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職場沒有真朋友？這些命格還是找得到！

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
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【文‧科技紫微網

　

俗話說「上班好同事，下班不認識」，在明爭暗鬥的工作環境中，為了搶佔一個好位置，有時難免保持社交距離，不願付出真心。所以，很多人認為職場沒有真朋友。然而某些命格就是擁有獨特的眼光，能在職場找到裡外一致的真心朋友。你想跟他們討教幾招嗎？科技紫微網馬上來公佈榜單！

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巨門

巨門有著不輕易相信人的特質，必須要經過自己明查暗訪與長期分析之後，才願意接受對方的真正為人。一旦在過程中發現了讓他質疑之處，就會「掘地三尺」的繼續追查下去。他的警覺性可說無人能及，大概只有詐騙高手才可能欺瞞他一時，但絕對瞞不了他一世。

另一方面，巨門樂於跟人打交道，又愛無話不談，如此自然更增加了他的識人閱歷。在一次次的互動下，對方的底細會被他層層看透。如果遇上了只會敷衍的那種人，巨門表面上仍舊與對方嘻嘻哈哈，但骨子裡早已將對方貼上了「保持距離，以策安全」的標籤。

　

廉貞

廉貞說話不喜歡拐彎抹角，尤其沒耐心跟不對盤的人打交道，連偽裝客套都省了。他交朋友總是發揮快準狠的力道，經常從最尖銳又考驗人心的層面去試探對方。因為猝不及防，對方就得以直覺來反應，在此情況下往往被迫現出原形。

不過，因為利益導向，廉貞很能分辨誰是酒肉朋友、誰是生意夥伴，三教九流都可以納入他的人際圈。他甚至還有本事透過談條件，讓他所不喜歡的人為他效命，爭取資源。廉貞交際手腕的高明，其實正是來自識人的精準。

　

太陰

太陰外表看來主見不強，但內心力量卻驚人的強大。他們很在乎形象，多半有道德潔癖，所以挑選朋友時，都要先通過本身的直覺觀察與長期檢驗，才會允許關係更進一層。所以能跟他們稱兄道弟的人，人品起碼有一定的保證。

同時，太陰不習慣使用世俗的交友模式。不管對於點頭之交或是生死之交，表面上他都像是君子之交淡如水，但一旦朋友有難，他會二話不說，給予資源直接到位的幫助。如果你不善於分辨人心善惡，跟著第六感強烈的太陰星，包你少吃很多虧。

　

天機

天機好奇心氾濫，聯想力豐富。朋友的每句話都會讓他仔細思量是否有言外之意，甚至還會將先前的回憶拿來比對。雖然他只是想知道自己是否讓對方不快，卻常因此在無意間發現對方言行不一。但，他對於朋友的粗心露餡並不會說破，希望給對方改過自新的機會。

雖然心腸軟的天機星常會因此受委屈，但只要對方能看到天機的寬容，確實很有可能收斂改過。可別笑他天真，天機深知「過度精明其實更容易受傷」的智慧。裝點傻，不但更好過日子，也能吸引到懂他的好朋友。

　

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