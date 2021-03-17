每日星座運勢／巨蟹桃花紛飛好運臨 想法易受肯定

2021-03-17

牡羊座

自我意識強烈，聽不進人勸。

整體運：★★☆☆☆

今天你在工作上顯得強勢，在不知不覺中對人發號施令，得罪人的機率高。愛情平順，需要主動製造浪漫才能增進感情。投資者會有大筆支出，多留意交易過程，小心因疏忽大意而損失錢財。

愛情運：★★★☆☆

有機會遇到心儀的對象，請用大方、誠懇的態度去和他交朋友，製造良好的第一印象。

事業運：★★☆☆☆

由於凡事力求表現，在所處環境裡顯得太突兀，會使得身邊烽火連天，成為眾人圍攻對象，還是低調點好！

財運：★★★☆☆

暗中求財為宜，新點子、新商機一曝光就容易引來同業的競爭者瓜分大餅或抄襲模仿。

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：09:00-11:00青金石藍

開運方位：正北方向

金牛座

狀態不佳，很多時候會有說不出的苦悶。

整體運：★☆☆☆☆

今天你的工作繁忙，抽不出多餘的時間陪伴對方，隨意的推拖會造成對方的誤會。財運較差，看不清市場的動態讓你很難有出手的機會，強行出手只會血本無歸。工作上任務很重，不過經過努力能很快完成。

愛情運：★★☆☆☆

另一半的一些舉動容易引起你的不滿，別擺臉色給對方看，那只會激化矛盾。

事業運：★★☆☆☆

今日事業運不好，心態容易呈現不平衡狀態，例如：覺得自己特別辛苦啦、別人無法理解你的努力啦等等；特別要注意的是，不要光想著埋怨，想想如何解決眼前的問題會實際些！

財運：★☆☆☆☆

錢財宜進不宜出，對於親友提供的投資專案應審慎評估，輕易投資易蒙受損失。

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：17:00-18:00珊瑚橙

開運方位：正南方向

雙子座

賺錢動力不足。

整體運：★★☆☆☆

財運不佳，前期的投資暫時未能見到成效，但不必著急，沉得住氣者可迎來好運氣。單身者想以他人穿針引線的方式來助愛情一臂之力，不可抱太大希望，主動出擊更有吸引力。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中的人易因錢財而爭吵，小心感情出現變數；單身者想戀愛，易把錢財花在異性身上。

事業運：★★★☆☆

工作顯得較被動，有表現機會但不易把握住，難有大進展。

財運：★★☆☆☆

沉迷吃喝玩樂或賭博遊戲，小心辛苦賺來的財富，轉眼流失。

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：14:00-15:00竹葉青

開運方位：西南方向

巨蟹座

桃花紛飛，易有好運降臨。

整體運：★★★★★

今天異性緣佳，風趣幽默的表現為你贏來眾多傾慕的眼光，不要太過自我，順其自然便會有進一步發展的機會。有機會與朋友一起去郊外踏青，感受大自然的美好。也可以關注一下市場動態，會發現不錯的投資訊息。

愛情運：★★★★☆

想要談戀愛的企圖心很強，單身者快加把勁，戀愛中人盡可能表現出熱情如火的一面吧！

事業運：★★★★☆

今日事業呈現忙碌狀態，或許不會有即時利益，可會對往後的發展有正面的幫助，只要積極一點，你的點子與想法容易受到肯定。

財運：★★★★☆

穩定得財日，上班族沒有明顯的變化。對業務、洽商工作者來說，好運的力量較強，積極地向外努力，不難創造好績效。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：23:00-24:00硃砂紅

開運方位：正西方向

獅子座

愛情甜蜜，容易獲得他人的理解。

整體運：★★★★☆

今天需要處理的事情很多，工作繁重，讓你內心苦悶，不過回到家中有另一半的關愛，又能讓你感受到溫暖，重新取得平衡。財運不錯，業務工作者藉由積極拓展能有機會獲得額外收入。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會收到異性朋友的禮物，可望與相互了解的異性朋友發展一段戀情。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，有好有壞，好事指向同事間有良性的互動，壞事則是指自己提不起勁！

財運：★★★☆☆

向朋友請教、請教吧，他們會是你的財路照明燈！

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-12:00硃砂紅

開運方位：東北方向

處女座

思考讓你更加理智。

整體運：★★★☆☆

遲遲得不到回應，不如主動約對方逛街、看電影，你們將有一個好的開始；他人投資成功的方法在你身上不見得就能產生效果，自己的經驗心得反而更易取得成功；工作埋頭苦幹而不懂得思考，會讓你覺得很累。

愛情運：★★★☆☆

單身者有機會結識活潑開朗的異性朋友，你的心情也變得很愉快！

事業運：★★★☆☆

顯得很安靜，靜靜地做著自己的事，對團體活動提不起興趣。

財運：★★★☆☆

遺失財物的情形易在今天上演，自己把錢塞到哪去了，也搞不清楚。

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：08:00-10:00桐花白

開運方位：正東方向

天秤座

眼光敏銳，適合購物。

整體運：★★★☆☆

接觸異性的機會多，在交際場合易遇到頗有好感的對象，但談感情還需要時間加深彼此的了解。工作平順，能輕鬆地掌握好進度；多與同事互動，會有不錯的收獲。閒暇時不妨到商場逛逛，容易找到物美價廉的商品。

愛情運：★★★☆☆

感情上別太在意所發生的小事，那只是一時的低潮罷了。

事業運：★★★☆☆

雖然面臨較大的工作壓力，但多能樂觀對待，易因貴人相助而渡過難關。

財運：★★★★☆

多了解市場訊息，把握商機。

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：22:00-23:00嫩芽綠

開運方位：正南方向

天蠍座

工作機會多，但也面臨挑戰。

整體運：★★★☆☆

藝術涵養深厚者，今天容易吸引較多異性的眼光，小心陷入桃花叢而眼花撩亂。工作上有機會接觸極富挑戰性的工作，不必緊張，從戰略上藐視它，從戰術上重視它，便會有好的發展。正財平穩，偏財有所波動，切忌有貪念。

愛情運：★★★☆☆

有不少桃花圍著你轉，但你有以貌取人的傾向，不容易尋獲真情唷！

事業運：★★★☆☆

面對問題時缺乏獨斷的決心和魄力，需要透過求證他人來支持自己的決定。應增強自我判斷能力的信心。

財運：★★☆☆☆

不得安寧的一天，特別容易胡思亂想，只要不做任何舉動，損失就會少一點！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：22:00-24:00香吉士黃

開運方位：西北方向

射手座

一波未平一波又起。

整體運：★★☆☆☆

相互的信任極為重要，否則第三者的介入會讓你們之間產生很大的誤會；將你的財物進行一下風險的分散，方可避免破財運給你造成的巨大損失。工作上出現一些紕漏，問題不大，多份細心，問題就會迎刃而解。

愛情運：★★★☆☆

愛情運還不錯，單身者在社交場合容易結識異性朋友，能快速點燃積蓄已久的熱情。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，判斷能力有降低之虞，放下主觀聽聽別人的意見，對於陌生領域宜虛心接受。

財運：★★☆☆☆

交際應酬多了點，宜提防不知節制而引發財務危機！

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：22:00-24:00湖水綠

開運方位：東南方向

摩羯座

聰慧靈巧的一面突顯，能好好把握機會。

整體運：★★★★☆

工作上能想到一些新奇的點子，嘗試運用到公司的業務中，易速見成效。投資運一般，對於新的投資產品資料收集不夠，且尚未做好分析，暫時不宜急著投入資本。有伴侶的人能為對方付出，彼此都擁有幸福感。

愛情運：★★★☆☆

渴望戀愛，渴望被關心的一天。戀愛中人，快快使出最厲害的撒嬌功夫吧！

事業運：★★★★☆

事業運小佳，適合聽命行事，按計劃把份內的事情完成。

財運：★★★☆☆

不宜刻意追求財富，正所謂「有心栽花花不開，無心插柳柳成蔭」。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：17:00-19:00蕃茄紅

開運方位：西南方向

水瓶座

健康狀態欠佳。

整體運：★★★☆☆

玩笑開得太大，會讓伴侶難以接受，要懂得適可而止；工作時顯得沒有氣力，很容易感到疲憊，應適當的休息，對身體和工作都有利；洞察能力很強，能夠看清市場形態，投資易有收穫。

愛情運：★★★☆☆

你對另一半很關心，但你給的愛並不一定是對方想要的，應多瞭解對方的想法才好喔！

事業運：★★☆☆☆

不是表現的良機，別急於發號施令，也別因為想要超越而不經周密分析就行動，小心因此而弄巧成拙。

財運：★★★★☆

隨機應變，快速解決，並因此獲得可觀收入。

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：13:00-14:00墨玉綠

開運方位：西北方向

雙魚座

付諸行動就對了。

整體運：★★★★☆

想要關心對方又怕遭到拒絕，顯得越來越木訥，其實幫他泡杯咖啡的小舉動就能引起他的注意哦！財運佳，正財、偏財均有不錯的效益，再多點魄力便能有更好的發展；工作運勢大漲，身邊眼紅的人如雨後春筍般出現。

愛情運：★★★★☆

單身者感情濃烈，對異性的一舉一動都很感興趣，有機會展開一段浪漫戀情。

事業運：★★★★☆

有表現的機會，表達能力可望獲得發揮，而且說出來的話很有說服力，適合談判。

財運：★★★★☆

運用交際應酬獲財，進帳可觀。

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：06:00-07:00芒果黃

開運方位：正東方向





