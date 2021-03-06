心理測驗／討厭的人邀約去不去？ 瞭解內心空洞為何而在

或許每個人都曾有過類似感覺，明明物質上已經很豐裕了，但是心裡卻遲遲無法滿足，總感覺內心有個空洞，好像少了什麼的時刻。日本網站「占TV」最近分享的一則心理測驗，就能測出自己到底是什麼樣的原音，才會出現這種感覺。

請問：有個你超討厭的人，跑來約你去看一場演唱會，而那場演唱會的歌手正是你最愛的偶像，請問你該怎麼做？

A 因為討厭對方，所以還是拒絕 B 雖然有些猶豫，不過還是決定去了 C 一定要去的啦 D 說再考慮看看

選擇A「因為討厭對方，所以還是拒絕」的你，無法感到滿足的原因，是你沒辦法展現出忠於自我的一面。你的自尊心很高，不願認輸，並且衍生為容易固執的性格。這樣的你，是否曾有過因為自我堅持，而沒把握住機會的狀況？有時忠於自我，還是有必要的。

選擇B「雖然有些猶豫，不過還是決定去了」的你，無法感到滿足的原因，是你優柔寡斷的性格。你經常困在「喜歡」和「討厭」之間的狹小隙縫，並且不願意向人展露出自己明確的心意。久而久之，連你自己到底喜歡和討厭什麼都說不清楚了。偶爾也該聽聽自己的心聲，和自我展開對話吧。

選擇C「一定要去的啦」的你，無法感到滿足的原因，是你不願讓人看到你不好的一面。即使碰到你討厭的狀況，你也會給一個正當理由說服自己，避免讓他人發現你的陰暗面。然而同樣狀況不斷上演，你也難免會感到厭煩。不如試著接受另外一個自己，別再隨意打發了。

選擇D「說再考慮看看」的你，無法感到滿足的原因，是因為你總是想要逃避。每當碰到困難、不擅長的問題，你總是不敢直接面對，下意識選擇先拖延一陣子再說，結果就是不安的情緒始終累積在心裡。不如再碰上麻煩時，趕快找個對象商量一下，盡快作出決定吧。