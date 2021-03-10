每日星座運勢／巨蟹極爭取自身幸福 將會有所改善

2021-03-10

牡羊座

邀朋友喝喝茶是不錯的選擇。

整體運：★★★☆☆

單身者的桃花有些亂，今天還是不要碰的好，找幾個同性朋友聊聊反而自在；頭腦容易發暈，不宜出入股票市場，判斷有失精準；工作中與同事相處很融洽，平時不太打交道的同事也會有機會增進情誼。

愛情運：★★★☆☆

有伴侶的人容易感受到伴侶的冷淡，你不妨多關心對方，讓他把心裡話說出來。

事業運：★★★☆☆

人際相處上易生是非，逢事盡量別強出頭，謙遜退讓為妙，這樣麻煩事、吃力不討好的事就不會上身。

財運：★★☆☆☆

金錢上有小麻煩，例如：殺價不成功，進帳延遲，判斷錯誤等等！

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：21:00-22:00薔薇粉

開運方位：正北方向

金牛座

適合與人互動的一天。

整體運：★★★☆☆

今天更願意與朋友相處，若能帶上戀人，大家都聚在一起，聚會將更有趣；今天是爭取拿獎金的好時機，好好表現一下吧；多與同事互動，加強彼此的感情，才能讓你的方案獲得更多的支持者。

愛情運：★★★☆☆

夫妻感情變化多端，陰晴不定，不用擔心，風雨過後的彩虹更美麗，生活也不會太公式化。

事業運：★★☆☆☆

工作上會有被迫考慮日後發展的問題發生，內憂外患感強烈，徒增壓力。

財運：★★★☆☆

機會隱藏在變化中，別害怕改變。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：14:00-16:00燻鮭紅

開運方位：正東方向

雙子座

愛情漲幅不錯。

整體運：★★★☆☆

單身男士異性緣很不錯，公司的公眾場合是你尋覓愛情的好處所；投資運平平，今天還是做些輔助性工作就好，不可冒險行動；理性思考今天顯得尤為重要，會遇到熱心過頭的合作者，對方雖是無心之失，對你卻會造成不小的損失。

愛情運：★★★★☆

你不經意的關心問候，另一半都能感動半天，這也讓你獲得更多的關心，彼此都感到幸福。

事業運：★★☆☆☆

情緒顯得很急躁，心裡雖很想做好，卻耐心不足、急於求成，工作上看不到任何效果，會使得你壓力倍增。

財運：★★☆☆☆

今日金錢上受到外力的干擾而產生錯誤的決定，例如：受人慫恿等等。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：15:00-17:00脆梅青

開運方位：正西方向

巨蟹座

積極爭取，才會得到自己想要的結果。

整體運：★★★★☆

憑著衝勁積極爭取自己的幸福，父母反對你和他在一起的態度就會有所改善；打算獲利了結的投資者，可以利用基金轉購風險較低的產品，以此規避股市短期震盪的風險；下班後回家，坐在沙發上聽音樂、閉目養神，能讓腦袋清醒一點。

愛情運：★★★★☆

表白的好日子。先深呼吸，再一口氣說完，就沒那麼多顧慮了。

事業運：★★★☆☆

今日事業運平平，除了適合到外面晃兩圈外，也適合多用腦袋來分析規劃。

財運：★★★★☆

合理運用錢財，才能夠進財有道。

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：14:00-15:00玉髓紅

開運方位：正北方向

獅子座

易與人起爭執。

整體運：★★☆☆☆

今天你的善心容易被人利用，與經濟掛鉤的事可以暫時放一放，日後再談效果更佳。戀愛中的人因過於敏感而導致小矛盾不斷，缺乏溝通會讓情況更糟糕。財運一般，行動力有所欠缺，果斷出擊才會有所收獲。

愛情運：★★☆☆☆

與另一半互動不宜太過強勢，言語咄咄逼人，會讓另一半難以接受喔！

事業運：★★☆☆☆

運勢較弱，多留意工作上的小細節，稍有不慎就容易出差錯。

財運：★★★☆☆

別夢想什麼一夜致富了，好好理財吧。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：13:00-14:00翡翠綠

開運方位：正北方向

處女座

追求浪漫時很容易讓錢財流走。

整體運：★★★☆☆

今天情緒高漲，工作中精力旺盛，能很快完成工作任務；與伴侶的約會要講究心意和新意，這樣才會讓他印象深刻；花費比較大，顯得沒有節制，要盡量做到理性消費，即使是有必要的支出，也應貨比三家。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人多與戀人到熱鬧有趣的地方，可以讓愛情升溫；單身者多外出可有不錯的際遇。

事業運：★★★★☆

工作目標明確，能快速掌握重點，易取得良好的成效。

財運：★★☆☆☆

想要賺錢不易，有閒錢不妨拿出來疏通人際關係，為日後的財務往來打下基礎。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：05:00-06:00硃砂紅

開運方位：正東方向

天秤座

經營愛情需要智慧。

整體運：★★★★★

已婚者與伴侶明白了愛情，所以彼此間的揶揄也會變成一種幽默；理財上易獲指點，再融入自己的心得，投資收益會增多；工作上即使遇到困難，也能經由請教有經驗的同事或上司而得以解決。

愛情運：★★★★★

情人、配偶對你的助力很大喔！單身者仔細觀察職場上接觸到的異性朋友，或許能找到理想的情人。

事業運：★★★★☆

溝通協調能力彰顯的日子，有利與客戶、同事談判、溝通，過程順暢，結果令人喜出望外。

財運：★★★★☆

容易獲得賺錢良機的日子，身邊不乏貴人幫忙，應好好運用這些機遇和助力。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：12:00-13:00芥末黃

開運方位：正北方向

天蠍座

保持平和的心態，可提升運氣。

整體運：★★★★☆

學生族由於太急躁而作業馬虎完成的情況較多，會讓老師留下不好的印象，凡事過猶不及，耐心一點才好。今天財運普通，太招搖會破財，要留意手上的皮包。抽些時間打掃房間，可讓你的運氣提升。

愛情運：★★★★☆

單身者只要主動與異性接觸，就有機會遇到有緣人。有伴侶者多黏著對方，易有被呵護的感覺。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，動力不太足夠，有點怕壓力，做事情會有點迷糊呢！

財運：★★★☆☆

適合保守理財的一天，採取簡單的理財方式，降低瑣碎複雜的程序，就能夠管理好當日的金錢了。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：14:00-16:00薰衣草紫

開運方位：東南方向

射手座

自信是你的籌碼。

整體運：★★★★☆

你自信的笑容與舉動，特別吸引人，可望與心儀的異性來個親密接觸；投資的想法很多，獲利的機率也很高；一成不變的工作模式，不妨在今天做些改變，工作效率才會更高。

愛情運：★★★☆☆

熱情付出的一天，付出實質的行動，將可得到無形的關懷與柔情。

事業運：★★★☆☆

今日事業呈現平穩狀態，適合把例行公事處理得井然有序，額外再花點時間與同事聯繫情感，將有助於往後的合作共事喔！

財運：★★★☆☆

得財順利，是金錢回收的好時刻；先前有耕耘付出者，今日多能獲得好消息。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：21:00-23:00檸檬綠

開運方位：正西方向

摩羯座

不要把事情想得太複雜，保持平常心。

整體運：★★☆☆☆

愛情運較弱，送一個小禮物給對方能使感情有所升溫。證券投資者，到證券交易所瞭解情況，不僅能結識志同道合的人，還能獲取不錯的投資建議。之前對創業有滿腔熱情者，能更理性的分析市場環境。

愛情運：★☆☆☆☆

別因為忙自己的事而忽略了另一半，冷落對方很容易發生衝突；戀愛中人感情進展較慢。

事業運：★★★☆☆

事務繁多，很多事都需要你盡快處理，不過，你顯得很冷靜，能確保進度。

財運：★★★☆☆

有亂花錢的傾向，最好把錢財交給貼心人保管。

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：07:00-09:00芥末黃

開運方位：東北方向

水瓶座

靜觀其變不失為處世之道。

整體運：★☆☆☆☆

戀人有可能因吃乾醋而無理取鬧，何妨讓對方隨意發洩一下，於感情只會有增無減。滿懷投資希望，但機緣陰差陽錯，還是未能辦成，不過機會還會再來哦！工作不宜在疲勞的狀態下進行，不但費時費力還做得不能盡如人意。

愛情運：★★☆☆☆

願意為對方付出，但對方似乎不怎麼領情，先看清他想要什麼，投其所好才能有好成效。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，容易感受到上級長官或是客戶的壓力，放輕鬆點自然可以安然度過。

財運：★☆☆☆☆

管理好錢財是今日的重中之重，切忌感情用事，突如其來的金錢損失會讓你防不勝防。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-11:00桐花白

開運方位：西南方向

雙魚座

思緒比較混亂，應做好情緒管理。

整體運：★★☆☆☆

情緒不太穩定，工作上很容易出錯，特別是技術工作者，小心因細節上的問題而影響全局。單身者愛情運較平淡，需主動與異性互動才能提高機會。投資上應謹慎為妙，不過，有閒錢的話可以投資較穩妥的基金。

愛情運：★★★☆☆

異性緣佳，單身者有機會在職場中結識有緣人，感情進展平順。

事業運：★☆☆☆☆

今日事業運不理想，負面思考太過嚴重，面對壓力會產生委屈心態或強烈的情緒反應，唯有控制自己的EQ才能搞定今日的工作喔！

財運：★★★☆☆

想留住錢財的話，就少到購物中心閒逛。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：06:00-08:00脆梅青

開運方位：正東方向





