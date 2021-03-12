小孟塔羅：上半年要注意什麼以免走衰運？

馮夢龍的《醒世恆言》裡說的：「屋漏偏逢連夜雨，船遲又遇打頭風。」在形容衰運發生的因果關係。倘若我們能先行一步想方設法，便不會有後面接連發生的倒霉不幸。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，上半年要注意什麼以免走衰運？

請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：Potryasovu KS(Andersen Tarot)

A：人情委託。(聖杯十正位)

牌面的風車在旋轉扇葉，天空有一道七彩的彩虹。

A：人情委託。(聖杯十正位)

這張牌表示今年上半年，你要留意人情壓力的負擔。例如：有些人知道你要外出遊玩，便開口請你幫忙代購東西，當你考量彼此情誼而答應時，除了大包小包的手提負擔，還要承擔自掏腰包的風險。小孟老師在此提醒你，低調進行或事後分享，可減少人情壓力的包袱。

B：旅遊支出。(權杖三正位)

牌面的男子背對著海洋，海上有二艘不同航向的船。

B：旅遊支出。(權杖三正位)

這張牌表示今年上半年，你要留意外出旅遊的花費。如果你是有請司機或導遊，對方會推薦一些行程，但對方可能有偷偷抽成，你也會因而花費較多。在旅遊的過程也容易失心瘋亂花錢唷！小孟老師在此提醒你，不要帶信用卡、提款卡，只帶事前計劃的現金就好。

C：口角衝突。(權杖五正位)

牌面五個男子手持棍棒，圍繞一圈各自僵持不下。

C：口角衝突。(權杖五正位)

這張牌表示今年上半年，你要避免贏了面子失了裡子。當你與他人有意見分歧時，請別執著於誰是誰非，或是想說服對方的口角，否則就算你說贏了對方，卻也讓彼此產生了心結。小孟老師在此提醒你，別忘了每人都是獨立的，試著接納不同的聲音，並尊重彼此間的差異。

D：實現夢想。(魔術師正位)

牌面的男子手持棍棒，前方木堆燃燒著熊熊火焰。

D：實現夢想。(魔術師正位)

這張牌表示今年上半年，你別為了創造而去犯險。每個人都有自己的夢想，有的人想要成為歌星，有的人則是想做老闆。每人都願實現夢想而努力，但每個結局都是美好的。小孟老師在此提醒你，成功尚需天時地利人和，一切尚未就定位前，先別做賭博般的冒險，因為你未必有輸的籌碼。

E：慾求不滿。(聖杯騎士正位)

牌面的男子騎著白馬，右上高舉裝玫瑰花的杯子。

E：慾求不滿。(聖杯騎士正位)

這張牌表示今年上半年，你別為了魅力而衝動行事。人都喜歡美好的事物，當我們看到鏡中的自己，可能會有想要改善的地方。名車、名錶等名牌，更是品位與地位的象徵，擁有才能突顯自己的價值。小孟老師在此提醒你，天底下沒有完美的人，慾望更是無法被滿足的。