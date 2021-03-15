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火星能量爆發！「4星座」強運當道化險為夷

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
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【文‧科技紫微網

　

好不容易撐過二月的水逆，三月又進入火星能量大爆發階段，衝動、躁進、焦慮的感受都在所難免。不過仍有四大星座本身強運當道，有望靠正能量化險為夷！究竟誰上榜了呢？科技紫微網立刻來公佈。

　

註：以下內容請參考太陽星座或上升星座。

　

巨蟹座

能量終於被啟動，好運也即將蘇醒，再也不用在焦慮中度日如年了。此時你會明顯感覺到身邊的好消息多了起來，單身的你處處皆能發現桃花的影子，上班族的你則會心情大好，煩惱變少，工作計畫也能順利完成。總之，很多機會就擺在你的眼前，就看你怎麼去把握了！

　

天蠍座

嶄露頭角的機會到了，你的運勢也會逐漸走高，整體表現將十分亮眼。事業方面也將傳來好消息；就連之前不被看好的投資項目，也能夠讓你獲得可觀的收益。相信你肯定已經高興得合不攏嘴了吧！但是也別太大意，戒驕戒躁才能穩中有升，若情緒外露，易遭小人算計。

　

射手座

你的生活馬上就會變得不一樣了！將會充滿著希望和笑語。單身的你想要脫單，就積極的去參加各種聚會吧，新結識的異性裡說不定就有你等待的那個人。工作方面，請勇敢面對挑戰，可闖出一番新的天地。另外也有可能遇到一些繁雜的事情找上門，提前做好計畫，你便能應對自如。

　

雙魚座

運勢轉捩點將拉開序幕。過去橫阻在眼前的問題，從現在開始將會翻面，未完成的工作也會進入收尾的最佳時期。財運上升，桃花氾濫，工作獲得肯定……好運已經對你開放了最友好的姿態。不過需要強調的是，懂得控制情緒更能讓你穩住陣腳，全力以赴的去奮鬥。

　

那麼沒上榜的朋友如何是好？非得被厄運碾壓過才能重生嗎？當然不是！在此加碼公佈提升幸運的小技巧，所有星座都適用，大家一定要牢記喔！

▲每天給自己一些積極向上的心理暗示

▲凡事皆可溝通，沒必要自己生悶氣

▲打理外表，維持整齊、清爽的外貌

▲常帶笑臉，好機會都會被你吸引過來

　

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