殺破狼周運勢／巨蟹承接重大任務 射手遇見一見傾心天菜

白羊座：

整體運勢

感情運方面，太陽與金星雙雙進入命宮，週末時與暗戀的對象有見面的機會，雙方掩藏在內心中的情愫再也無法掩藏，會有一方先表達好感，後來發現，原來彼此喜歡對方很久了。

工作運方面，在志業宮位的冥王星相位良好，在職場上處事嚴謹，深獲上司的信賴與倚重，許多重要的任務會交託你管理。還在求職的白羊座，最近面試的機會很多，會傾向進入小型的新創公司工作。

本週須注意的部分

溝通運方面，在溝通宮位的火星受到進入秘密宮位的水星影響，有小人在背地裡詆毀你，這些流言蜚語傳到你的耳裡，雖然感到很生氣，卻因為找不到始作俑者，而感到十分無奈。

交通運方面，在交通宮位的火星受到水星影響，參加重要會議或是上班，容易因為遲到，交通工具常故障拋錨，開車當心行車糾紛，被開罰單的機率較高。即便搭乘大眾運輸工具通勤，也要注意碰撞受傷，這段時間注意交通安全。

金牛座：

整體運勢

感情運方面，太陽與金星進入心靈宮位，與某個人似乎心有靈犀，逐漸產生好感，暗戀對方，但這份愛戀卻只能藏在心中，每每見到對方總感到十分喜悅。某些金牛座不希望周遭的人知道目前的戀愛狀況，受到打擾，愛得較為低調。

工作運方面，在志業宮位的木星脫離土星影響，執掌重要的職務，受到器重，完全是日夜加班，競競業業工作所換來的。此時會是事業或工作能否穩定的關鍵，在專業領域上會有傲人的代表作，成就更上一層樓。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的火星受到進入人際關係宮位的水星的所影響，交際應酬上的花費變多，許多場合需要自掏腰包請客。預期之外的支出較多，這樣的開銷使得經濟狀況有些吃緊。

人際關係方面，水星進入人際關係宮位，受到火星影響，要當心被某些朋友帶進直銷組織或宗教團體，強迫奉獻金錢，或購買許多無意義的商品，若是不願意，還會受到情緒勒索。

雙子座：

整體運勢

人際關係方面，太陽與金星進入人際關係宮位，會有許多交際應酬的邀約，同時會在一些場合結識頗有好感的朋友，雖然不見得會發展出戀情，但參與這樣的團體會感覺十分愉快。

工作運方面，水星進入志業宮位，會有重要的案件或任務指名你處理，開始忙碌起來。某些雙子座目前工作效率極佳，在短時間內可消化堆積如山的工作量，但免不了需要加班熬夜，才能有如此的效率。

本週須注意的部分

感情運方面，冥王星持續在慾望宮位行進，對於身體的歡愉較為重視，目前並不想穩定下來，會以開放性的關係各取所需。某些想認真投入情感的雙子座，會因為行為總是太輕浮，不被喜歡的對象當一回事。

健康運方面，火星持續在命宮行進，工作過勞，每天都十分疲累，這段時間需注意血光之災，容易發生意外傷害。當心罹患急性疾病，嚴重的話甚至需要住院或動手術治療。

巨蟹座：

整體運勢

工作運方面，金星和太陽進入志業宮位，在職場上的表現受到矚目，承接重大的任務，並有機會主導重要的決策，被整個組織所倚重，對於目前的案件，只許成功，不許失敗。

感情運方面，在感情宮位的冥王星相位良好，信任是雙方能走得長遠的基礎，除了給予對方足夠的安全感，還要通過許多考驗，適時表現一點佔有慾，會讓對方感覺到你的在乎。

本週須注意的部分

學業運方面，水星進入學業宮位，受到秘密宮位的火星影響，看似單純的校園，充滿著不公平的潛規則，明明付出許多努力，成果卻被別人收割，讓你感到很不平衡。

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星長時間受到土星影響，越是想搞怪引發他人的注意，卻越容易成為被人霸凌的箭靶。某些巨蟹座會因為不擅交際，成為團體中的邊緣人，有許多重要的事情，都沒人通知你，被矇在鼓裡。

獅子座：

整體運勢

學業運佳，太陽與金星進入學業宮位，研究報告獲得重視，會登上重要的期刊或媒體發表成果。某些獅子座則是對外代表學校參加比賽，獲得傲人的成績，出盡風頭。

工作運方面，在工作宮位的冥王星相位良好，最近討厭的同事常請假，可順利把續多事情做完，耳根子也落得清淨。不過在志業宮位的天王星長時間受夥伴宮位的土星影響，長久以來與合作夥伴、上司處不好，有些鬱鬱不得志。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的土星長時間受到天王星影響，對於兩人相處的現況不滿足，許多事情無法盡如人意，如果表現得稍微強勢一些，反而使得對方更為倔強，多疑與嫉妒容易毀滅彼此的信任，甚至迫使喜歡的人逃離你。

金錢運方面，進入財務宮位的水星受到火星影響，使用方便的支付工具不但容易讓自己不知不覺太過揮霍，個資還可能被有心人士盜用。有投資習慣的獅子座，投資標的不斷下跌，帳面嚴重虧損，感覺十分心慌。

處女座：

整體運勢

金錢運佳，太陽與金星進入財務宮位，購物消費會獲得十分划算的優惠，買到物超所值的東西。有投資習慣的處女座，投資標的指數不斷上揚，可選在適當的時機獲利了結。

感情運方面，在戀愛宮位的天王星相位良好，兩人穩定發展，有結婚的打算。然而進入感情宮位的水星受到火星影響，容易把婚姻想像得太美好，忽略掉許多現實層面的問題。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的火星受到進入夥伴宮位的水星影響，不要幻想豬隊友可以在工作上幫上什麼忙，他們只會一直扯你後腿，讓事情變得更複雜難辦。某些處女座當心被職場小人陷害，名譽受到詆毀。

健康運方面，太陽與金星進入疾厄宮位，注意心血管方面的問題，或是容易著涼感冒。土星與木星持續影響健康宮位，有許多慢性疾病都是過勞所致，肝功能受損，代謝變差，越來越發福的身體，其實隱藏著可怕的慢性疾病。

天秤座：

整體運勢

感情運方面，太陽與金星進入情感宮位，與喜歡的人互表衷曲，關係明朗化，兩人甜蜜熱戀中。關係穩定的天秤座，雙方會有結婚的共識，開始一起規劃未來，甚至做好了懷孕生子的心理準備。

家宅運方面，在家宅宮位的冥王星相位良好，某個家人的身體狀況越來越穩定健康，過去辛勤的照顧都感到值得了。有些天秤座則是滿意於目前可以常居久安的住處，生活穩定，心情也比較踏實。

本週須注意的部分

工作運方面，進入工作宮位的水星受到專業宮位的火星影響，最近會需要與海外人士接觸以及使用外語工作，與異國人士溝通不良，對自己的語言能力感到沒自信。

金錢運方面，在財務宮位的天王星持續受到土星影響，雖然很努力地學習理財與存錢，不過終究敵不過許多外在誘惑，無法累積財富。有投資習慣的天秤座，若想炒短線賺錢，常做出錯誤的判斷，甚至造成巨額的負債。

天蠍座：

整體運勢

工作運方面，金星與太陽進入工作宮位，即將接掌一份光鮮亮麗的案件，工作內容輕鬆，甚至會獲得許多額外禮遇。某些天蠍座則是終於卸下一件壓力很大的任務，可好好休假，放鬆一陣子。

旅遊運方面，在旅遊宮位的冥王星相位良好，不論是為了工作到外地出差，或是純粹想出門遊玩，有許多當地重要的景點，你都會想盡辦法去朝聖打卡。某些天蠍座則會挑戰有些辛苦、難度較高的旅行方式獲得成就感。

本週須注意的部分

金錢運方面，在財務宮位的火星受到水星影響，預期之外的開銷增加，會需要分期付款購買某些昂貴的物品。有投資習慣的天蠍座，這段時間容易錯估情勢，造成巨額的損失，切勿炒短線，容易因此造成龐大的負債。

感情運方面，進入戀愛宮位的水星受到火星影響，與喜歡的對象會因為金錢或價值觀差異的問題起爭執。某些天蠍座則是和情感對象性生活不協調，情慾無法被滿足，空虛寂寞覺得冷。

射手座：

整體運勢

感情運方面，太陽與金星進入戀愛宮位，單身的射手座會邂逅讓你一見傾心的天菜，會是一個特別的人士，也可能是個可愛的毛孩子。情感關係穩定的射手座，這段時間正在熱戀狀態，被另一半寵溺，生活甜蜜。

金錢運方面，在金錢宮位的冥王星相位良好，雖然稱不上富裕，但經濟狀況逐漸穩定，每個月會有固定的進帳。某些射手座則是順利出租掉手上閒置的房產或空間，短期內不會缺錢。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的天王星受到溝通宮位的土星影響，在工作領域上有些流言蜚語影響到你的名譽，雖然感到很生氣，卻找不到詆毀你的始作俑者。某些射手座則是與客戶或上司溝通不良，執行案件常常需要修修改改。

家宅運方面，進入家宅宮位的水星受到火星影響，與家人有些事情溝通不良，爭執比較多。某些射手座的家人對你的另一半有些微辭，夾在兩者之間，覺得很心煩。

摩羯座：

整體運勢

家宅運方面，金星、太陽進入家宅宮位，會與家人計畫一起出遊、旅行，令你很期待。此時家庭需要購買新的家電與傢俱，居家環境煥然一新。需要搬家的摩羯座，會找到理想的物件，未來生活可望安定下來。

旅遊運方面，在旅遊宮位的海王星與冥王星有良好連結，終於可以出門旅行散散心，釋放一下生活壓力。然而進入旅行宮位的水星受到工作宮位的火星影響，好不容易可以出遊，手機卻還是湧入許多工作訊息，無法玩得太盡興。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的火星受到溝通宮位的水星影響，工作十分繁忙，許多事情需要與人溝通與協調，常讓你覺得很浪費時間。某些摩羯座與上司或同事在處理問題的態度上意見不合，甚至因此發生爭執。

感情運方面，在戀愛宮位的天王星依然受到土星的影響，許多事情風暴雖然過去了，兩人之間的裂痕卻難以撫平，或許表面維持著和諧，卻開始思考分離的可能。比較有個性的摩羯座則會直接冷戰，直到對方願意低頭道歉為止。

水瓶座：

整體運勢

旅遊運佳，太陽與金星進入旅遊宮位，不論是為了工作出差，或是想輕鬆度假，旅宿待遇會十分奢華，享受高規格的禮遇及服務。某些水瓶座則是因為太久無法出國，選擇搭乘郵輪到外島遊覽，反而會有些驚喜的發現。

工作運方面，太陽與金星進入面試、考試宮位，面試新工作十分討喜，可順利跳槽到你嚮往的企業。參加公務員考試、以及需要通過某些認證資格的水瓶座，應試結果可跨越門檻，進入人人稱羨的單位服務。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的火星受到水星影響，與喜歡的人說話老是擦槍走火，為了一點小事就吵了起來。某些水瓶座則是會為了寵愛戀愛對象、小孩、寵物，不斷購買昂貴的物質討好，不過他們似乎不太領情。

家宅運方面，在家宅宮位的天王星受到命宮的土星影響，居家環境不太安寧，鄰里間相處不睦，住宅區域治安不佳，需當心門戶安全。某些水瓶座則是家族發生許多糾紛，許多問題需要花很多心力去協調。

雙魚座：

整體運勢

金錢運佳，太陽、金星進入金錢宮位，薪資待遇會有所調整，收入有增加的趨勢。某些雙魚座則是會接到條件很不錯的外快，手頭餘裕。最近會特別想品嚐昂貴的餐廳或買些奢侈品犒賞自己。

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星相位良好，抱著善意待人，這些溫情會被某些人牢記著。發生一些自己無法應付的事件，會有一些意想不到的朋友給予幫助，為你說好話。

本週須注意的部分

感情運方面，木星與土星齊聚心靈宮位，秘密戀情曝光，不堪的過往被挖出，內心的傷痕再度被凌遲。某些雙魚座正暗戀著某個遙不可及的對象，這樣的愛情讓你既甜蜜卻又痛苦。

工作運方面，水星進入命宮，受到火星影響，需要溝通協調的任務落在你身上，但最近你並不想說話，對於不斷需要說服他人感到心煩。某些雙魚座，工作案件截止日期在即，效率加速，但出錯率也偏高。

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