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心理測驗／LINE大頭貼放什麼？ 測出妳會成為哪種類型的女友

聯合新聞網 / 綜合報導
如何設定大頭貼，也反映一個人的性格。從大頭貼的風格，就能分析你會成為什麼樣的女友。圖片來源／ingimage
如何設定大頭貼，也反映一個人的性格。從大頭貼的風格，就能分析你會成為什麼樣的女友。圖片來源／ingimage

設大頭貼可說是每個社群網站必備的功能，而從大頭貼怎麼設定，更多少能看出一個人的個性。日本媒體「Googirl」最近就分享一則心理測驗，從女性怎麼設定LINE的大頭貼，就能看出會成為什麼類型的女友。

請問：你的LINE大頭貼是選擇什麼照片？

A 自己帥氣的照片

B 自己可愛的照片

C 繪圖

D 動物照片

E 初期設定

選擇A放自己帥氣的照片的你，是超級好朋友的女朋友類型。你是對自我相當肯定的人，一直都習慣擺出堂堂正正的態度，在社交上也顯得落落大方。因此即使與人交往，你也會是那種超級好朋友一樣，能夠互相玩在一起，或者彼此傾聽的存在。

選擇B放自己可愛的照片的你，是容易被愛的女朋友類型。散發出女性楚楚可憐氣質的你，在異性間有著容易受到歡迎的氣質，也很懂得如何向另一半撒嬌，掌握戀愛的主動權。對另一半而言，你就是那種會令人感到「不能沒有你」的那類女友。

選擇C放繪圖的你，是若即若離的冰山美人型女友。你有著藝術家般的敏銳感性，對喜歡與討厭的東西涇渭分明。比起其他女性喜歡聚在一起，你更偏愛單獨行動。即使交往了，你也不會改變這些本能，更不打算牢牢綁住另一半，從而保持著成熟的相處狀態。

選擇D放動物圖片的你，是個需要時間突破心防的害羞型女友。你對他人有著較強的警戒心，不太願意展露自我。在戀愛的場合，你也不太會馬上就跟中意的對象告白，甚至即使交往了，也需要花點時間才能打開心防。不過這樣的你，一旦認可對方了就會全心全意，徹底的展現出你的信賴。

選擇E使用初期設定的你，是無法真誠待人的傲嬌型女友。看似最沒有創意的作法，反映的其實是你內心深處「我是我，別人是別人」的個性。因為在意他人看法，使得你即使交往了，也無法跨過自我設限的那道坎，坦率地表達愛意。然而在你的心中，其實還是很想得到對方的愛。

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