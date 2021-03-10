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心理測驗／四格圖是農田還是巧克力？ 測出你潛在的「真實面貌」

聯合新聞網 / 綜合報導
每個人或許都有自己並不清楚潛在人格，透過心理測驗便能了解。圖片來源／ingimage
每個人或許都有自己並不清楚潛在人格，透過心理測驗便能了解。圖片來源／ingimage

一樣米養百樣人，每個人都有屬於自己不同的個性。而除了表面功夫之外，大家自我內心更可能潛藏著連自己都不一定清楚的真實面貌。日本網站「DRESS」最近就分享一則心理測驗，可以看出自己在潛意識中的「真面目」到底是什麼。

請問：圖中的東西，你認為它會是下列何者？

圖中的東西，你認為它是什麼呢？圖擷取自DRESS
圖中的東西，你認為它是什麼呢？圖擷取自DRESS

A 田地

B 窗戶

C 十字架

D 巧克力

選擇A田地的你，隱藏的真面目是「樂於助人」。田地是收穫的象徵，代表著誕生出新東西，能讓你不自覺地獲得喜悅。而擁有強大力量的你，除了自己之外，更是有餘力顧及他人。不過田地也是需要肥料與水等等才能持續，所以在忙於出手相助的同時，也別注意自我，別讓自己反而乾涸了。

選擇B窗戶的你，隱藏的真面目是「害怕寂寞」。窗戶是對外溝通的象徵，就像你總是透過與他人之間的連繫，讓自己獲得充實感。雖然你重視著夥伴，不過有時也會太過在意他人對你的評價，因而在不安之下，刻意掩藏真正的自我。不如試著真誠一點，或許對方也應該會包容你的缺陷也說不定。

選擇C十字架的你，隱藏的真面目是「認真負責」。十字架象徵著回應求助，代表你是個責任感高、對自己嚴厲的人。你性格上追求完美主義，即使遭遇困難，也會設法先試試看只靠自己解決。但有時互相幫忙，才好讓事情順利進行，因此在允許範圍內，多向人求助，也絕非一件壞事。

選擇D巧克力的你，隱藏的真面目是「樂觀開朗」。巧克力象徵著純粹的快樂，反映出你是個忠實追求自我慾望的人。你依靠直覺而行，即使碰到困難的場面，你也會有著「反正總有辦法」的樂觀態度。如果太過隨興，恐怕容易招來意想不到的麻煩，或許有時還是先三思而後行，才是比較好的做法。

日本 心理測驗

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