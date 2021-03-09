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心理測驗／手機外殼怎麼選？ 測出妳潛在的女王氣質

聯合新聞網 / 綜合報導
你內心是否潛藏著「女王氣質」呢？透過心理測驗便可得知。圖片來源／ingimage
你內心是否潛藏著「女王氣質」呢？透過心理測驗便可得知。圖片來源／ingimage

有些女性天生具有「女王氣質」，懂得如何以上對下的方式操弄人心，不管做出甚麼樣的要求，總是能讓其他異性服服貼貼的。日本網站「DRESS」近日就發布一則心理測驗，可以看出女性自身是否含有「女王氣質」的潛力。

請問：關於手機外殼，你會如何選擇款式呢？

A 印有角色或知名品牌的

B 用自己動手做的裝飾

C 用買手機時就直接附的

D 不用手機外殼

選擇A印有角色或知名品牌的，是潛在女王度來到35%的「王妃型」。喜歡向人撒嬌的你，在旁人、戀人眼中看來，有著某種神祕的魅力，容易得到可依靠的人們相助。你有著彷彿製作人般的才能，可以藉由這些援助，共同完成想要的目標。

選擇B用自己動手做的裝飾的你，是潛在女王度來到60%的「公主型」。或許在你的周邊，正聚集著只對你效忠、願意坦誠相見的人們。由於你的魅力，讓這些人願意守在你的身邊，並以此為目的打拚。不過這也不代表你可以盡情的耍任性，還是得要衡量，讓大家看到你好的一面才行。

選擇C用買手機時就直接附的你，是潛在女王度為15%的「日本公主型」。比起控制對方，你可能更渴望接受對方的指令，藉此守護、陪伴著另一半。由於如此相對被動的個性，讓你跟「女王」兩字可說相當不合。不過能夠成為一大助力，或許讓你更容易得到優秀的另一半也說不定。

選擇D不用手機外殼的你，是潛在女王度高達90%的「女王型」。你不太在乎他人的眼光，認為自己是否喜愛才是最重要的，甚至還會覺得「只有自己懂」是件好事。這樣的你總會在無意識的操作下，創造出屬於自己的舒適天地，而進入這片天地的他人，自然會臣服在你之下。

心理測驗 女王

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