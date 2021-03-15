每日星座運勢／水瓶因幫助身邊的人 易有好運降臨

2021-03-15

牡羊座

試著從他人身上尋找突破點。

整體運：★★★★☆

難以安於現狀，忽視眼前的美好，會使你瞬間失去現有的一切，而徒增失落感；財力受到威脅，因人際關係不佳而失去依靠，以致進展較為困難；工作難度越大越能激起你的鬥志，令你斬獲頗多。

愛情運：★★★★☆

異性緣佳，單身者在外出辦事的途中，易與幽默開朗的異性結緣，可望發展一段戀情。

事業運：★★★★☆

表現慾比較強烈，對於表現自我的機會敢去據理力爭。不過得注意表達方式，以免遭人排擠。

財運：★★★☆☆

貴人運強，缺錢需要周轉時，不妨想想哪些長輩、舊識可以提供協助。

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：09:00-11:00水晶紫

開運方位：東南方向

金牛座

要學會釋放發洩不良的情緒。

整體運：★★☆☆☆

總感覺不安，究竟什麼原因讓你感覺不安的卻又說不清楚，轉移注意力讓自己沒時間和心思去想別的事；工作方面即使想要去做好，但做出來的效果總不盡人意；父母的嘮叨讓原本鬱悶的心情更加容易發脾氣。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人應多與戀人互動，感情才能有更好的進展；單身者眼光別太高。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，雖然恨忙碌，可是似乎忙錯方向了，特別要注意可別為了個人單一的想法而累壞了自己也拖累了同事。

財運：★★☆☆☆

游手好閒者，要賺錢困難重重。

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：11:00-12:00玫瑰紅

開運方位：正東方向

雙子座

三人行必有我師。

整體運：★★★★☆

因缺乏信心而誠惶誠恐，這種情緒表現得越強烈，就越有失去的危險喔！「失之東隅，收之桑榆」，其實得到的比失去的還更有價值；虛心向他人請教，將有助於你突破目前的被動局面。

愛情運：★★★☆☆

異性緣很不錯的一天，可不要玩過頭囉！用欣賞的角度看待異性是一種享受，拈花惹草可就不好了！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，可是今日並不輕鬆呢，少有機會可以閒下來！

財運：★★★★☆

財運佳，有中獎、得禮金、收紅包的機會。當有意外收穫時，不妨拿點出來行善喔！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：11:00-12:00象牙白

開運方位：正北方向

巨蟹座

多做公益可帶動好運。

整體運：★★★☆☆

今天容易受到流言蜚語的中傷，不要太在意，以免因此阻礙你前進的步伐。單身者會感到空虛，不能因此而放縱自己。財運較好，新的進財管道讓你收入頗豐，對需要幫助的人伸出援手會為你帶來好運。

愛情運：★★★☆☆

單身者有朋友邀約別錯過，在聚會中結識新朋友的機率高；戀愛中人溝通良好。

事業運：★★☆☆☆

越想要突出個性，想要與眾不同，越容易遭受排擠。默默做事，可求安穩。

財運：★★★★☆

良好的社交與人脈，助你爭取到更多的賺錢管道，好好把握將會有樂觀的進帳！

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：05:00-07:00朝霞紅

開運方位：正北方向

獅子座

必要的謙虛有助於事業的發展。

整體運：★☆☆☆☆

單身者對自己要求太高，會讓身邊的異性感到壓抑，這樣反而嚇跑了他們；在合作者面前盡量表現得深沉些，凡事多留些心思，以免將來發生糾葛；學生族上課還是乖些的好，不然容易被點名批評。

愛情運：★★☆☆☆

桃花運較平淡，不過仍有機會結識異性朋友，不妨先從交朋友開始，慢慢再發展感情。

事業運：★☆☆☆☆

不要用自己的標準要求同事，更不能光說不練，以身作則，包容不同，職場關係更和諧。

財運：★☆☆☆☆

金錢困擾多多，有破財跡象，財務計劃受到延誤阻礙，機械損壞而破財的機率高。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：06:00-08:00珍珠白

開運方位：西南方向

處女座

做事缺乏耐性，容易讓局面陷進被動。

整體運：★★☆☆☆

投資環境不太理想，不要盲目相信別人的推介，自己要多思考。工作上和上司在理念上有點分歧，容易造成不合，要小心自己的言行。愛情上比較圓滿，會有讓人羨慕的美事發生喔！

愛情運：★★★☆☆

單身者渴望戀愛，但又常常待在家裡，桃花難以盛開。應多出門活動才會有機會喔！

事業運：★★☆☆☆

容易感到孤獨，遇到難題時難得人助，別太愛面子，稍微低頭就會有所改觀。

財運：★★☆☆☆

流動性強、有頻頻周轉的跡象，不容易存下來，提防因小失大。

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：13:00-15:00苔蘚綠

開運方位：正西方向

天秤座

可把生活、工作節奏調慢點。

整體運：★★★☆☆

有些舊情難以釐清，剪不斷理還亂，已有新戀情的朋友容易因此與現在的戀人發生矛盾；今天的工作比較輕鬆，並有額外的收入；要多走走，多運動，促進消化系統消化吸收食物。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運有點混亂，在感情上特別的迷惘哦！特別要注意雙方金錢上面的爭執。

事業運：★★★★★

今日的配合度很強，良好的配合性能使你運作上得心應手。

財運：★★★☆☆

要謹防因異性而損財。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：13:00-15:00墨玉綠

開運方位：正南方向

天蠍座

運勢較低迷，處事宜低調。

整體運：★★☆☆☆

今天看似機會多多，實則蘊藏危機，別被表面現象所迷惑，運用智慧，冷靜分析、判斷才能瞭解事態的本質。單身者感情別太外露，小心被外表光鮮的異性誘惑，受到傷害。資金周轉有困難，可向親友求援，易獲得滿足。

愛情運：★☆☆☆☆

戀愛中人要注意對方的情緒問題，他耍脾氣、鬧性子時別他跟一般見識哦！

事業運：★★★☆☆

情緒比較低落，對事務的處理也會表現得特別沒有耐心，有敷衍了事的傾向。

財運：★★★☆☆

財務工作者理財要專心，否則恐有自掏腰包彌補過失的可能性。

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：16:00-18:00蜜瓜黃

開運方位：東南方向

射手座

想到也能做到。

整體運：★★★★☆

太遠的幸福觸碰不到，還是眼前的快樂最為真實，身邊有人正在默默為你付出哦！賺錢雖然不輕鬆，但並不影響勞動過後享受成果的喜悅；今天會有千里馬遇伯樂的幸運，工作實力大為彰顯，且能得到同事們的認同。

愛情運：★★★☆☆

異性緣很不錯的一天，但不要玩過頭囉！用欣賞的角度看待異性是一種享受，拈花惹草可就不好了！

事業運：★★★★★

事業運旺盛，是個充滿希望的一天。個人只要秉持服務的熱忱，今日就會是充滿收穫的一天。

財運：★★★☆☆

財運普通，要注意金錢有大量流通的跡象，花錢上也有海派的衝動之舉；控制不佳時，就會亂花錢！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：17:00-18:00香吉士黃

開運方位：正北方向

摩羯座

外在助力強，需要有所表示。

整體運：★★★☆☆

今天工作時會接觸到新的任務，不必擔心，多查閱相關的書籍和資料，會有意外收獲。遇到難題易獲得他人的幫助，讓你的自信心不斷增強。戀愛中的人感情進展平順，多為對方著想，戀情才會長久而甜蜜。

愛情運：★★★☆☆

有伴侶者出門應酬帶上另一半，讓對方參與你的社交活動，有助提升戀情。

事業運：★★☆☆☆

事業運不太穩定，忙碌中難免會稍顯心浮氣躁，要平心靜氣的用客觀角度處理事情。

財運：★★★☆☆

當財運出現問題時，不妨暗中向長輩求助，容易獲得支援及協助唷！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：08:00-10:00薔薇粉

開運方位：東北方向

水瓶座

替人著想，肯犧牲奉獻，易有好運降臨。

整體運：★★★★★

對人熱情，因幫助身邊的人而有好運突發的機緣。單身者對柔弱、謙和的人頗有好感，易產生憐惜之情，可望加入愛情長跑的行列。工作上勇於運用新方法，也頗能聽取旁人的意見，成效不錯。

愛情運：★★★★☆

表現幽默、體貼、細心的一面，可以讓你整天備受疼愛。

事業運：★★★★☆

考試或工作能否順利，端視你調節心態的應變能力。

財運：★★★★★

運用智慧、腦力、分析、創意生財的日子。創意工作者特別有財氣。有小小的賭運。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：13:00-15:00珊瑚橙

開運方位：西北方向

雙魚座

靈感豐富的日子，宜好好利用。

整體運：★★★☆☆

若想要讓另一半感受到你的情意，不妨動手製作一些小禮物送給對方，既能增進感情又能讓對方有意外驚喜。投資運一般，多與人交流、溝通，才有機會從他人口中得到有用的商機。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中人少跟其他異性朋友互動接觸，否則易引來情人的不滿及妒意。

事業運：★★★★☆

公關、談判能獲得意外援助，若能更注重細節方面的考量，用人格魅力去吸引對方，效果會更好。

財運：★★★☆☆

小心投資，避免高風險投資。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：15:00-16:00可可棕

開運方位：東北方向





