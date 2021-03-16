每日星座運勢／雙魚投資應看準時機 切莫操之過急

2021-03-16

牡羊座

情緒時好時壞。

整體運：★☆☆☆☆

情緒控制不好，易因雞毛蒜皮的事而和對方發生糾紛，這讓對方很難理解。工作上也易受情緒影響，而沒有太大作為，應注意調節。理財上趨於盲目，發生問題時很難找到解決的方法，應提前就做好防患計劃。

愛情運：★☆☆☆☆

面對情感問題內心煩亂，如果不能自我調適，即使有戀愛機會出現也不易把握。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，謹防衝動莽撞而犯錯。有利獨處反思，勿與同事討論過多。

財運：★★☆☆☆

有貪小財的傾向，宜防因小失大。

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：09:00-10:00青金石藍

開運方位：東北方向

金牛座

多做嘗試會有收穫，切忌一味守候。

整體運：★★★★☆

愛情正值春天，下午有機會向心儀的對象表白，成功指數極高。在錢財的管理上有一套，對家人亦有一定的要求，能有效節省開支。工作上興趣減退，討厭被人束縛的感覺，覺得渾身不自在。

愛情運：★★★★☆

今天你信心百倍，牢牢握住那根心繩，對方似乎早已被你捧在手心之中。給對方回應的自由，不要急於一時之歡，一切會水到渠成。

事業運：★★☆☆☆

對工作產生一定的抗拒情緒，稍有不順便脾氣暴躁；應及時調整自己的心態，以免你真的會丟掉工作。

財運：★★★★☆

今天你無意間的小額投資，會帶給你意想不到的收穫，不過一定要記得分散資金，而且不能下大注喔！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：08:00-09:00秋葵綠

開運方位：正南方向

雙子座

很多事情會有轉機。

整體運：★★★☆☆

戀愛中的人情感交流頻繁，加深了彼此的了解。理財不夠積極，會錯失良機。工作上顯得有些手忙腳亂，時而出現的小狀況更是讓你難得清閒，不過幸好自己能懂得分散注意力，壓力因此減輕不少。

愛情運：★★★☆☆

感情較平淡，不妨花點心思送個小禮物或下廚準備愛心晚餐，可讓感情生活更豐富。

事業運：★★★★☆

心情開朗，工作較為順利，多向合作夥伴表現你的善意，必會合作非常愉快。

財運：★★☆☆☆

財運不穩定，得失經常在一念之間出現大轉變，且大多是由好變壞，特別容易選擇或判斷錯誤。

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：21:00-22:00葡萄紫

開運方位：正北方向

巨蟹座

桃花開得旺，要有追求的勇氣。

整體運：★★★★☆

單身者面對來電的異性，唯有心動加行動，才能得到愛情的眷顧。工作進行得頗為順利，就算其中有點小插曲，還是不會影響整體的進度。年輕女性朋友忙裡偷閒，做做健身操來活動筋骨，對提高工作的效率大有用處。

愛情運：★★★★☆

有機會參加團體活動，可慢慢靠近心儀已久的對象，爭取和對方約會的機會，感情進展就會加快許多。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，宜循序漸進穩定操作，有利於聽命行事，凡事不可操之過急。

財運：★★★☆☆

理財宜守不宜攻！運勢平順，是規劃的好時機，宜等待機會，若貿然投資，風險會很大。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：19:00-20:00瑪瑙黑

開運方位：東北方向

獅子座

理性判斷，別過分相信直覺。

整體運：★★★☆☆

今天在不知不覺間憑直覺做事，易因此引起不小的麻煩，理性思維才會讓你辦事更為妥當。單身者容易遇上輕浮的異性，想要不為情所困，就得耐得住寂寞。別濫用同情心，小心因此有破財的風險。

愛情運：★★☆☆☆

與伴侶溝通交流，多談及感情層面，別聊其他話題，易爭執不下。

事業運：★★★☆☆

面對工作會心不在焉，幸好需要處理的事情不急迫，步調慢一點也無大礙，關鍵時刻別出錯就行。

財運：★★★☆☆

要小心保護公物，失手恐會掏腰包賠償哦！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：20:00-22:00艷棗紅

開運方位：正東方向

處女座

順遂的一天，循序漸進就會有收穫。

整體運：★★★★☆

單身者接觸異性的機會驟增，使你有些眼花繚亂，有些抑制不住內心的喜悅。工作上較普通，工作認真努力即可出現成效。財運一般，過去的投資有回報機會，但一定要注意把握好時機，切勿過於貪心。

愛情運：★★★★☆

愛情運頗佳，有心儀對象者不要猶豫，主動追求才會感受到愛情的甜蜜！

事業運：★★★☆☆

運勢平穩，拜訪客戶適合採取心理戰術，別急於簽約，持續作戰會讓你成為更大的贏家。

財運：★★★☆☆

財運不錯，有機會收到禮物，內心頗為高興。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：06:00-07:00秋葵綠

開運方位：正南方向

天秤座

差強人意的一天，待人處事應冷靜。

整體運：★★☆☆☆

今天適合參加團體活動，有機會碰到心儀的對象，並留下好印象。投資上先好好自我評估一番，毫無準備的介入只會讓你失望而歸。工作上一切順利，下班後給自己買點小禮物，犒勞一下自己吧。

愛情運：★★★☆☆

單身者易在「我愛的人不愛我，我不愛的人卻來糾纏我」的痛苦中掙扎，應理性對待才好。

事業運：★★★☆☆

若能將自己的心扉敞開，將能確保你的人緣不會下滑。

財運：★☆☆☆☆

思緒紛亂，不宜接觸財務的一天。跟錢有關的事務還是交由值得信賴的人來處理為好。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：15:00-16:00象牙白

開運方位：正東方向

天蠍座

平安順利的日子。

整體運：★★★☆☆

多抽出一點時間陪陪伴侶，會讓他感到很高興；新到職者與同事之間相處的比較融洽，對工作環境適應比較快；找個人幫你按摩一下，放鬆緊繃的神經，輕輕鬆鬆才更容易進入工作狀態。

愛情運：★★★☆☆

已婚者容易得到另一半的幫忙，別忘了給對方一個擁抱喔！

事業運：★★★☆☆

機會中隱藏著危機，不宜輕舉妄動，也別做任何重大決定，以免判斷失誤。

財運：★★★☆☆

借出的資金收回會有一些困難，應提高警惕。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：22:00-24:00深茄紫

開運方位：正東方向

射手座

主動爭取才會看到希望。

整體運：★★★☆☆

今天你顯得很膽小，讓同事對你頗為失望，無懼無畏才會有收穫。財運一般，購置不動產會讓你的財產升值空間更大。單身者可出去活動、放鬆，會與好桃花不期而遇，待在家中則沒有這種好運。

愛情運：★★★★☆

另一半在你面前故意表現出對別人的關心，不必擔心，對方只是在試探你是否在意他唷！

事業運：★★★☆☆

喜歡忙碌的工作，因為那樣才能讓你感覺充實，清閒反而會讓你無所適從。

財運：★★☆☆☆

今日腦力思考頻繁，想想如何可以賺到錢，但僅止於規劃階段，不宜有大動作！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：13:00-14:00薔薇粉

開運方位：正西方向

摩羯座

需多給自己打氣的一天。

整體運：★★☆☆☆

工作進展差強人意，不進則退，打起精神應對，才能突破瓶頸。感情也有小阻力，與另一半在一起少提工作，否則不滿情緒一旦發洩出來會成為兩人爭吵、甚至持續冷戰的導火線。

愛情運：★★☆☆☆

愛情運不太順，單身者常被異性打擾，讓你心煩，控制好情緒，學會拒絕。

事業運：★★☆☆☆

很多事情堆在一起，分身乏術。別一個人往前衝，多運用人脈會輕鬆許多。

財運：★★★☆☆

保守理財，才能降低財務波動。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：04:00-06:00蘋果綠

開運方位：正南方向

水瓶座

有時不妨讓自己的想法再單純點。

整體運：★★☆☆☆

單身者站在純感情的角度認識異性，你會發現對方是一個值得發展的對象。緣木求魚式的生財之道只會令你離目標越來越遠，需學會轉換角度。不要獨攬工作中的麻煩，應學會讓下屬分擔你的辛苦，讓他們也得以成長。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者與另一半討論事情時，因堅持己見而引起口角的機率高，應多聽聽對方的意見才好。

事業運：★☆☆☆☆

事業運背了些，本身就已經有點欠缺方向感，再受到壓力時會顯得更緊張，自己得自求多福囉！

財運：★★★☆☆

記得在消費時要量入為出，不要一昧追求完美的高品質，導致入不敷出。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：07:00-09:00玉米黃

開運方位：正東方向

雙魚座

充滿自信的一天。

整體運：★★★★★

今日自信滿滿的你，在工作上可以選擇一些有挑戰性的任務來執行，很容易做出成績；你全心全意地投入在工作之中，難免對伴侶有所忽略，不過對方並不會就此埋怨你；財運還不錯，但投資還應看準時機，切莫操之過急。

愛情運：★★★★☆

有利約會、戀愛，有伴侶者可安排一起吃飯、看電影等。單身者可得熱心親友推薦，與有緣人相遇。

事業運：★★★★★

事業運很不錯喔，是福星高照的好日子！工作得心應手外，心情也非常愉快，午休時間還可以跟同事去享受一頓美食呢！

財運：★★★★☆

想賺錢，需要費點口才；而花錢呢，卻能換得快樂。不妨趁今日輕輕鬆鬆的犒賞自己，大方的花錢來享受一番！

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：04:00-06:00遠洋藍

開運方位：西北方向





