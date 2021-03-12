情人節要到了！想追12星座學會「這3招」勾住他的心

【文‧科技紫微網】

喜歡一個人的感覺很美妙，一點小事就覺得幸福。但是難免也會患得患失，害怕他只把你當朋友看。那麼到底要如何讓他對你有好感呢？科技紫微網整理出12星座的勾心秘技，快來看看吧！

☆ 如何追求火象星座？

牡羊座

第一招：不直接表白

無論是在工作場合還是在兩性關係裡，他們更願意扮演戰士的角色。一開始就亮出底牌投降的戰爭，牡羊座會覺得「有點沒意思」。你可以撩動他的心，偶爾又冷落他，一來一往，反而激起他的征服慾。

第二招：拒絕陰陽怪氣

牡羊座個性直爽，不喜歡拐彎抹角。假設說好去吃飯，「你想吃什麼呢？」「隨便」「火鍋」「不是很想吃」「那烤肉？」「還有別的選項嗎？」這種對話就非常扣分，牡羊座只會覺得你太難伺候，不如趁早避而遠之。

第三招：製造反差形象

你可以故意展現你的其他面貌，例如你平時在他面前比較溫柔婉約，在朋友們面前是古靈精怪，但是在工作場合又變了一個人，非常幹練果斷，這個時候你在他眼中會魅力翻倍。

獅子座

第一招：一定要誇獎！

沒變法，獅子座太喜歡被誇了，因為稱讚就意味著被認可。例如見面時誇他很紳士，那麼他會在你面前表現的更紳士！如果他送你小禮物，你馬上說「你怎麼眼光這麼好、剛好需要這個。」不出意外你還會收到第二次。

第二招：少抱怨多積極

獅子座本身是個樂觀豁達、行動力強的星座，對於遇到問題只會抱怨的人實在有點反感。相對地，一個對生活總是時刻保持樂觀的人，獅子座大多會認同你的理念，不知不覺累積對你的好感。

第三招：特殊對待

追一個獅子座，只對他好是不夠的，必須讓對方知道，你只對他好。比方說對其他好友冷淡一點，對他特別一點。這種差別對待讓獅子座不僅有面子，更滿足他的優越感。

射手座

第一招：先從朋友做起

射手座很喜歡交朋友，他們在朋友面前的狀態比在戀人面前放鬆得多。先從朋友做起，沒事一起出去玩，閒聊一點生活的瑣事。讓他覺得跟你待在一起很舒服，等到合適的時機再製造一點感情升溫的小曖昧。

第二招：保持必要的空間

射手座最怕談個戀愛，自己原本的自由都不見了。在交往前，不要強硬的打聽對方的日常生活。尤其射手座不願意回答的問題，也不要繼續追問，否則他會本能的對你有所防備，不利於未來關係的發展。

第三招：獨立又有想法

射手座不是只會玩，他們對人文、歷史、藝術等領域大多有一定的興趣。看似散漫，其實喜歡思考一些大哉問。如果他跟你談論自己的夢想、或者一些人生道理的時候，你不是一味附和而是言之有物，他會對你更有好感。

☆ 如何追求土象星座？

金牛座

第一招：主動一點

金牛座剛接觸一個人的時候，很難拿出熱情的態度。對於你們的示好，他們通常不會有太多回應。一是反應慢，二是疑心重。其實你們只需要再堅持久一點，金牛座對一個持續熱情的人是沒有什麼抵抗力的。

第二招：打理生活瑣事

雖然金牛通常很勤勞，但他們其實是非常依賴慣性的人，喜歡一個牌子就一直用，喜歡這個口味就不想換。想追金牛座，有事沒事刷個存在感，幫他們打理生活裡的瑣事。一旦上癮了，金牛座很難把你戒掉。

第三招：需要被肯定

金牛們內心深處其實有些許自卑的情結，花言巧語是沒用的，真誠的欣賞和鼓勵，並釋放你的好感，讓牛兒從你這裡得到肯定，他們會下意識的認為你是一個「很特別的人」。

處女座

第一招：展現自己的特色

要滿足處女座的所有需求，達到他們各項的評分標準，真的很困難。所以吸引處女座的竅門在，強化自己的優勢，突出自己的風格或者某項技能。因為他們喜歡有想法有主見的人，一定不是唯唯諾諾的類型。

第二招：避免硬碰硬

處女座是個控制慾很強的星座，要讓他們認知自己是這段關係的主導者，才會敞開心扉去接納你。其次，一定要順著他們的毛摸，哪怕不同意對方的觀點，也要委婉的表明。如果硬碰硬，就算表面不說，也可能把你列入心中的黑名單。

第三招：不要玻璃心

跟處女座相處，要忍受他們有話不直說、偶爾還會突然消失的毛病。好在處女座還算是經常反思自己的人，而且嘴硬心軟的星座。如果氣氛有些尷尬，你稍微主動一點給他個台階下，他反而會覺得「這個人也太有耐心了吧，好難得」。

摩羯座

第一招：保持行情

想追摩羯座最好先把自己打扮得體，很有行情的樣子。我們都知道獅子座愛面子，其實摩羯座也是隱藏的愛面子選手。他們希望自己的另一半是上得了廳堂，下得了廚房的好對象。

第二招：勢均力敵

條件比自己差太多的，摩羯很難動心；條件比自己好太多的也不行，會有高攀的感覺。所以想要追求摩羯座一定要控制好兩人之間的能量角力，勢均力敵、不卑不亢最理想。

第三招：眼光放遠

想要長久吸引摩羯座的目光，最好不要滿腦子都是風花雪月，眼光放遠一點，有自己的事業和格局。摩羯座是非常理智的個性，不追求一時強烈的心動感，互助互持才能真正長久的走下去。

☆ 如何追求風象星座？

雙子座

第一招：說話有技巧

剛開始相處的時候，你可以毫不掩飾自己的好感，但最好說話只說一半。傳達給雙子座一種「沒錯，我是喜歡你，但是也只是喜歡你而已。」並不因為喜歡他而放低自己的姿態，反而讓他更欣賞。

第二招：不要過度干涉

雙子座很多時候比射手座還渴望自由，嚮往無拘無束，跟不上他們的節奏就不要強行去附和。不如就用陪伴的心態待在他身邊，放牧式追愛好過於進攻式追愛，更有機會自然而然地昇華為戀人。

第三招：放長線

很多人都說跟雙子座有過戀人未滿的狀態，其實雙子座很擅長曖昧，卻不容易跟一個人長久相處，因為有時候他們都搞不清楚自己在想什麼。但只要跟你待在一起自在舒服，沒有壓迫感，時間久了他們會越來越離不開你。

天秤座

第一招：外型出眾

天秤座是出了名的愛美，長的好看你已經成功了一大半。就算不是盛世美顏，至少整體的感覺和氣質不能太差。簡而言之，不好看你可以打扮自己，至少不要邋裡邋遢，要有自己的品味。

第二招：有主見有想法

選擇困難似乎是天秤座常見的個性特質，有時是不想得罪任何一方，有時只是單純懶得想。不過，正是因為不喜歡做決定，所以如果出現一個人能幫他做決定，這無疑幫天秤座解決了許多人生難題，怎麼能不心動？

第三招：補足自信心

某種程度上來說，談戀愛就是對方缺什麼，你就給他什麼。既然天秤座需要被肯定，那你就當那個肯定他的人。也不要太誇張，半開玩笑的程度最好，太嚴肅也會讓對方倍感壓力。

水瓶座

第一招：好溝通有默契

水瓶座總是容易被聰明、與眾不同的人吸引。不求你在他們熟悉的領域表現出不亞於他們的水平，至少得能聽懂對方在說什麼，接的住話。他們喜歡那種一拍即合的默契，所以初始時找到共同話題很重要。

第二招：感受到用心

水瓶也有感性的一面，不必多貴重，只需要讓他感覺到你是花了心思的就好。特別是只有你們兩個才懂的暗號或秘密，而不是大張旗鼓的當著眾人的面表白、送花，這反而會讓水瓶座覺得有些俗套，產生牴觸心態。

第三招：愛得剛剛好

成熟一點的水瓶座其實很渴望平衡的愛，不希望兩個人愛的太火熱，也不希望感情比肥皂劇還虛假。之所以忽冷忽熱，是因為喜歡在暗地裡觀察對方，若你通過這層考驗，水瓶座才會覺得你是個值得付出真心的對象。

☆ 如何追求水象星座？

巨蟹座

第一招：事事有回應

追求巨蟹座，你可以不用很主動，但一定要及時回應。敏感的巨蟹一旦被冷落過幾次，就很難再熱情。你只有發信息秒回，約你的時候每次都有時間，巨蟹座才會越來越有分享欲，遇到事情也會第一時間想到你。

第二招：喜歡日久生情

在互動中慢慢瞭解對方，累積感情基礎，巨蟹座才能敞開心胸。你可以雙管齊下，一方面陪著他玩遊戲吃火鍋，讓他習慣有你的生活；另一方面常聊些較深刻的話題，比如理想的生活、對愛情和家庭的態度等等，讓兩人關係越來越親密。

第三招：行動勝於言語

巨蟹座是個很細膩的星座，生活上的小細節最能抓住他們的心。除了口頭上的叮嚀，他們更希望天冷的時候有人遞上熱茶，下雨的時候有人帶傘來接送。在最需要關心和幫助的時候有你用行動證明一切，最讓他們心動不已。

天蠍座

第一招：多變

老實說，天蠍座是個很自戀的星座，一旦你的心思被天蠍座摸得明明白白的，那你們接下來的相處全都是被他主導節奏。所以跟天蠍座的聊天風格一定要多變，偶爾傲嬌，偶爾矜持，讓他摸不透你，才能真正的引起他們的關注。

第二招：低調有質感

天蠍座大多都是走低調奢華有內涵的路線，包括外在形象和內在性格。喜歡有質感的美。網紅風或濃妝艷抹一身logo只會讓他們反感。性格上也一樣，沒有本事就不要裝腔作勢。天蠍座最討厭半瓶水響叮噹的人，千萬不要犯這條大忌。

第三招：偏愛

你需要讓天蠍座感覺到他在你眼中是最特別的那一個，只想對他一個人好。不要讓他覺得你同時跟很多人曖昧，畢竟天蠍座是出了名的疑心重且愛吃醋，要不然他是很難改觀的喔。

雙魚座

第一招：單純

雙魚座不喜歡身邊的人事物太複雜，越簡單的東西越美好，能夠激起他們內心的純真與保護慾。所以在相處的過程中，盡量表現的簡單、自然、幽默一點，跟你在一起輕鬆舒適，比什麼事都重要。

第二招：熱愛生活懂浪漫

喜歡賞心悅目、追求浪漫氣息的雙魚座。比起網美打卡店，有故事的地方更是獨一無二。你得偶爾當個說故事的人，陪他一起去探索，適時開導他容易悲觀的心情，在生活的點點滴滴中留下兩人的浪漫記憶。

第三招：不想被管束

很多人都以為雙魚座性格比較溫順內斂，其實雙魚座心裡住著一個叛逆的小孩，渴望被關注卻不喜歡被管束。當你不知道他們在想什麼的時候，不需要干涉他，陪他一起開心、難過，讓他覺得任何時候都能依靠你最重要。

如果你心裡已有了那個重要的人，趕快參考上面的「撇步」，讓他對你的好感越來越多唷！

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