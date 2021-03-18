每日星座運勢／獅子處理好人際關係 把握瞬間靈感

2021-03-18

牡羊座

心潮澎湃，很想熱烈的動起來。

整體運：★★★★★

今天身邊的異性朋友們都非常活躍；再多點勇氣，給自己一些機會。多與家人相處，就能感受到濃濃的親情，幸福的感覺會油然而生。他人向你承諾之事，今日可望兌現。

愛情運：★★★★☆

有伴侶者不妨多主動邀請伴侶去喝喝咖啡，藉機談情說愛一番，可增進彼此的柔情蜜意。

事業運：★★★★☆

今日事業運不錯，工作效率頗高，預定之事多能順利推進並按時、按質、按量完成。

財運：★★★★☆

財運還不錯，對於投資者來說，宜見好就收，切莫貪心，免得進進出出一場空。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：16:00-18:00薔薇粉

開運方位：西北方向

金牛座

情緒有些不穩定。

整體運：★★★☆☆

情緒低沉，會產生一種厭世的感覺，要隨時調整好自己的心態，以樂觀積極的態度面對人生；正在追求異性的朋友會因為對方飄忽不定的態度有些洩氣，為自己加把勁，別輕易放棄；從事IT職業的人要注意適當的放鬆，不然很容易頭昏腦脹。

愛情運：★★☆☆☆

有點憂鬱擔心的日子，容易受到外力干擾而改變心意。

事業運：★★★☆☆

難以集中精力到工作上，有應付交差的傾向，工作效率低。

財運：★★★★☆

別死抓著錢不放，適當花錢享受一下會很開心。

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：04:00-06:00桐花白

開運方位：正西方向

雙子座

與伴侶互動應用心。

整體運：★★☆☆☆

對自己不精的領域少插手為妙，不然遭遇挫折會使心情產生動盪。與伴侶在一起時，不要把工作上的不滿情緒發洩在對方身上，對感情易產生負面影響。找一個安靜的地方小坐片刻，把混亂的思緒理清才是當務之急。

愛情運：★★☆☆☆

夫妻易在同一問題上爭執不下，只要有一方願意先妥協，就能很快化解不愉快的氣氛。

事業運：★★☆☆☆

切忌喜怒無常，即便面對自己不喜歡的人也不應不屑一顧，以免你的傲慢態度會讓你錯失貴人。

財運：★★★☆☆

財運一般，在心平氣和之下，反而容易看見賺錢的契機。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：19:00-21:00香檳金

開運方位：正西方向

巨蟹座

回顧和總結是必不可少的環節。

整體運：★★★☆☆

學習上急需總結與回顧，若一昧往前衝，可會顧此失彼喲；情人可能會只顧自身發展而忘記攜手共同進步，有些形單影隻；今日財運一路看漲，抓住機會高拋低進，準能讓你笑逐顏開。

愛情運：★★☆☆☆

別再鑽牛角尖囉！需要為芝麻綠豆的小事情來動怒嗎？

事業運：★★★☆☆

運勢普通，抽些時間去散散心，除去一身的疲憊，調整好心情以便更好地投入工作。

財運：★★★★☆

在投資上與異性合作易有收獲。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：17:00-18:00蘑菇灰

開運方位：正西方向

獅子座

妥善處理好人際關係，別太自我。

整體運：★★★★☆

今天易博得心儀對象的好感，不妨約對方看場電影，進一步增進彼此的認識，閒暇之餘可以翻翻時尚的雜誌，了解一下現今的流行趨勢，對你有不少參考價值。工作上與同事之間的配合很有默契，任務完成得相當漂亮。

愛情運：★★★★☆

愛情運佳，與朋友相處融洽，有機會透過好友結識一些不同領域的新朋友！

事業運：★★★★☆

創意十足，要把握好瞬間的靈感，多向外活動，接收新資訊，會有實質的收穫喔！

財運：★★★★☆

朋友向你借錢的機率較高，有閒錢的話，不妨幫朋友一把，日後會有好報喔！

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：09:00-10:00乳酪白

開運方位：西北方向

處女座

有機會到外地辦事，得貴人相助。

整體運：★★★☆☆

好運在外，有出差機會別錯過，途中易遇到懂得賞識你的人，談話投機，也因此獲得不錯的訊息。與人溝通交流態度平和，易達成共識，讓交易進展順利。愛情運佳，有機會邂逅一段異域情緣。

愛情運：★★★★☆

單身者易與成熟穩重型異性來電，有機會譜出戀曲；戀愛中的人戀情進展很平順。

事業運：★★★★☆

有獨當一面的機會，特別有利於主管階層以及業務工作者，付出與收獲成正比！

財運：★★★☆☆

適合學習理財知識，為投資做好充分準備！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：17:00-19:00瑪瑙黑

開運方位：正南方向

天秤座

思路明確，進退有方。

整體運：★★★★☆

智商走強，不管工作如何紛亂繁雜，還是能做出令人滿意的成績，眾人的好評成了你前進的動力。投資上會有新的局面，看準契機，財源滾滾而來就不在話下。美食愛好者有機會與戀人大飽口福，享受愜意的生活。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會在聯誼中結識志趣相投的異性朋友，可望深入交往；已婚者感情甜蜜。

事業運：★★★★☆

人際關係良好，工作上遇到難題容易得到同事的幫助，讓你輕鬆度過難關。

財運：★★★☆☆

你對金錢的慾望那麼強大，可惜行動的步調又太緩慢，要小心你的動作不夠快而喪失了機會。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：06:00-07:00檸檬綠

開運方位：東北方向

天蠍座

做好份內事，少參與他人的討論。

整體運：★★☆☆☆

談感情易發生不愉快，適合獨處的一天。工作繁忙，具有時限性的任務較多，冷靜下來積極處理可確保進度；精神不集中者出錯機率頗高。在與人溝通時多留意言行舉止，言多必失，小心惹來錢財糾紛。

愛情運：★★☆☆☆

脾氣一點就燃，不宜跟伴侶靠得太近，更不要翻舊帳；單身者宜修身養性，不利約會、示愛。

事業運：★★★☆☆

工作中雖然會遇到一些突如其來的麻煩，但有貴人相助，能順利渡過難關。

財運：★☆☆☆☆

財氣混亂不穩定，在金錢上不宜輕舉妄動，任意胡為損失將隨之發生。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：04:00-06:00硃砂紅

開運方位：正南方向

射手座

懂得合理分配錢財。

整體運：★★★★☆

與喜歡的人一起共度美好時光，不需要太多言語，也能傳情達意；商務洽談得他人從旁協助，CASE完成得很漂亮，獲得上司嘉獎；金錢方面花費不少，好在自己預算充足，用度有方，並無多大經濟壓力。

愛情運：★★★★☆

今日是表達愛意的好時機。有伴侶的人，彼此多說些甜言蜜語；單身者可向心儀對象表白。

事業運：★★★★☆

工作上的收穫頗豐，上班族易受到重視，生意人有機會遇到不錯的合作夥伴。

財運：★★★☆☆

金錢流量頗大，但收入還不錯。

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：17:00-18:00桐花白

開運方位：東北方向

摩羯座

思念成為甜蜜的契機。

整體運：★★★☆☆

正與戀人分離者，思念之情變得非常濃烈，想想在一起的美好時光，心裡會感到特別溫暖。財運很不錯，學生族若能表現出乖巧的一面，有進財的機會；遠離工作單位者，心裡少了些壓力，做起事來將更輕鬆。

愛情運：★★★☆☆

有什麼要求都可以與另一半商量，悶在心裡會很難受唷！

事業運：★★☆☆☆

除了睡覺，幾乎所有的時間都要貢獻給工作，任務和問題接二連三的來，想躲都躲不了，請務必分清輕重緩急。

財運：★★★★☆

金錢進出量頗大，雖有小額虧損，但總體而言還算收入不錯，要多多加油！

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：22:00-23:00薰衣草紫

開運方位：東南方向

水瓶座

小不忍，則亂大謀。

整體運：★★☆☆☆

今天對方在耍脾氣，無論如何你都要忍一忍，不然接下來的局面難以收拾；破財跡象明顯，發紅包的可能性很大唷；上司對你的工作很不滿，甚至會不顧顏面的對你加以指責，你最好靜靜的聽著，反駁的下場可不好受啊！

愛情運：★★★☆☆

單身者投身於事業，容易在職場中結識有才華的異性；戀愛中的人感情平穩發展。

事業運：★★☆☆☆

領導欲很強，待人處事的態度會顯得過於強硬，在管理上容易出現問題，與屬下、同事發生衝突的機率高。

財運：★☆☆☆☆

在理財上把握不準時，別用賭賭看的心態來做決定，多向長輩或有經驗人士求援。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：07:00-08:00蜜瓜黃

開運方位：正東方向

雙魚座

顯得急躁，做事缺乏耐性。

整體運：★☆☆☆☆

不要過多依賴於投資環境，盲目相信別人的推介，自己的實際情況才是你投資時應考慮的問題。工作上和上司在理念上有點分歧，容易造成不合，應小心自己的言行。可能的話今天就多動動身子骨，安排些健身運動會給你帶來好心情。

愛情運：★☆☆☆☆

易感孤獨寂寞，可主動安排聚會，約朋友一起參加戶外活動，可提升愛情運。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，急躁、好大喜功容易惹得一身腥，乖乖的把份內事完成比較重要喔！

財運：★★☆☆☆

小氣財神附身，在小氣中雖可囤積財富，然恐使人際關係不佳。

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：20:00-22:00薰衣草紫

開運方位：正南方向





