為順利。女生有衝動購物的傾向，對財運也會產生不小的影響，適當地控制慾望對留住錢財有所幫助。多看看理財之類的文章，會有不少心得體會。

愛情運：★☆☆☆☆

向心儀的對象發出邀約易被拒絕，千萬別死纏爛打，應表示尊重與理解。

事業運：★★★☆☆

同情心泛濫，出門在外易上當受騙；工作上易遇到挫折，別被困難擊倒。

財運：★★☆☆☆

散財童子附身，守財不易。

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：09:00-11:00燻鮭紅

開運方位：正東方向

射手座

開心的時刻需自己用心製造。

整體運：★★★☆☆

社交運較好，把朋友都請到家中舉辦一個家庭Party，既可以談天說地又可以增進友誼，兩全其美。財運一般，雖然耗費了一些錢財，但也收獲不少。在家中書櫃上擺上一盆綠色的植物，會有提升運氣的效果！

愛情運：★★★★☆

愛情運很不錯，向愛慕的對象放出強力的電波吧，會上演一場轟轟烈烈的戀愛喔！

事業運：★★☆☆☆

工作上易有小狀況發生，必須冷靜應對，對於突發狀況切勿表現得不耐煩。

財運：★★★☆☆

財運不錯，但別因賺大錢四處奔波勞碌而忘了自己的身體健康，身體是革命的本錢喔！

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：17:00-19:00乳酪白

開運方位：正北方向

摩羯座

戀情從一個眼神、一個動作中得以醞釀。

整體運：★★★★☆

今天的工作顯得有些亂了頭緒，制定一個確實可行的目標吧，工作成效才會容易看到；單身的你可經由工作關係邂逅較優秀的異性，一個眼神、一個動作都能成就你將來的幸福哦；財運不佳，草率投資讓你有大虧損，幸好仍存在轉機。

愛情運：★★★★☆

單身者異性緣佳，渴望戀愛者應擦亮雙眼，容易挑選到不錯的對象。

事業運：★★★★☆

有機會表達主見，抓住重點把意思表達清楚就好，說得太多效果反而不好。

財運：★★☆☆☆

今日頻頻動腦，較適合仔細想想該如何賺到錢，但僅止於規劃階段，不宜在今日有大動作！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：09:00-10:00珊瑚橙

開運方位：西北方向

水瓶座

太懶散容易喪失積極性！

整體運：★★☆☆☆

走馬看花式的尋找愛情，不停下腳步深入交往怎能獲得愛情，緣分錯過了再尋找不易！財運欠佳，沒有散財的危險，卻也難逃拮据的狀況，精打細算過生活。工作積極性一般，不太願意主動做事。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者與另一半聚少離多，讓你備感寂寞，多與朋友聚會可讓你的情緒得以穩定。

事業運：★★★☆☆

適合默默做事，少說話、少插手別人的事情，可讓你避免一些不必要的誤會。

財運：★★☆☆☆

與人合作，若功於心計、小氣多計較，易破壞團隊向心力而間接影響自身的利益。

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：21:00-22:00青金石藍

開運方位：東南方向

雙魚座

做好應急措施，才能萬無一失。

整體運：★★★☆☆

單身者有機會在Pub邂逅愛情，但需要一段時間的考驗才能見真情。工作上，有機會接手重要任務，做好事前安排，擬定突發事件的應對策略，才能不負眾望。財運不錯，業務人員有機會簽訂合約、訂單。

愛情運：★★★★☆

適合談情說愛。有暗戀對象者，將平日累積的力量化為信心，勇敢的表達愛意吧！

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，有點悶悶不樂的感覺，不太想工作卻偏偏有一堆事情需要處理，聽點音樂或許能改善情況！

財運：★★★☆☆

置產運氣普普通通，若想藉由投資土地資產來賺取利潤，可要三思而後行啊！

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：06:00-08:00辣椒紅

開運方位：正北方向





