每日星座運勢／摩羯單身多向外活動 譜戀曲機率高

2021-03-12

牡羊座

機會靠自己創造。

整體運：★★☆☆☆

工作中有升職掌權的機會，但是免不了同事間的明爭暗鬥，還是盡量減少與對手的硬拚，伺機尋找發展機會才明智；已婚者今天有機會和伴侶一起參加公司的慶功晚會，對另一半的人際關係頗有助益哦！財運不是很好，但是伴侶較優渥的薪水會讓你們過的很順利。

愛情運：★★★☆☆

比較願意為另一半付出，只要對方一撒嬌就會有求必應，另一半很感動喔！

事業運：★★☆☆☆

運勢不佳，偏偏領導欲強烈，不自覺便會去指揮同事，讓人產生反感。有必要控制一下自己的言行舉止。

財運：★★★☆☆

賺錢略為辛苦、需要消耗較多的腦力、體力與人競爭。

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：08:00-09:00脆梅青

開運方位：西南方向

金牛座

調整心情是今天的重頭戲。

整體運：★★★☆☆

愛情無風也無浪，正好為你騰出許多休息時間，適合做些自己喜歡的事情來調整心情。財富積累到一定程度，反而讓你感覺有些疲憊，不妨暫停腳步觀察市場動態。事業運良好，欲蓋彌彰的策略對你大有裨益。

愛情運：★★☆☆☆

今天適合冷靜獨處，特別渴望清閒獨立、不被干擾的空間。

事業運：★★★☆☆

想法頗多，但行動力不足。與自信開朗者合作，可激發你的熱情與行動力。

財運：★★★☆☆

對財務評估特別精準，眼光不錯，出門消費容易買到物美價廉的好東西。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：18:00-20:00冷泉藍

開運方位：正北方向

雙子座

工作上能有較為突出的表現。

整體運：★★★★☆

愛情運勢一般，與戀人的關係較為平和；工作方面，今天你能夠把身上的優勢集中起來發揮，好好表現，極易得到上級的讚許；財運還不錯，付出的努力可望得到對等的回報，不過要小心一時的衝動讓開支增大。

愛情運：★★★☆☆

異性緣不錯，單身者有機會因同事介紹而結識談話投機的異性朋友。

事業運：★★★★☆

當你遇到疑問時，周圍的同事總是很樂意給予你幫助，最終你也都能將事情順利的完成。

財運：★★★☆☆

財運上沒有太多的驚喜，也不會出現讓你心煩意亂的狀況，在平順中你會覺得很安逸。

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：08:00-09:00脆梅青

開運方位：西北方向

巨蟹座

情緒不穩，思緒混亂。

整體運：★☆☆☆☆

今天感情方面很被動，不想與對方有太多的接觸，想要有獨處的空間。理財方面運勢比較低落，對於市場沒有什麼判斷力，很難找到合適的切入口，只宜觀望。工作中不宜操之過急，容易出錯。

愛情運：★★☆☆☆

別因工作繁忙而忽略了另一半，冷落對方很容易發生口角；戀愛中的人感情進展順利！

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，容易受到外力的干擾，例如：與人意見不合或是計劃被人中途改變。

財運：★☆☆☆☆

要小心被親朋好友的話誤導了，說不定對於他們有利的事情卻不適合你。

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：19:00-21:00杜鵑粉

開運方位：正東方向

獅子座

追求效率，不畏挑戰。

整體運：★★★☆☆

今天你有全力以赴的幹勁，非常主動積極，身邊的人都難以趕上你的腳步。不過，雖有衝勁，卻缺乏思考，效果不佳。進財管道多，埋頭苦幹難以把握商機，多與他人互動方可抓住財源。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中人感情穩定，可談婚論嫁；單身者有機會與舊情人相遇，再次擦撞出愛情火花。

事業運：★★★☆☆

重點應放在注意控制好自己的情緒，以及與人交往時的語氣語調。

財運：★★★★☆

財運不錯，購物易有好運。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：09:00-10:00可可棕

開運方位：東南方向

處女座

運勢有所下滑。

整體運：★★☆☆☆

愛情極待加溫，否則感情易遇結冰期，不妨製造一些浪漫元素，燭光晚餐或者文藝電影都能提升愛情運；事業運欠佳，任何事都得親力親為才能達到好的效果；財運不穩，投資上需採用保守策略，大膽的投資會帶來巨大的風險。

愛情運：★★★☆☆

單身者容易滋生孤獨感，想找一個人陪伴的心情強烈，不妨多參加聚會，提升戀愛運。

事業運：★★☆☆☆

在處理事務上不夠果決，缺乏自己的見解，容易錯失一些可以讓自己好好表現的機會。

財運：★★☆☆☆

小心不遵守交通規則被開罰單！

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：21:00-23:00夕陽橙

開運方位：正西方向

天秤座

平凡也是一種幸福。

整體運：★★★★☆

工作一如既往的進行著，雖然事情一成不變，但你不會因此感到乏味，反而得心應手；一個普通的笑話就能把戀人逗得很開心，讓你頗為得意；財運普通，雖無意外的收穫，但也沒有多餘的開銷。

愛情運：★★★★☆

別把你的想法強加給另一半，對方會受不了；戀愛中的人多安排約會，會感受到浪漫。

事業運：★★★★☆

有機會接觸新事物，常有奇特的靈感迸發出來，別讓好的創意溜走，要好好把握！

財運：★★★☆☆

為家中的事情忙得不亦樂乎，會有瘋狂採購的慾望。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：22:00-23:00瑪瑙黑

開運方位：西北方向

天蠍座

過於強勢會讓人對你失去好感。

整體運：★★★☆☆

你對另一半表現得太過強勢、壓迫，容易導致與他難以相互調適而使感情出現問題；你的自負任性會讓上司、同事覺得你對他們不尊重，對你的好感急劇下降；投資上在得到專業人士的幫助下做出全面、周全的理財方案能得到很好的效果。

愛情運：★★☆☆☆

想表白？還是改天再談吧，勝算太低了。

事業運：★★☆☆☆

與上司或同事意見不統一時，言語會比較強硬，惹來誤會。

財運：★★★★☆

有機會收到禮物，感覺溫馨愜意。

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：06:00-08:00乳酪白

開運方位：正南方向

射手座

把握機會展現自我。

整體運：★★☆☆☆

有機會將自己最近所學在眾人面前展現出來，可得好好發揮哦；戶外的休閒活動，會成為邂逅艷遇的有利場所；慷慨陳詞、據理力爭不但表現你的工作才能，也更添個人魅力。

愛情運：★★☆☆☆

戀人之間不必太在乎面子，買份小禮物送給戀人，再大的矛盾也會化解喔！

事業運：★★★☆☆

雖然努力能得到回報，能力能受到肯定，但也會得罪人，讓很多人敢怒不敢言，暗中對你不利。

財運：★★☆☆☆

求財勞心費力，尤其任職領薪者，總覺得自己的付出與收穫不成正比。

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：23:00-24:00祖母綠

開運方位：正北方向

摩羯座

電波超強，桃花盛開。

整體運：★★★★★

有不錯的姻緣際遇，單身者多向外活動，易有奇緣，譜出戀曲的機率高。錢財多來自異性，多與異性朋友接觸可獲得不錯的商機。心態良好，工作井然有序地進行，完成分內工作的同時，還能為他人排憂解難。

愛情運：★★★★★

愛情運旺盛，有利多與不同類型的人接觸互動，也有機會結識志趣相投的朋友，感情進展順利。

事業運：★★★★☆

追求新鮮刺激，對新事物頗感興趣，有利推行新計劃，嘗試新的工作方式。

財運：★★★★☆

金錢活動頻繁的一天，花錢上特別的衝動，所幸錢花出去也能滿足消費慾望，還會沾沾自喜的覺得物超所值！

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：05:00-07:00蘋果綠

開運方位：東北方向

水瓶座

講信譽者得好運。

整體運：★★★☆☆

平常積累的良好信用使你今天在職場上順風順水，但是小小的成績不值得拿出來炫耀，免得讓其他人忍不住來挖苦你，謙虛謹慎的態度才能更好地維持良好形象。與同事之間要多進行工作上的交流，會受益匪淺。

愛情運：★★★☆☆

注意穿著打扮，也顯得格外溫柔體貼，讓伴侶有耳目一新的感覺。

事業運：★★★☆☆

頗有自己的主見，能獨立完成CASE，但與同仁溝通深度不夠，易造成人際關係緊張。

財運：★★★☆☆

不宜盲目投資，可以把錢花在知識、感情投資上，為日後的豐厚回報打基礎。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：09:00-11:00金桔綠

開運方位：東南方向

雙魚座

今天頭腦敏銳，做事理性有原則。

整體運：★★★★☆

愛情平淡而和睦，雙方都能保持一種平靜的心態相處，顯得較融洽。工作表現頗為出色，敏銳的直覺讓你輕易做出新的突破，得到上級的肯定與讚賞。晚上有機會與專業人士共同討論生財之道。

愛情運：★★★☆☆

戀愛運平平，沒有什特殊變化，兩性之間可以平和相處！

事業運：★★★★☆

事業運佳，適合在今日做點創意設計、文書計算一類的工作。只要積極點，你的想法容易被採納！

財運：★★★☆☆

有利於主動向外發展，從事貿易、旅遊、運輸行業者，易在辛勞中得財。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：23:00-24:00寶石藍

開運方位：正西方向





