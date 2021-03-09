每日星座運勢／處女別為感情而分心 工作親力親為

2021-03-9

牡羊座

愛情來了就順水推舟。

整體運：★★★☆☆

今天工作上的失誤較多，需冷靜應對才能讓你挽回損失，如此能使大家對你刮目相看。抽出時間與戀人約會，能感受到對方濃濃的深情。財運很旺，可望贏得不錯的投資機會。

愛情運：★★★☆☆

單身者有機會遇到主動示好的異性，但大多是貪玩、投機型的異性，戀愛前應擦亮雙眼！

事業運：★★☆☆☆

事業運不佳，要注意自己的態度，不要莽撞行事，工作上也要細心一點，可別草草了事。

財運：★★★★☆

財運不錯，好好把握投資機會。

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：19:00-20:00雪花銀

開運方位：正西方向

金牛座

顯得有些慵懶，行動力不足。

整體運：★★☆☆☆

工作辛苦在所難免，為緩解壓力而把時間拉得過長，這樣反而有偷懶的嫌疑，小心被上司盯上！資金有了一定的積累程度，趁著頗好的財運，去投資市場轉轉，會有所收獲。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者易與另一半起爭執，你別表現得太過強勢，否則夫妻關係會更緊張，多忍讓才好。

事業運：★★☆☆☆

合作夥伴中有投機者存在，委託重任選人宜謹慎，小心因信錯人而損失慘重。

財運：★★★☆☆

散財指數頗高，金錢左進右出。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：18:00-20:00桐花白

開運方位：東南方向

雙子座

心平氣和才能解決問題。

整體運：★★★★☆

感情生活中雖有爭吵，但過後雙方又能即時發現自己的錯誤，矛盾得以漸漸平息，感情更加濃烈。不必為投資苦惱，將積蓄分散支配，讓自己頗為省心省力。閒暇時看看報章雜誌，是不錯的學習方法，可掌握更多的資訊。

愛情運：★★★★☆

多用智慧、體貼來關心他，扮演體貼的關懷者、順從者、傾聽者，他會感動不已喔！想談戀愛的人，可以請朋友居中牽線。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，腦筋會轉個不停，可是行動力卻不太明顯咧！

財運：★★★☆☆

眼光不錯的一天，出門消費容易買到物美價廉的好東西；財務評估特別精準。

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：22:00-24:00芒果黃

開運方位：正東方向

巨蟹座

對金錢的敏銳度顯然較高，把握得好將會有不錯的進帳。

整體運：★★★☆☆

今日工作需要多與他人合作才能更順利，單打獨鬥會讓你四處碰壁。財運佳，出門在外多留意路邊的廣告、海報告示，易在不經意間獲得商機。愛情方面，單身者有機會因親友介紹而結識不錯的異性朋友。

愛情運：★★★☆☆

已婚者與另一半溝通時略顯沉默，別以為對方都了解你的心思，愛要表達出來才行唷！

事業運：★★☆☆☆

事業運不佳，乖乖的聽命行事較好，收起個人的主觀意識以及強烈的喜好心，多用客觀的角度看待分內事。

財運：★★★★☆

財運很不錯，只要努力向上、與人良性競爭，就能有意想不到的財富收獲。

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-12:00水鑽藍

開運方位：東南方向

獅子座

寬容更能顯示出你的魅力。

整體運：★★☆☆☆

把問題細節化反而激化矛盾，大而化之對已婚者而言才是好方法；備受爭議的理財方法經你的驗證會得到不錯的評價，且頗適用於你；今天的你倍受冷落，對他人多一些信任，則同樣能獲得他人的信任。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者或熱戀中的人容易得到對方的關心，感受到互動的溫馨；單身者想戀愛得加把勁！

事業運：★★☆☆☆

職場競爭激烈，各方的壓力洶湧而來，若信心不足而產生逃避的念頭，你將會變成他人成功的踏腳石。

財運：★★★☆☆

財運搖擺不定，顯得得而復失。

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：09:00-11:00香吉士黃

開運方位：西北方向

處女座

與伴侶結合能讓精神愉悅。

整體運：★★★★★

今天性慾會比較強烈，身體狀態也挺不錯，激情的床上運動會讓你和伴侶得到身心的滿足；高昂的情緒讓你面對工作的各種挑戰時，均能保持積極的心態；財運的旺盛讓你在投資上不再顯得綁手綁腳，局勢一片光明。

愛情運：★★★★★

豐富多元化的一天。單身者有機會趕很多場的約會，戀愛中人也能開開心心的玩一天。

事業運：★★★☆☆

應注意不要為了感情問題而在工作上分心，凡事宜親力親為。

財運：★★★★★

賺錢不費力。業務工作者只要先前根基穩定，今日則可水到渠成；股票族今日可以獲利了結。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：22:00-23:00白鋼銀

開運方位：東北方向

天秤座

既然相愛，就別輕易動搖。

整體運：★☆☆☆☆

即使戀情遭受家人反對，面對兩難的選擇，也別輕言放棄，只要堅持總有得到父母祝福的那天。心思難以放在事業上，工作無所進展，可要認真才是，以免被老闆揪到小辮子。財運方面必需花時間來處理，投資環境讓你覺得煩惱，審慎才是王道。

愛情運：★☆☆☆☆

感情出現瓶頸，問題棘手難以處理，多用柔軟的態度來軟化紛爭吧！

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，情緒不穩定，容易感傷或感歎，先穩定自身的情緒才能有好的效率。

財運：★☆☆☆☆

財運波動起伏，一心鑽營或是急於出手，不僅難有進帳，還易折損財運，宜管理好情緒，安穩度日。

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：07:00-08:00金桔綠

開運方位：東北方向

天蠍座

上進心強烈，對事物充滿好奇心。

整體運：★★★★☆

若想感情進一步升溫，為另一半製造一些驚喜是不錯的選擇。事業運走強，創意的點子實際運用時，易產生意想不到的出色效果。財運高漲，理財上用一套與眾不同的方案，也是帶來好運的方式。

愛情運：★★★☆☆

雙方的關係有點緊張，口角一觸即發；少說兩句，免得後果不堪設想！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，雖然雜事很多，可是只要冷靜地思考，就能找出捷徑，提高辦事效率。

財運：★★★★☆

得財順心，財源不錯，雖然都是小財，但有總比沒有好哇！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：09:00-11:00翡翠綠

開運方位：正西方向

射手座

失去的，不一定是最珍貴的。

整體運：★★★☆☆

失戀者的傷痛久久難以平復，今天更會因朋友不經意的話而引發失落感。理財得到親友的支持，並在財運低潮期獲得他們的幫助。工作中遭遇的困境，會在關鍵時刻呈現峰迴路轉之勢，雖有損失卻不失重頭來過的機會。

愛情運：★★☆☆☆

愛情運呈現冷冰冰的狀態，少了一點甜蜜的感覺。

事業運：★★★☆☆

追求慾望不強，工作熱情也不高，還容易被家事分心，不妨與好朋友聊聊心事，可為你減輕壓力。

財運：★★★☆☆

在投資理財上，有利雙管齊下，採取穩定保守策略，易有進帳。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：18:00-20:00琉璃銀

開運方位：正南方向

摩羯座

應避免和對手直接硬拚。

整體運：★★★☆☆

對愛情有著強烈的渴望，牢記欲速則不達，好時機還需耐心等待。沉浸在過去的成功之中，面對現實的重重阻力擺在面前時，卻不敢付出行動。工作中會出現強勁的競爭對手，與之硬拚要小心難以成功。

愛情運：★★★☆☆

有伴侶的人對愛情、婚姻有了新的認識，對另一半也更顯體貼；單身者與外地異性有緣。

事業運：★★★☆☆

運勢一般，工作上尋求捷徑固然好，但千萬別投機，小心弄巧成拙！

財運：★★☆☆☆

購物應透過正規管道，勿貪圖便宜，小心花大錢買回無用的商品。

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：18:00-20:00苔蘚綠

開運方位：西北方向

水瓶座

欲速則不達！

整體運：★★★★☆

運動神經較發達的人更能抓住異性的心，進一步發展的機率大大增強；放棄一板一眼的取財步調，熱衷於投資的人可率先突破獲利；工作上頗有超前意識，總習慣走在計劃的前面，因而頗得上司賞識。

愛情運：★★☆☆☆

悲樂兩極化的一天，常會有感而發，觸景傷情。

事業運：★★★★★

今天的事業運真是棒呆了，常會有許多意外的收穫！對於生意人、業務、公關工作者來說，特別有利；至於內勤工作者，效果不明顯。

財運：★★★★☆

在投資上，與異性合作比較有勝算。

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：11:00-12:00葡萄紫

開運方位：西北方向

雙魚座

對挫折的承受能力有待加強。

整體運：★★☆☆☆

投資上容易判斷錯誤，導致虧損的局面，若能冷靜分析情勢及時抽身，可扭轉局勢，挽回經濟損失。事業運不佳，工作上有些小狀況發生，不可延誤處理，要有今日事今日畢的決心。

愛情運：★★★☆☆

適合對伴侶隱藏的優點多表示認同與欣賞，兩人的關係會更加親密。

事業運：★★☆☆☆

滿檔的工作安排，不留喘息的時間給自己，小心身體因此累垮。

財運：★★☆☆☆

在投資理財上宜謹慎！

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：17:00-18:00石榴紅

開運方位：正東方向





