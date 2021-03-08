每日星座運勢／射手與人相處留心眼 財運變化加劇

2021-03-8

牡羊座

多參加社團活動。

整體運：★★★☆☆

人際關係頗為和諧，身邊將出現新的朋友，對方獨特的見解讓你受益良多；工作中，匆匆忙忙的行動容易讓簡單的事情複雜化，要慎重沉穩一點才行；而不期待的投資在今天對你有所回報，心情大好的同時，也不要忘了與身邊人一起分享哦。

愛情運：★★★☆☆

已婚者只要順著另一半，就能減少爭吵；單身者異性緣不錯，但不適合表白！

事業運：★★★☆☆

工作上會出現一些突如其來的變化，讓你難以接受，不過只要冷靜下來，事情很快就能得到解決。

財運：★★★★☆

財運佳，容易得到長輩的協助幫忙。

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：22:00-24:00萊姆黃

開運方位：東北方向

金牛座

易獲得長輩照顧、鼓勵，士氣得到鼓舞。

整體運：★★★★☆

今天雖然會遇到一些困難，但多能獲得親人、長輩的幫助，貴人的指點讓你信心倍增，精神振奮，工作也變得更加順利。異性緣不錯，有朋友邀約別拒絕，在社交場合易與有緣人相遇。

愛情運：★★★★☆

夫妻之間感情可望進一步加深，彼此都能感受到對方的重要性，願意為對方付出。

事業運：★★★★☆

較為沉穩，能藏起個性中的銳氣，給人幾分老練、穩重的印象，這對求職和洽談商務的人來說，是好的開始。

財運：★★★☆☆

愛錢的一天。對於金錢問題，宜秉持謹慎計較的態度，適合在今日規劃財務！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：04:00-06:00芒果黃

開運方位：正東方向

雙子座

今天頭腦清醒，情緒高亢。

整體運：★★★★★

有機會與心儀的對象共進晚餐，好好表現會有不錯的發展。財運佳，對生意人特別有利，若有合作方案或是需要尋找商機，請把握機會。工作表現還不錯，工作任務完成得相當順利，讓你有充足的空閒時間。

愛情運：★★★★★

異性緣是很不錯啦，不過，仍要注意容易遇到特殊的戀情！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，頭腦靈活而且冷靜，複雜的工作到你手上仍然可以運作順利。

財運：★★★★☆

財運順暢，賺錢不太費力。股票族可憑直覺與分析而小有收穫；商務談判者有機會接到訂單；一般上班族的力量則不大。

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：07:00-08:00深茄紫

開運方位：正南方向

巨蟹座

優勝劣汰是自然之理。

整體運：★★☆☆☆

今天的正午便是你桃花最旺的時刻，與心儀的對象共進午餐，易得天時地利的好時機。將勤補拙，多研究投資之道，才可望突破低迷的財運。事業運偏低，如試圖改變職場生存規律者，嘗到的只會是失敗的惡果。

愛情運：★★★☆☆

單身者對愛情要求較高，雖然有許多異性主動表示好感，但很難讓你看對眼。

事業運：★★☆☆☆

準備實行計劃時，會有突如其來的變化讓你不知所措。與其慌亂，不如靜觀其變。

財運：★★☆☆☆

財運弱，所以呢，不要負債就對了。

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-11:00淺海藍

開運方位：正東方向

獅子座

有獨當一面的機會。

整體運：★★★☆☆

事業無需靠他人助力，一個人也能幹得虎虎生威，很有成就感；感情上有些自我矛盾，需要花不少時間去看清自己內心最真實的想法；學習者求知慾望強烈，不妨將視野放在新的探索領域。

愛情運：★★☆☆☆

伴侶間的關係顯得緊張，口角一觸即發，保持距離，少說話、多做事，以策安全。

事業運：★★★★☆

因有貴人的熱心引薦，易找到適合自己的職場領域，求職者更有機會找到與自己興趣相關的工作。

財運：★★★☆☆

與人合作應尋找可靠的朋友，以免上當受騙。

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：12:00-13:00香檳金

開運方位：正北方向

處女座

在曖昧的氣氛中，感情升溫。

整體運：★★★★☆

今天在工作中似乎缺少了方向感，制定一個確實可行的目標，相信成效會很容易看到。單身者會因為工作關係邂逅較優秀的異性，一個眼神、一個動作都將成就你將來的幸福。財運不佳，理性分析市場才會有轉機。

愛情運：★★★★☆

戀愛運不錯，有機會偷閒跟異性朋友喝喝咖啡、聊聊人生。要小心戀人吃醋唷！

事業運：★★★★☆

事業運小佳，辛苦難免，只要肯耕耘，自可獲得好名聲，多少能增加成就感！

財運：★★☆☆☆

財運不穩定，得失經常在一念之間出現大轉變，多半是由好變壞，特別容易選擇或判斷錯誤。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：09:00-11:00白鋼銀

開運方位：正北方向

天秤座

愛情需借助開運物來開運！

整體運：★★☆☆☆

愛情運低迷，單身的美眉佩戴銀製耳環會有很好的助運功效。財運不佳，不宜購入彩券或股票，易有去無回。工作家庭兩頭忙，顯得很疲勞，幸而家人很懂得體恤你的辛苦，使你感覺很溫暖。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中的人戀情發展不是很順利，有些停滯不前；單身者有機會結識一些不錯的異性。

事業運：★★★☆☆

運勢較平穩，適合安排、計劃下一步的工作，有助於之後工作的穩步進行。

財運：★☆☆☆☆

不宜理財的一天，處理金錢顯得粗心大意，稍微迷糊點就發生損失了。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：09:00-10:00秋葵綠

開運方位：西北方向

天蠍座

投資缺乏激情。

整體運：★★★☆☆

與戀人間相處得很和諧，相互的依靠，會有種溫暖的感覺；工作量有所減少，讓你工作起來倍感輕鬆；但今天你投資的想法不夠強烈，缺乏積極性，不如乾脆按兵不動、養精蓄銳，為往後的投資做好準備。

愛情運：★★★☆☆

單身者對待感情順其自然，從朋友開始交往，感情進展順利；已婚者因溝通良好而關係和諧。

事業運：★★★☆☆

有機會從朋友或客戶口中獲得商機，這是機會同時也是冒險，應審慎評估後再決定是否進行挑戰。

財運：★★★☆☆

容易感受到來自金錢方面的壓力，有點入不敷出。

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：22:00-24:00和闐玉白

開運方位：正南方向

射手座

今天犯小人，與人相處要多留些心眼。

整體運：★★☆☆☆

一些小的失誤會讓別有用心的人加以利用，中傷你和另一半之間的感情，不要任其發展下去，會對你們辛苦建立起來的感情產生很壞的影響。今天多閱讀有關職場策略的書籍，對今後工作大有好處。

愛情運：★☆☆☆☆

單身者對愛執著，今天特別固執，即使是不被看好的感情仍要堅持，顯得盲目。

事業運：★★★☆☆

缺乏耐性，工作一遇到困難，就煩躁不安，消極以對。

財運：★★☆☆☆

今日財運的變化加劇。

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：15:00-16:00蘋果綠

開運方位：正東方向

摩羯座

忽冷忽熱地對待感情是很不利的。

整體運：★☆☆☆☆

要改變對戀人的態度，不然你那令人捉摸不透的言行會讓對方沒有安全感。對方有什麼地方令你不痛快，與其生悶氣不如委婉地說出你的感受。受感情困擾，對工作都有點無精打采，好像戰敗的鬥雞，不可太過情緒化哦！

愛情運：★★☆☆☆

多去發現與伴侶的共通點，找些雙方都感興趣的話題進行交流，感情會快速升溫哦！

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，雖然很忙碌，可是似乎忙錯方向了，特別要注意可別為了個人單一的想法而累壞了自己也拖累了同事。

財運：★☆☆☆☆

花錢慾望強烈，有負債超前消費的傾向，要控制消費額度減低風險。

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：09:00-11:00萊姆黃

開運方位：西北方向

水瓶座

衝動和率性是一體兩面。

整體運：★★★☆☆

從事翻譯工作的人，今天有機會邂逅異域桃花，新鮮感易讓你失去理智，切忌忽視現實問題。工作中容易因衝動而冒犯到同事，但你的坦誠又會讓對方很快原諒你。財運不錯，跟風投資也會獲得盈利機會。

愛情運：★★☆☆☆

今日適合獨處，一個人安靜地待著，想想人生。唯獨不適合去約會唷！

事業運：★★★☆☆

尋找捷徑的確能縮短到達成功的距離，但投機取巧會適得其反，千萬不要有投機心理。

財運：★★★★☆

財運旺盛。有儲蓄的話，你不妨去做些投資，可望賺到一些意外之財喔！

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：13:00-14:00辣椒紅

開運方位：東南方向

雙魚座

關心家人，才能更了解彼此的想法。

整體運：★★★★☆

另一半對你的不滿，極易累積到今日爆發出來；對他好一點，澆熄他心中的怒火。店面經營者，可望在今天下午三點至五點迎來銷售高峰。上班族工作缺乏激情，一切維持常態，難有大進展。

愛情運：★★☆☆☆

今天你的熱情能很快被點燃，伴侶間多多親密互動，雙方都易體會到久違的激情與感動。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，沒有什麼特殊的變化，把分內事做完就可以了。

財運：★★★★★

財運順暢，賺錢不太費力。股票族，可憑直覺與分析而小有收穫；商務談判者，有機會接到訂單；對一般的上班者來說，力量反而不大。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：11:00-12:00櫻桃紅

開運方位：正南方向





